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Спорт

Перый матч команды Ротенберга: «Россия 25» играет с командой легионеров КХЛ. LIVE

Хоккей. Кубок Перого канала. Россия 25 — сборная легионеров КХЛ. ОНЛАЙН

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»
В своем первом матче на Кубке Первого канала сборная «Россия 25» встречается с командой легионеров КХЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Кубок Первого канала. Кубок Первого канала
Перерыв
12 декабря 18:30
Россия 25
0 : 0
Сборная мира КХЛ
Стадион «СКА Арена», Санкт-Петербург, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Перерыв

Очень бодрый первый период. Конечно, легионеры тоже могли забросить, но у сборной России было гораздо больше моментов. Ждем второй период.

20'

На перерыв отправляет команды сирена.

20'

Маской отразил бросок Елесина Смит!

19'

Хмелевски пытался перехитрить Набокова, пытаясь направить шайбу в ближний угол, но голкипер был готов.

19'

Хорошая смена от первого звена легионеров Яшкин — Петан — Ружичка. Создали пару моментов, но один бросок был мимо створа, а с другим справился Набоков.

18'

Наудачу низом бросил Кузнецов, но проблем Смиту не доставил.

17'

Смит поймал и не отпустил от себя шайбу после броска Галенюка.

16'

Набоков ошибся в передаче, и Яшкин бросал с разворота, но защитник успел помешать!

15'

Какая смена от сборной России! Два подряд броска Хайруллина в упор отразил Смит. Дальше разыграли, и Кузьмин бросал, но снова Смит на месте! И потом еще и Григоренко в ближнем бою был переигран канадским голкипером.

14'

Могучий щелчок в касание Елесина после передачи Григоренко, которому не удалось самому выбраться на ударную позицию — Смит отразил щелчком.

12'

В хорошей атаке сборной России шайба прошла под клюшкой подстраивавшемуся под передачу Котляревскому.

11'

В целом, идет довольно равный, напряженный хоккей. Много борьбы, разве что Россия смотрится чуть более слаженно.

9'

Сборная России поддавливает, но гости с удовольствием бегают в контратаки. В одной из таких Елесин с трудом остановил соперника, предотвратив голевой момент. Могли и удаление свистнуть.

7'

Какой момент! Выкатились российские нападающие два в один, но Хайруллин, получив передачу от Григоренко, не стал бросать или возвращать обратно, а отпасовал накатывавшему третьим Кузьмину! Бросок погасил Смит, но шайбу упала ему за спину... Лишь защитник не позволил никому дослать в сетку.

6'

Опасной была атака сборной легионеров, но с дальнего пятака накативший форвард махнул мимо шайбы.

4'

Легионеры простреливают на пятак. Могло быть опасно, но Набоков видел, что замкнуть некому и не стал трогать шайбу, дав ей прокатиться мимо ворот.

3'

Отличная «слепая» передача Григоренко на пятак, но снова до броска не доходит.

3'

Плотников сыграл на Кузнецова, тот передал на дальнюю штангу, но Глотов чуть не дотянулся до шайбы.

2'

Елесин первым проверяет Джереми Смита, но голкипер сборной легионеров на месте.

2'

Алекс Гальченюк на скорости влетел в зону и хлестко бросил — Набоков поймал.

1'

Поеееееееееехали! Матч начался.

18:35

Илья Набоков и Джереми Смит защищают ворота.

18:32

Григорий Лепс исполняет гимн Российской Федерации.

18:30

В первом матче турнира сегодня сборная Белоруссии со счетом 3:1 переиграла национальную команду Казахстана.

18:25

А вот состав сборной мира КХЛ, которой руководит легендарный Майк Кинэн.

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18:20

Давайте посмотрим на составы команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной России 25 Роман Ротенберг.

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18:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче Кубка Первого канала по хоккею сборная России 25 под руководством Романа Ротенберга встречается со сборной командой легионеров КХЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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