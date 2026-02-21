На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Битва за бронзу Игр: Словакия и Финляндия играют второй раз на Олимпиаде

Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Матч за бронзу. Словакия — Финляндия

close
Carl Sandin/Keystone Press Agency/Global Look Press
В матче за бронзу олимпийского мужского хоккейного турнира Олимпийских игр встречаются сборные Словакии и Финляндии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Олимпийские игры 2026 (м). За 3-е место
2-й период
21 февраля 22:40
Словакия
0 : 1
Финляндия
07' Ахо
Стадион «Арена Санта-Джулия», Милан, Италия
1-й период

07'27" Ахо

2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
26'

Вывели словаки на щелчок Герната, но Сарос все видел и поймал.

25'

Позиционная атака Словакии закончилась броском в блок.

24'

Опасный бросок Дворски и еще более опасное, но неточное добивание Слафковски!

24'

Эрик Хаула выбросил шайбу через стекло и поехал в штраф-бокс. Первое в матче большинство для Словакии.

23'

Словаки убежали в контратаку три в два, но Сарос потащил бросок Окульяра, а Ружичке добить не дали.

22'

Один бросок за полторы минуты в большинстве сумели нанести финны, но Главай отразил шайбу шлемом. Ну а теперь Словакия в полном составе.

21'

Поеееехали! Второй период начался.

Перерыв

Плотный, интересный, но не захватывающий первый период. Финнам удалось открыть счет, и они играют в фирменной рациональной манере. Но словаки в борьбе, и абсолютно ничего непонятно. Ждем второй отрезок.

20'

Доиграли команды первый период — сирена. Второй отрезок Финляндия начнет в большинстве.

20'

Оливер Окульяр перестарался в борьбе у борта в чужой зоне и получил две минуты. Большинство для Финляндии.

19'

Снова нет бросков уже долгое время. 6-10 по ним пока.

17'

Финны сейчас закрываются, а словаки держат шайбу и давят, выигрывая в чужой зоне борьбу у бортов.

16'

Отличный отрезок от сборной Словакии, позиционная атака, которую увенчал бросок Регенды. Сарос на месте.

15'

Бросок Окульяра от синей линии с подставлением от кого-то из словаков, но шайба ушла мимо створа.

14'

Могучий щелчок Ахо от синей линии в позиционной атаке финнов — чуть выше ворот.

13'

Лишка отобрал шайбу в чужой зоне и создал опаснейший момент для Регенды, но Сарос потащил бросок!

13'

Ээли Толванен подхватил шайбу, ворвался в чужую зону справа и без помех бросил из правого круга — на месте Главай!

12'

Очень много борьбы, и до ворот команды уже пару минут не добираются.

10'

Дальний бросок Хейсканена с подбора — неточно.

9'

Уже 3-7 по броскам.

8'

ГОООООООООООЛ! Себастьян Ахо — 0:1! Шикарной набросил от синей Хейсканен, Главай не смог зафиксировать шайбу, а на пятаке самым расторопным оказался Ахо, который и добавил в сетку.

7'

Каапо Какко вкатился в зону справа и бросил из круга — Главай на месте. Атака продолжилась, и снова был шанс у Какко, но Главай опять спас Словакию!

6'

Лишка набросил на пятак, шайба скакнула Саросу в грудь, а дальше защитники успели выбить.

6'

Хаула пытался закопать шайбу в словацкие ворота с пятака, но не дали. А потом легкая стычка.

6'

Слафковски продрался с шайбой в чужую зону и бросил из-под защитника — Сарос на месте.

5'

Пока 0-1 по броскам по-прежнему, но вся игра под контролем Финляндии.

4'

Достаточно долгая позиционная атака финнов, и опасный бросок Хейсканена, с которым Главай все же справился.

2'

В быстром темпе началась игра, но пока без моментов. Туда-сюда ходит шайба.

1'

Поеееехали! Матч начался.

22:40

Команды уже встречались в первом туре группового этапа, и там Словакия совершила сенсацию, выиграв со счетом 4:1! Сегодня у Финляндии к тому же не сыграет получивший травму в полуфинале против Канады суперзвездный нападающий Микко Рантанен из «Далласа».

22:35

А вот состав сборной Финляндии от Антти Пеннанена.

Голкиперы: Сарос (Ланкинен). Защитники: Йокихарью, Хейсканен, Линделль, Ристолайнен, Миккола, Мяяття, Матинпало. Нападающие: Капанен, Ахо, Лехконен, Терявяйнен, Хинц, Гранлунд, Какко, Лунделль, Луостаринен, Армиа, Хаула, Толванен, Кивиранта.

22:30

Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого выставил главный тренер сборной Словакии Владимир Орсаг.

Голкиперы: Главай (Шкорванек). Защитники: Черешняк, Фехервары, Немец, Чернак, Гернат, Маринчин, Кох. Нападающий: Татар, Ружичка, Слафковски, Регенда, Цингел, Келемен, Гудачек, Дворски, Окульяр, Цегларик, Сукель, Лишка, Такач.

22:25

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матчу за бронзовые медали хоккейного турнира Олимпийских игр встречаются сборные Словакии и Финляндии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами