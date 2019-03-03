За золото Универсиады: Япония сокращает отставание от России. LIVE

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Первое удаление у России за подножку: посмотрим, что в большинстве могут продемонстрировать «самураи».
Какие желтые щитки у японского вратаря! Выделяется голкипер на белоснежном льду.
Несмотря на счет, нельзя похвалить Россию за реализацию: счет уже мог быть 6:0 на арене в Красноярске.
У россиян был очередной выход один на один: до вратаря дело не дошло, так как защитник вмешался вовремя. Но затем уже вратарь ввязался в игру, вытащив шайбу из пустого угла! Стопроцентный момент.
Вторая двадцатиминутка стартует! Не сбавлять темп.
Звучит сирена на перерыв! Уверенно провели россияне первый период — ждем продолжения от одного из главных фаворитов турнира.
Россиянам удается запереть оппонентов на своей половине поля — шайба попросту не доходит до студентов из Страны восходящего солнца.
3:0!!! Это Никита Камалов с синей линии бросил точно, а Виктор Руденко подставил клюшку! На последнего и записали третью шайбу в матче.
Провели неплохую атаку спортсмены из Японии, завершили дело ударом точно в ловушку голкипера и небольшой потасовкой у чужих ворот.
А пока хозяева продолжают рваться к очередному голу, отметим статистику: 11-2 по броскам! Доминирует студенты из России.
ГООООЛ! 2:0!!! В большинстве отыграли российские хоккеисты меньше минуты: Квартальнов в пустой угол пробил.
Игра отодвинулась в центральную зону: вывалился один на один наш студент после вбрасывания - мимо.
Близки, очень близки россияне ко второй шайбе. Совсем ничего не показывает Япония, за исключением голкипера: снова пришлось только что ему вступать в игру!
Очень неакцентировано сейчас проводят японцы атаки. Окапываются на своей половине они сейчас.
Поспокойнее игра стала. Хорошее начало для наших парней, но расслабляться не стоит: нужна вторая шайба.
ГОООЛ! После атаки с фланга на добивании сыграл Ларичев.
Отыграли гимны. Началась игра! Болеем за наших!
Немного о самом турнире.
В группе А играют помимо России Чехия, Словакия, США, Япония и Венгрия. Первые два места выходят в полуфинал.
Стоит отметить, что в стартовом матче турнира россияне с трудом одолели словаков (2:1, ОТ). Японцы в упорной борьбе проиграли сборной Венгрии (2:3).
А вот и состав нашей команды: Вратари: Никита Богданов (Никита Серебряков)
Вадим Кудако – Никита Камалов, Егор Морозов - Богдан Якимов - Игорь Руденков (К); Андрей Чуркин - Михаил Тихонов (А), Максим Джиошвили - Данила Квартальнов - Иван Ларичев; Павел Медведев - Александр Сорокин (А), Дмитрий Колготин - Александр Шаров - Денис Орлович-Грудков; Евгений Воронков - Иван Крылов, Владислав Мисников - Максим Мальцев - Вячеслав Шевченко.
Игра начнется в 15.30 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители хоккея! Следим за матчем группового этапа Россия — Япония на Универсиаде.