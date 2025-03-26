Как и ожидалось, «Спартак» и «Северсталь» сразу же начали суперярко и подарили в первом же периоде своей серии четыре гола. Гости убежали в отрыв, но красно-белые догнали. И дальше будет еще интереснее.
ГОООООООООООООООООООЛ! Сергей Лукьянцев — 2:2! Вошел форвард «Спартака» в чужую зону с шайбой и бросил из-под защитника. И попал в дальнюю девятку!
Агрессивная и активная оборона в меньшинстве позволила отбиться хозяевам — в полном составе «Спартак».
Сергей Лукьянцев вываливался на ворота, но дернул за руку мешавшего ему Барберио. Две минуты большинства для «Северстали».
Очень мощное давление «Спартака», а самый опасный бросок нанес Порядин, но Самойлов поймал шайбу.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Ансель Галимов — 1:2! Быстрая атака «Спартака», выход два в один, передача Беляева подкидкой и бросок в касание от Галимова. Самойлов, перемещаясь, успел зацепить шайбу, но не спасти.
ГООООООООООООООООООООООЛ! Александр Скоренов — 0:2! Опять череповчане не дали «Спартаку» выйти из обороны, перевели из угла на пятак, и Скоренов с неудобной руки вогнал диск под перекладину!
Пашин потерял шайбу на выходе из своей зоны, и Скоренов бросал в касание после передачи от борта — над перекладиной.
В опасной атаке «Спартака» Марк Барберио завалил рвавшегося на пятак Павла Порядина. Две минуты большинства для «Спартака».
ГООООООООООЛ! Николай Чебыкин — 0:1! Проатаковала «Северсталь» без броска, но спартаковцы неудачно выходили из зоны и не вышли. Даниил Давыдов проехал слева и выложил на пятак, откуда Чебыкин в касание пробил не успевшего переместиться Николаева. Это был первый бросок в матче.
Активно начали команды, но пока не доходит до бросков — очень внимательно работают в обороне все.
В прошлом году команды также встретились в первом раунде плей-офф, и «Спартак» тогда победил со счетом 4-1 в серии, но борьба была упорной. Посмотрим, как будет в этот раз.
«Спартак» занял третье место в Западной конференции, «Северсталь» вышла в плей-офф с шестого места. Но между командами всего четыре очка — плотность на Западе очень большая.