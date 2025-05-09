Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Начать чемпионат мира по хоккею с победы: Дания играет с США. LIVE

Хоккей. Чемпионат мира. Групповой этап. Дания — США. Онлайн

close
Global Look Press
В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Дании играет с США. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
ЧМ-2025. Группа B
1-й период
09 мая 21:20
Дания
0 : 0
США
Стадион «», ,
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'14

Кули остался один перед датскими воротами, но бросил прямо во вратаря.

'13

В полном составе играют американцы.

'12

Мельгор бросил в ближний угол, Даккорд отбил шайбу.

'11

А теперь датчане в большинстве поиграют. На две минуты удален Томпсон.

'11

Рассел бросил по воротам США, Даккорд отбил шайбу.

'10

Атака на ворота Дании завершилась свистком арбитра. В площади ворот оказался хоккеист США.

'9

Готье бросил в ближний угол. Диков отбил шайбу.

'8

Маккэррон прострелил вдоль датских ворот, но клюшку никто не успел подставить.

'6

Преимущество на старте поединка было у США, но сейчас датчане пытаются отодвинуть игру от своих ворот.

'5

Назар выкатился на датские ворота, бросил, но Диков поймал шайбу в ловушку. Хороший был момент.

'5

Американцы уверенно провели большинство, имели несколько хороших моментов, но не смогли распечатать датские ворота.

'3

США получили право на большинство.

'2

Игрок сбрной США Келлер махнул мимо шайбы из выгодной позиции.

'1

Матч начался. Американцы выиграли стартовое вбрасывание.

21:15

Перед началом матча проходит небольшая церемония открытия турнира.

21:05

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между Данией и США.

Появились новые записи
показать
Картина дня
«Есть большая надежда». В Европе ожидают прекращения огня на Украине на выходных
Канцлер ФРГ Мерц надеется на 30-дневное прекращение огня на Украине на выходных
ЕС выделил Киеву €1 млрд на производство оружия. Военная операция, день 1171-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1171-й день
В Госдуме посоветовали мэру Вильнюса «ходить и оглядываться»
Соловьев вступил в перепалку с французским журналистом во время парада Победы
Чемпиона России по самбо обвинили в избиении девушки
Трамп не намерен в одностороннем порядке сокращать пошлины на китайский импорт
Jeep выпустит Wrangler, стилизованный под Willys времен Второй Мировой
Новости и материалы
Одесситы в День Победы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу
Лукашенко обвинил ЕС в трансформации в «тоталитарный военный блок»
Ас-Сиси пожелал Путину всегда отмечать победу
Грузинский боец резко высказался в адрес Махачева
Путин и ас-Сиси обсудили ситуацию на Украине
Ас-Сиси и Путин оценили возможность увеличения турпотока из России в Египет
На Украине будут взимать налоги с российских военнопленных
Часть сокровищ Тутанхамона переехала в новый музей
Дмитрий Певцов назвал парад Победы важнейшим мероприятием для России
Трамп поддержал идею Зеленского о прекращении огня между РФ и Украиной
Уиткофф заявил, что Иран уведомил США о нежелании создавать ядерное оружие
В России ухудшен прогноз по продажам новых машин за 2025 год
В Госдуме оценили избрание Льва XIV новым папой Римским
Украина объявила о высылке двух венгерских дипломатов
Внук Твардовского оценил постановку «Василия Теркина» в театре Бабкиной
В Петербурге кавалерист сделал предложение коллеге на День Победы
Мексика подала в суд на Google
На видео попало, как водитель «Нивы» подозвал к себе пешехода с зебры и отпинал его
Все новости
Фицо ответил на критику Каллас по поводу его визита в Москву
В Перми участница парадной колонны потеряла туфельку
«Вашу свастику видно». На Украине задерживают за красные звезды и песни Победы
Полиция Киева задержала пенсионерку из-за пилотки с красной звездой
ВСУ в День Победы атаковали здание белгородского правительства. Пострадал замгубернатора
Замгубернатора пострадал при ударе ВСУ по зданию правительства в Белгороде
Индия применила российские С-400 в конфликте с Пакистаном. Чем еще защищается Нью-Дели?
The Hindustan Times: Индия отразила атаки Пакистана комплексом С-400
Анастасия Миронова
Сухой закон приносит пользу! Продажу алкоголя надо запретить по всей России
Как прошел парад Победы в Москве
«Таганрог»: пронзительный сериал о советском подполье в годы оккупации
Финальная серия военной драмы «Таганрог» вышла в Premier 9 мая
«Закончится условкой или уголовкой!» Полиция поймала подростков, катавшихся по «Крокусу» на самокате
СК возбудил дело о хулиганстве против катавшихся по «Крокусу» подростков
На Красной площади в Москве прошел парад Победы
Онлайн-трансляция парада к 80-летию Победы, проходящего на Красной площади
Законный наследник Гитлера: как Третий рейх жил еще две недели после поражения
Правительство Германии подписало акт о безоговорочной капитуляции 80 лет назад
Ингушей избили кастетами и ножами во Владимирской области. В Чечне обвинили силовиков в бездействии
Адам Делимханов сообщил о нападении на жителей Ингушетии во Владимирской области
США требуют 30-дневного прекращения огня на Украине. Трамп угрожает новыми санкциями
Трамп заявил, что готов ввести санкции при отказе от прекращения огня на Украине
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами