Эрик Хаула выбросил шайбу через стекло и поехал в штраф-бокс. Первое в матче большинство для Словакии.
Словаки убежали в контратаку три в два, но Сарос потащил бросок Окульяра, а Ружичке добить не дали.
Один бросок за полторы минуты в большинстве сумели нанести финны, но Главай отразил шайбу шлемом. Ну а теперь Словакия в полном составе.
Плотный, интересный, но не захватывающий первый период. Финнам удалось открыть счет, и они играют в фирменной рациональной манере. Но словаки в борьбе, и абсолютно ничего непонятно. Ждем второй отрезок.
Оливер Окульяр перестарался в борьбе у борта в чужой зоне и получил две минуты. Большинство для Финляндии.
Финны сейчас закрываются, а словаки держат шайбу и давят, выигрывая в чужой зоне борьбу у бортов.
Отличный отрезок от сборной Словакии, позиционная атака, которую увенчал бросок Регенды. Сарос на месте.
Бросок Окульяра от синей линии с подставлением от кого-то из словаков, но шайба ушла мимо створа.
Лишка отобрал шайбу в чужой зоне и создал опаснейший момент для Регенды, но Сарос потащил бросок!
Ээли Толванен подхватил шайбу, ворвался в чужую зону справа и без помех бросил из правого круга — на месте Главай!
ГОООООООООООЛ! Себастьян Ахо — 0:1! Шикарной набросил от синей Хейсканен, Главай не смог зафиксировать шайбу, а на пятаке самым расторопным оказался Ахо, который и добавил в сетку.
Каапо Какко вкатился в зону справа и бросил из круга — Главай на месте. Атака продолжилась, и снова был шанс у Какко, но Главай опять спас Словакию!
Достаточно долгая позиционная атака финнов, и опасный бросок Хейсканена, с которым Главай все же справился.
Команды уже встречались в первом туре группового этапа, и там Словакия совершила сенсацию, выиграв со счетом 4:1! Сегодня у Финляндии к тому же не сыграет получивший травму в полуфинале против Канады суперзвездный нападающий Микко Рантанен из «Далласа».
А вот состав сборной Финляндии от Антти Пеннанена.
Голкиперы: Сарос (Ланкинен). Защитники: Йокихарью, Хейсканен, Линделль, Ристолайнен, Миккола, Мяяття, Матинпало. Нападающие: Капанен, Ахо, Лехконен, Терявяйнен, Хинц, Гранлунд, Какко, Лунделль, Луостаринен, Армиа, Хаула, Толванен, Кивиранта.
Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого выставил главный тренер сборной Словакии Владимир Орсаг.
Голкиперы: Главай (Шкорванек). Защитники: Черешняк, Фехервары, Немец, Чернак, Гернат, Маринчин, Кох. Нападающий: Татар, Ружичка, Слафковски, Регенда, Цингел, Келемен, Гудачек, Дворски, Окульяр, Цегларик, Сукель, Лишка, Такач.