Реванш за ЛЧ: «ПСЖ» Сафонова принимает «Монако» Головина в Лиге 1. LIVE

Лига 1. 25-й тур. «ПСЖ» — «Монако». ОНЛАЙН

ALEXANDRE DIMOU/Reuters
В матче 25-го тура чемпионата Франции ведущий борьбу за титул и лидирующий «ПСЖ» с российским голкипером Матвеем Сафоновым принимает «Монако» российского полузащитника Александра Головина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Франция — Лига 1. 25-й тур
Перерыв
06 марта 22:45
ПСЖ
Париж, Франция
0 : 1
Монако
Монако, Монако
27' Аклиуш
Стадион «Парк де Пренс», Париж, Франция
1-й тайм

27' Аклиуш

45' Фас

2-й тайм
Перерыв

Очень добротный первый тайм от «Монако». Но единственный гол стал следствием катастрофической ошибки Уоррена Заир-Эмери в своей штрафной. Что ж, тем интереснее во втором тайме будет. И ждем на поле Александра Головина. Также отмечаем, что Матвей Сафонов точно ни в чем не виноват.

45+6'

Свисток на перерыв.

45+4'

Ваут Фас получил первую в матче желтую карточку.

45+3'

«Монако» заработал на фланге штрафной и подал, но до удара дело не дошло.

45+1'

Шесть минут добавлено к первому тайму.

45'

Совсем чуточку не успел к прострелу в подкате Дро Фернандес!

43'

«ПСЖ» атакует позиционно, но «Монако» по-прежнему чувствует себя уверенно в такой игре.

40'

Дальний удар подработавшего себе мяч перед штрафной Баркола — рикошет и угловой.

39'

После помощи докторов голкипер «Монако» игру продолжит, но морщится.

38'

Кен не очень удачно обработал, выбежал с мячом за штрафную, и пытавшийся накрыть голкипера Баркола сфолил. Кену оказывают помощь врачи!

36'

Аклиуш в контратаке «Монако» уже из штрафной отдал к лицевой забежавшему справа Тезе, который решил сделать умную обратную передачу, но вернувшийся Витинья перехватил мяч.

33'

«ПСЖ» давит, но Керер, Тезе и остальные защитники «Монако» стоят стеной в своей штрафной.

30'

Дуэ не смог пробить из штрафной «Монако», хотя шанс был хороший.

27'

ГООООООООООООЛ! Манес Аклиуш — 0:1! Заир-Эмери вернулся назад и вроде отобрал мяч, но пошел в обводку в своей штрафной, потерял мяч, и монегаски быстро доставили мяч Аклиушу, который расстрелял ближний угол в упор без шансов для Сафонова!

25'

Дуэ подал угловой на дальнюю сторону вратарской, Баркола скинул к центру, но защитники «Монако» вынесли.

24'

Быстрая атака «ПСЖ» была очень опасной, но в итоге Тило Керер успел и в подкате заблокировал удар Хвичи Кварацхелии в касание с угла вратарской!

22'

Несколько интересных возможностей для удара упустили в быстрой атаке парижане, а в итоге Дро Фернандес пробил мимо ворот.

20'

Кварацхелия классно прорвался с мячом на скорости по левому флангу и отпасовал в штрафную Нуну Мендешу, который, не глядя, прострелил. Было очень опасно, но никто из парижан не успел на дальнюю штангу.

18'

Аклиуш убрал перед штрафной под себя и пробил из-под защитника — над перекладиной ворот Сафонова.

16'

Джордан Тезе заменил травмированного Вандерсона.

15'

Вандерсон ушел с докторами за бровку, а игра продолжается.

13'

Вандерсон делал рывок и дернул мышцу задней группы бедра... Похоже, не сможет продолжить матч!

10'

«ПСЖ» давит, но футболисты «Монако» пока очень подвижно и компактно обороняются.

8'

Ответ «ПСЖ» с ударом Хакими в упор — Кен успел сократить угол обстрела и потащить!

6'

«Монако» заработал и разыграл угловой, последовала подача от Кайо Энрике на дальний угол вратарской, куда набежал капитан монегасков Деннис Закария и головой в упор отправил мяч над перекладиной!

5'

Ламин Камара испытал у «Монако» болевые ощущения, режиссер сразу же показал Александра Головина на скамейке запасных.

3'

Что-то наподобие разведки сейчас идет. Мяч в основном у «ПСЖ», что логично.

1'

Поеееехали! Матч начался.

22:45

Встречу обслуживает бригада арбитров с Рюдди Бюке во главе. Интересно, что в первом круге «Монако» выиграл со счетом 1:0!

22:40

А вот стартовый состав «Монако» от Себастьена Поконьоли:

Кен, Керер, Фас, Энрике, Закария, Вандерсон, Камара, Бамба, Балогун, Кулибали, Аклиуш.

Александр Головин остался в запасе.

22:35

Вот кого с первых минут выставил главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике:

Сафонов, Хакими, Пачо, Забарный, Нуну Мендеш, Заир-Эмери, Фернандес, Витинья, Баркола, Дуэ, Кварацхелия.

22:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В маиче 25-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова принимает «Монако» Александра Головина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

