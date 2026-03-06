Перерыв

Очень добротный первый тайм от «Монако». Но единственный гол стал следствием катастрофической ошибки Уоррена Заир-Эмери в своей штрафной. Что ж, тем интереснее во втором тайме будет. И ждем на поле Александра Головина. Также отмечаем, что Матвей Сафонов точно ни в чем не виноват.