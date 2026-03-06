Очень добротный первый тайм от «Монако». Но единственный гол стал следствием катастрофической ошибки Уоррена Заир-Эмери в своей штрафной. Что ж, тем интереснее во втором тайме будет. И ждем на поле Александра Головина. Также отмечаем, что Матвей Сафонов точно ни в чем не виноват.
Свисток на перерыв.
Ваут Фас получил первую в матче желтую карточку.
«Монако» заработал на фланге штрафной и подал, но до удара дело не дошло.
Шесть минут добавлено к первому тайму.
Совсем чуточку не успел к прострелу в подкате Дро Фернандес!
«ПСЖ» атакует позиционно, но «Монако» по-прежнему чувствует себя уверенно в такой игре.
Дальний удар подработавшего себе мяч перед штрафной Баркола — рикошет и угловой.
После помощи докторов голкипер «Монако» игру продолжит, но морщится.
Кен не очень удачно обработал, выбежал с мячом за штрафную, и пытавшийся накрыть голкипера Баркола сфолил. Кену оказывают помощь врачи!
Аклиуш в контратаке «Монако» уже из штрафной отдал к лицевой забежавшему справа Тезе, который решил сделать умную обратную передачу, но вернувшийся Витинья перехватил мяч.
«ПСЖ» давит, но Керер, Тезе и остальные защитники «Монако» стоят стеной в своей штрафной.
Дуэ не смог пробить из штрафной «Монако», хотя шанс был хороший.
ГООООООООООООЛ! Манес Аклиуш — 0:1! Заир-Эмери вернулся назад и вроде отобрал мяч, но пошел в обводку в своей штрафной, потерял мяч, и монегаски быстро доставили мяч Аклиушу, который расстрелял ближний угол в упор без шансов для Сафонова!
Дуэ подал угловой на дальнюю сторону вратарской, Баркола скинул к центру, но защитники «Монако» вынесли.
Быстрая атака «ПСЖ» была очень опасной, но в итоге Тило Керер успел и в подкате заблокировал удар Хвичи Кварацхелии в касание с угла вратарской!
Несколько интересных возможностей для удара упустили в быстрой атаке парижане, а в итоге Дро Фернандес пробил мимо ворот.
Кварацхелия классно прорвался с мячом на скорости по левому флангу и отпасовал в штрафную Нуну Мендешу, который, не глядя, прострелил. Было очень опасно, но никто из парижан не успел на дальнюю штангу.
Аклиуш убрал перед штрафной под себя и пробил из-под защитника — над перекладиной ворот Сафонова.
Джордан Тезе заменил травмированного Вандерсона.
Вандерсон ушел с докторами за бровку, а игра продолжается.
Вандерсон делал рывок и дернул мышцу задней группы бедра... Похоже, не сможет продолжить матч!
«ПСЖ» давит, но футболисты «Монако» пока очень подвижно и компактно обороняются.
Ответ «ПСЖ» с ударом Хакими в упор — Кен успел сократить угол обстрела и потащить!
«Монако» заработал и разыграл угловой, последовала подача от Кайо Энрике на дальний угол вратарской, куда набежал капитан монегасков Деннис Закария и головой в упор отправил мяч над перекладиной!
Ламин Камара испытал у «Монако» болевые ощущения, режиссер сразу же показал Александра Головина на скамейке запасных.
Что-то наподобие разведки сейчас идет. Мяч в основном у «ПСЖ», что логично.
Поеееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Рюдди Бюке во главе. Интересно, что в первом круге «Монако» выиграл со счетом 1:0!
А вот стартовый состав «Монако» от Себастьена Поконьоли:
Кен, Керер, Фас, Энрике, Закария, Вандерсон, Камара, Бамба, Балогун, Кулибали, Аклиуш.
Александр Головин остался в запасе.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике:
Сафонов, Хакими, Пачо, Забарный, Нуну Мендеш, Заир-Эмери, Фернандес, Витинья, Баркола, Дуэ, Кварацхелия.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В маиче 25-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова принимает «Монако» Александра Головина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.