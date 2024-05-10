Много бросали американцы. Несколько раз в створ попал Болди. Но Густавссон все отбил. В полном составе сборная Швеции.
Хорошая контратака США завершилась броском в касание от Люка Хьюза — Густавссон все видел и поймал телом.
Карл Грундстрем мог забивать после классной передачи Эрикссон Эка, но не попал в ближнюю девятку в упор!
ГОООООООООООООООООЛ! Лукас Рэймонд — 2:0! А первая же позиционная атака шведов привела к голу. Сначала Лайон отразил бросок от Эрикссон Эка, который потом сам же успел к борту, выиграл борьбу у американца, отдал на синюю линию Хедману. Защитник «Тампы» первел к «усам» на Рэймонад, и тот по свободному льду бросил под ближнюю штангу!
Очень интересно сборная США начала второй период. Пока у «звездно-полосатых» игровое преимущество.
Бодрый первый период, преимуществом в котором владела сборная Швеции. Логично, что она и впереди в счете. Бросок Йоэля Эрикссон Эка оказался результативным. Сделан он был на отложенном штрафе. И в итоге соперники обошлись в первом периоде без удалений вообще. Ждем второй отрезок, а пока отдыхаем.
Грундстрем бросил с кистей со входа в зону, но попал в клюшку защитнику сборной США, и шайба улетела выше створа.
Очередная классная комбинация шведов, и очередной опасный бросок, на этот раз Рэймонд с колена бросал в касание — снова тащит Лайон.
Опасный и акцентированный бросок Бураковски в ближний угол над щитком после борьбы у борта и передачи от Юханссона — Лайон успел упасть на лед и отразить бросок!
Американцы побежали отыгрываться. Веренски с Джонсом классной перепасовкой вывели на бросок Шейна Пинто, но Густавссон потащил щитком.
ГООООООООООООООООЛ! Йоэль Эрикссон Эк — 1:0! Должно было первое в матче удаление у сборной США случиться, но шведы вшестером встали в зоне, грамотно разыграли и вывели на бросок с дальнего пятака форварда «Миннесоты». Эрикссон Эк имел время прицелиться и не промахнулся кистевым броском.
В последний момент сняли американцы шайбу с крюка у уже готовившегося прошивать Лайона Андре Бураковски.
Подключившийся Сет Джонс классно разыграл комбинацию с Мэттом Болди, и в итоге сам бросил с острого угла — Густавссон успел перекрыть ближнюю штангу. Атака продолжилась, и случился еще один бросок с острейшего угла, но голкипер снова отразил.
А вот и момент! Сначала Кемпе дали щелкнуть со свободного пространства прямо из зоны. Лайон отразил щитком, но прямо на клюшку добивавшему из правого круга вбрасывания защитнику Расмусу Далину — в штангу зарядил!
Сразу же Адриан Кемпе бросил в ближний угол ворот Лайона, перехватив шайбу — голкипер потащил. Еще и ворота случайно сдвинул. Небольшая пауза в игре.
В этом матче сойдутся главные фавориты группы В, где Германия уже одолела в самой первой игре Словакию. А еще тут Латвия, Франция, Казахстан и Польша.