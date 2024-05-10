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Суперматч на старте чемпионата мира: Швеция против США. LIVE

Хоккей. ЧМ-2024. Группа В. Швеция — США. ОНЛАЙН

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Сборная Швеции по хоккею

Сборная Швеции по хоккею

Global Look Press
В своем стартовом матче чемпионата мира по хоккею в группе В встречаются национальные команды Швеции и США. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЧМ-2024. Группа B
2-й период
10 мая 21:20
Швеция
23' Рэймонд
08' Эрикссон Эк
2 : 0
США
Стадион «Остравар-Арена», Острава, Чехия
1-й период

08'20" Эрикссон Эк

2-й период

23'45" Рэймонд

3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'33

Лайон уверенно вылавливает бросок Зеттерлунда в ближний угол.

'32

Много бросали американцы. Несколько раз в створ попал Болди. Но Густавссон все отбил. В полном составе сборная Швеции.

'30

Густавссон тащит и опасный бросок, и добивание от Годро!

'30

Линус Юханссон удален за удар соперника клюшкой. Первое в матче большинство у сборной США.

'29

Хорошая контратака США завершилась броском в касание от Люка Хьюза — Густавссон все видел и поймал телом.

'28

Штанга принимает на себя бросок Юханссона!

'27

Снова полное преимущество сборной Швеции на льду.

'26

Карл Грундстрем мог забивать после классной передачи Эрикссон Эка, но не попал в ближнюю девятку в упор!

'24

ГОООООООООООООООООЛ! Лукас Рэймонд — 2:0! А первая же позиционная атака шведов привела к голу. Сначала Лайон отразил бросок от Эрикссон Эка, который потом сам же успел к борту, выиграл борьбу у американца, отдал на синюю линию Хедману. Защитник «Тампы» первел к «усам» на Рэймонад, и тот по свободному льду бросил под ближнюю штангу!

'23

Очень интересно сборная США начала второй период. Пока у «звездно-полосатых» игровое преимущество.

'21

В первой же атаке США на первых секундах Сет Джонс угодил броском в штангу!

'21

Поеееехали! Второй период стартовал.

Перерыв

Бодрый первый период, преимуществом в котором владела сборная Швеции. Логично, что она и впереди в счете. Бросок Йоэля Эрикссон Эка оказался результативным. Сделан он был на отложенном штрафе. И в итоге соперники обошлись в первом периоде без удалений вообще. Ждем второй отрезок, а пока отдыхаем.

'20

Сирена отправляет команды на перерыв.

'20

Грундстрем бросил с кистей со входа в зону, но попал в клюшку защитнику сборной США, и шайба улетела выше створа.

'18

Очередная классная комбинация шведов, и очередной опасный бросок, на этот раз Рэймонд с колена бросал в касание — снова тащит Лайон.

'17

Опасный и акцентированный бросок Бураковски в ближний угол над щитком после борьбы у борта и передачи от Юханссона — Лайон успел упасть на лед и отразить бросок!

'15

Опасный бросок Адриана Кемпе — снова Лайон на месте.

'14

Бросок Сандерсона с острого угла приходит в штангу шведских ворот!

'12

Очень прилично сборная Швеции атакует позиционно, хотя и не всегда доводит до бросков.

'11

Штангу ворот США снова задевает шайба после броска Серенсена.

'10

Американцы побежали отыгрываться. Веренски с Джонсом классной перепасовкой вывели на бросок Шейна Пинто, но Густавссон потащил щитком.

'9

ГООООООООООООООООЛ! Йоэль Эрикссон Эк — 1:0! Должно было первое в матче удаление у сборной США случиться, но шведы вшестером встали в зоне, грамотно разыграли и вывели на бросок с дальнего пятака форварда «Миннесоты». Эрикссон Эк имел время прицелиться и не промахнулся кистевым броском.

'8

У Эрикссона Эк был момент, но Лайон сыграл четко.

'8

Густавссон классно потащил бросок Джоэля Фараби в дальний угол! Не поймал, а именно отбил.

'7

Джонс очень много подключается к атакам на первых минутах.

'6

В последний момент сняли американцы шайбу с крюка у уже готовившегося прошивать Лайона Андре Бураковски.

'5

Подключившийся Сет Джонс классно разыграл комбинацию с Мэттом Болди, и в итоге сам бросил с острого угла — Густавссон успел перекрыть ближнюю штангу. Атака продолжилась, и случился еще один бросок с острейшего угла, но голкипер снова отразил.

'4

А вот и момент! Сначала Кемпе дали щелкнуть со свободного пространства прямо из зоны. Лайон отразил щитком, но прямо на клюшку добивавшему из правого круга вбрасывания защитнику Расмусу Далину — в штангу зарядил!

'3

«Тре крунур» пока владеют инициативой и шайбой. Но в рабочем режиме.

'2

Бросок по воротам Лайона прямо со входа в зону — без проблем для американского кипера.

'1

Сразу же Адриан Кемпе бросил в ближний угол ворот Лайона, перехватив шайбу — голкипер потащил. Еще и ворота случайно сдвинул. Небольшая пауза в игре.

'1

Поеееехали! Матч начался.

21:20

Встречу обслуживает чешская бригада арбитров во главе с Мартином Франо и Яном Грибиком.

21:15

В воротах сегодня Филип Густавссон у Швеции и Алекс Лайон у США.

21:05

В этом матче сойдутся главные фавориты группы В, где Германия уже одолела в самой первой игре Словакию. А еще тут Латвия, Франция, Казахстан и Польша.

21:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом туре чемпионата мира по хоккею в группе В встречаются сборные Швеции и США, относящиеся к числу главных фаворитов турнира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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