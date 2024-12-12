Очень бодрый первый период. Конечно, легионеры тоже могли забросить, но у сборной России было гораздо больше моментов. Ждем второй период.
Хмелевски пытался перехитрить Набокова, пытаясь направить шайбу в ближний угол, но голкипер был готов.
Хорошая смена от первого звена легионеров Яшкин — Петан — Ружичка. Создали пару моментов, но один бросок был мимо створа, а с другим справился Набоков.
Какая смена от сборной России! Два подряд броска Хайруллина в упор отразил Смит. Дальше разыграли, и Кузьмин бросал, но снова Смит на месте! И потом еще и Григоренко в ближнем бою был переигран канадским голкипером.
Могучий щелчок в касание Елесина после передачи Григоренко, которому не удалось самому выбраться на ударную позицию — Смит отразил щелчком.
В хорошей атаке сборной России шайба прошла под клюшкой подстраивавшемуся под передачу Котляревскому.
В целом, идет довольно равный, напряженный хоккей. Много борьбы, разве что Россия смотрится чуть более слаженно.
Сборная России поддавливает, но гости с удовольствием бегают в контратаки. В одной из таких Елесин с трудом остановил соперника, предотвратив голевой момент. Могли и удаление свистнуть.
Какой момент! Выкатились российские нападающие два в один, но Хайруллин, получив передачу от Григоренко, не стал бросать или возвращать обратно, а отпасовал накатывавшему третьим Кузьмину! Бросок погасил Смит, но шайбу упала ему за спину... Лишь защитник не позволил никому дослать в сетку.
Опасной была атака сборной легионеров, но с дальнего пятака накативший форвард махнул мимо шайбы.
Легионеры простреливают на пятак. Могло быть опасно, но Набоков видел, что замкнуть некому и не стал трогать шайбу, дав ей прокатиться мимо ворот.
Плотников сыграл на Кузнецова, тот передал на дальнюю штангу, но Глотов чуть не дотянулся до шайбы.
В первом матче турнира сегодня сборная Белоруссии со счетом 3:1 переиграла национальную команду Казахстана.
Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной России 25 Роман Ротенберг.