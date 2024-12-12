7'

Какой момент! Выкатились российские нападающие два в один, но Хайруллин, получив передачу от Григоренко, не стал бросать или возвращать обратно, а отпасовал накатывавшему третьим Кузьмину! Бросок погасил Смит, но шайбу упала ему за спину... Лишь защитник не позволил никому дослать в сетку.