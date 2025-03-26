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Спорт

Повторение прошлого года: «Спартак» играет с «Северсталью» в плей-офф КХЛ. LIVE

Кубок Гагарина. Первый раунд. Первый матч. «Спартак» — «Северсталь». ОНЛАЙН

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Эпизод матча «Спартак» - «Северсталь»

РИА Новости
В первом матче первого раунда Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина московский «Спартак» принимает на своем льду череповецкую «Северсталь». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Перерыв

Как и ожидалось, «Спартак» и «Северсталь» сразу же начали суперярко и подарили в первом же периоде своей серии четыре гола. Гости убежали в отрыв, но красно-белые догнали. И дальше будет еще интереснее.

20'

Сирена отправляет команды на первый перерыв.

19'

ГОООООООООООООООООООЛ! Сергей Лукьянцев — 2:2! Вошел форвард «Спартака» в чужую зону с шайбой и бросил из-под защитника. И попал в дальнюю девятку!

18'

Голдобин и Морозов вывели на бросок Порядина, но Самойлов, уже сидя, парировал!

18'

Агрессивная и активная оборона в меньшинстве позволила отбиться хозяевам — в полном составе «Спартак».

16'

Сергей Лукьянцев вываливался на ворота, но дернул за руку мешавшего ему Барберио. Две минуты большинства для «Северстали».

14'

7-8 по броскам в створ на данный момент. Чуть чаще попадают гости.

12'

Еще момент создал «Спартак», но Самойлов снова на месте.

10'

Очень мощное давление «Спартака», а самый опасный бросок нанес Порядин, но Самойлов поймал шайбу.

9'

ГОООООООООООООООООООООЛ! Ансель Галимов — 1:2! Быстрая атака «Спартака», выход два в один, передача Беляева подкидкой и бросок в касание от Галимова. Самойлов, перемещаясь, успел зацепить шайбу, но не спасти.

7'

ГООООООООООООООООООООООЛ! Александр Скоренов — 0:2! Опять череповчане не дали «Спартаку» выйти из обороны, перевели из угла на пятак, и Скоренов с неудобной руки вогнал диск под перекладину!

6'

Довольно спокойно отбились гости — «Северсталь» в полном составе.

5'

Пашин потерял шайбу на выходе из своей зоны, и Скоренов бросал в касание после передачи от борта — над перекладиной.

4'

В опасной атаке «Спартака» Марк Барберио завалил рвавшегося на пятак Павла Порядина. Две минуты большинства для «Спартака».

3'

ГООООООООООЛ! Николай Чебыкин — 0:1! Проатаковала «Северсталь» без броска, но спартаковцы неудачно выходили из зоны и не вышли. Даниил Давыдов проехал слева и выложил на пятак, откуда Чебыкин в касание пробил не успевшего переместиться Николаева. Это был первый бросок в матче.

2'

Активно начали команды, но пока не доходит до бросков — очень внимательно работают в обороне все.

1'

Поееееееехали! Матч начался.

19:30

Дмитрий Николаев защищает ворота «Спартака», Александр Самойлов в воротах «Северстали».

19:25

В прошлом году команды также встретились в первом раунде плей-офф, и «Спартак» тогда победил со счетом 4-1 в серии, но борьба была упорной. Посмотрим, как будет в этот раз.

19:20

«Спартак» занял третье место в Западной конференции, «Северсталь» вышла в плей-офф с шестого места. Но между командами всего четыре очка — плотность на Западе очень большая.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» принимает череповецкую «Северсталь». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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