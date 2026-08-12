Хвича забил шикарный гол, Сафонов совершил чудо-сейв: «ПСЖ» завоевал Суперкубок Европы

'90+6

Финальный свисток! «ПСЖ» одержал победу над «Астон Виллой» со счетом 2:1 и завоевал Суперкубок Европы!

Хвича Кварацхелия открыл счет шикарным ударом в ближнюю «девятку» из пределов штрафной — 1:0. Затем «Астон Вилла» сравняла счет: Брайан Маджо пробил в касание в ближний угол, расстреляв Сафонова в упор, — 1:1.

Победный мяч забил Дезире Дуэ — получил пас от Усмана Дембеле, ворвался в штрафную, вышел на рандеву с вратарем и красиво закрутил мяч в дальний угол — 2:1.

Сафонов совершил несколько очень важных сейвов и тоже внес вклад в победу «ПСЖ». Особенно запомнилось красивое спасение россиянина в прыжке, когда Джон Макгинн мощно закрутил мяч в дальний угол, и казалось, что это верный гол.