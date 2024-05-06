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Спорт

Исторический матч: Россия под руководством Ротенберга бьется с белорусами. LIVE

Хоккей. Большой тур сборной. «Россия 25» — Белоруссия. LIVE

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Алексей Даничев/РИА Новости
Сборная «России 25» под руководством главного тренера Романа Ротенберга сражается в Омске с командой Белоруссии. Встреча уже является исторической, поскольку Омск впервые принимает матч с участием главной сборной России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига Ставок Большой тур Сборной. Лига Ставок Большой тур Сборной
Матч не начался
06 мая 16:30
Россия 25
0 : 0
Беларусь
Стадион «Джи-Драйв-Арена», Омск, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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16:20

Команда «Россия 25» — это сборная нашей страны, в которой средний возраст игроков составляет 25 лет. Здесь есть и опытные ветераны и совсем молодые хоккеисты. Тренером этой команды является Роман Ротенберг.

16:15

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня сборная «России 25» сыграет с Белоруссией в рамках Большого тура сборной. Начало матча — в 16.30 мск.

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