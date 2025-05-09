Начать чемпионат мира по хоккею с победы: Дания играет с США. LIVE
В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Дании играет с США. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
ЧМ-2025. Группа B
1-й период
09 мая 21:20
'14
Кули остался один перед датскими воротами, но бросил прямо во вратаря.
'13
В полном составе играют американцы.
'12
Мельгор бросил в ближний угол, Даккорд отбил шайбу.
'11
А теперь датчане в большинстве поиграют. На две минуты удален Томпсон.
'11
Рассел бросил по воротам США, Даккорд отбил шайбу.
'10
Атака на ворота Дании завершилась свистком арбитра. В площади ворот оказался хоккеист США.
'9
Готье бросил в ближний угол. Диков отбил шайбу.
'8
Маккэррон прострелил вдоль датских ворот, но клюшку никто не успел подставить.
'6
Преимущество на старте поединка было у США, но сейчас датчане пытаются отодвинуть игру от своих ворот.
'5
Назар выкатился на датские ворота, бросил, но Диков поймал шайбу в ловушку. Хороший был момент.
'5
Американцы уверенно провели большинство, имели несколько хороших моментов, но не смогли распечатать датские ворота.
'3
США получили право на большинство.
'2
Игрок сбрной США Келлер махнул мимо шайбы из выгодной позиции.
'1
Матч начался. Американцы выиграли стартовое вбрасывание.
21:15
Перед началом матча проходит небольшая церемония открытия турнира.
21:05
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между Данией и США.
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