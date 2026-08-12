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Хвича забил шикарный гол, Сафонов совершил чудо-сейв: «ПСЖ» завоевал Суперкубок Европы

«ПСЖ» обыграл «Астон Виллу» в матче за Суперкубок УЕФА
Gintare Karpaviciute/Reuters

Французский «ПСЖ» во главе с российским вратарем Матвеем Сафоновым победил английскую «Астон Виллу» в матче за Суперкубок Европы. Сафонов совершил несколько важных сейвов и однажды спас от верного гола. Хвича Кварацхелия отличился забитым мячом. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Суперкубок УЕФА 2026. Финал
12 августа 2026, 22:00
ПСЖ
Париж, Франция
20' Кварацхелия
61' Дуэ
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
45' Маджо
Стадион «Ред Булл Арена», Зальцбург, Австрия
Главный судья: Омар Абдулкадир Артан (Могадишо, Сомали)
1-й тайм
20′Кварацхелия
45′Маджо
2-й тайм
61′Дуэ
51′П. Торрес
64′Гомес
72′Макгинн
Трансляция
Автообновление
'90+6

Финальный свисток! «ПСЖ» одержал победу над «Астон Виллой» со счетом 2:1 и завоевал Суперкубок Европы!

Хвича Кварацхелия открыл счет шикарным ударом в ближнюю «девятку» из пределов штрафной — 1:0. Затем «Астон Вилла» сравняла счет: Брайан Маджо пробил в касание в ближний угол, расстреляв Сафонова в упор, — 1:1.

Победный мяч забил Дезире Дуэ — получил пас от Усмана Дембеле, ворвался в штрафную, вышел на рандеву с вратарем и красиво закрутил мяч в дальний угол — 2:1.

Сафонов совершил несколько очень важных сейвов и тоже внес вклад в победу «ПСЖ». Особенно запомнилось красивое спасение россиянина в прыжке, когда Джон Макгинн мощно закрутил мяч в дальний угол, и казалось, что это верный гол.

'90+5

Моментище! Матсен исполнил подачу на ближнюю штангу, и Буэндия мощно пробил головой с линии вратарской, но не попал в створ из убойной позиции!

'90+4

Дембеле исполнил классную передачу в штрафную, но Хакими чуть-чуть не успел к мячу!

'90+1

Арбитр компенсировал пять минут.

'90

Дембеле нанес удар с линии штрафной, но недостаточно сильно — Бизот спокойно зафиксировал мяч.

'89

Замена в составе «ПСЖ»: защитник Лукас Бералдо вышел вместо Кварацхелии.

'88

Буэндия здорово развернулся в центре поля и вынудил Пачо сфолить на себе.

'87

Замена в составе «ПСЖ»: нападающий Сенни Маюлу вышел вместо Дезире Дуэ, который сегодня сделал гол + пас.

'85

Общая статистика по ударам — 14:8 в пользу «Астон Виллы», однако по ударам в створ ничья — 4:4.

'84

Кварацхелия исполнил подачу в центр штрафной, и Дембеле нанес удар с лета, но выше ворот! А затем оказалось, что Хвича еще и был в офсайде.

'82

Опасно! «Астон Вилла» провела быструю контратаку, Алиссон прорвался в штрафную и прострелил вдоль вратарской, но никто из партнеров не смог замкнуть в касание!

'81

Моментище! Дембеле вошел в штрафную, собрал на себе троих защитников и нанес удар, но попал в соперника! Мяч отскочил к Хвиче, и тот тоже нанес удар, но недостаточно сильно. Англичане отбились.

'79

Двойная замена в составе «Астон Виллы»: полузащитник Росс Баркли и защитник Тайрон Мингз вышли вместо Гомеса и Пау Торреса.

'75

Двойная замена в составе «ПСЖ»: Фабиан Руис и Лукас Эрнандес вышли вместо Нуну Мендеша и Невеша.

'74

Опасно! Алиссон прострелил во вратарскую, но Сафонов прервал эту передачу и отбил мяч перед собой! Гомес оказался первым на подборе и нанес удар по воротам, но попал в ногу Заир-Эмери!

'74

Магкинн получил желтую карточку, уходя с поля: высказал свое недовольство арбитру некоторыми решениями.

'73

Тройная замена в составе «Астон Виллы»: нападающие Алиссон и Тэмми Абрахам, а также защитник Ламар Богард вышли вместо Маджо, Макгинна и Камара.

'71

Момент! Нуну Мендеш пробил по воротам из пределов штрафной, но вратарь «Астон Виллы» Марко Бизот справился! А затем еще и Хвича промахнулся по мячу.

'70

Хакими влетел в штрафную с правого фланга, но слишком далеко отпустил от себя мяч и упустил его за лицевую.

'68

Заброс «Астон Виллы» на Маджо не прошел — мяч улетел за лицевую.

'65

Гомес получил желтую карточку за фол на Дуэ возле штрафной «Астон Виллы» и срыв атаки.

'64

Опасно! Макгинн нанес мощнейший удар из пределов штрафной, но не смог пробить Сафонова: россиянин отбил мяч!

'62

ГОООЛ!!! После видеопросмотра главный арбитр засчитал гол Дезире Дуэ! 2:0 в пользу «ПСЖ».

'61

Дембеле отдал пас на Дезире Дуэ, который ворвался в штрафную, вышел на рандеву с вратарем и красиво закрутил мяч в дальний угол! Взятие ворот отменили из-за сигнала бокового арбитра об офсайде, однако на повторе кажется, что Дуэ все-таки был в правильном положении. VAR смотрит эпизод.

'60

Кэш исполнил подачу на ближнюю штангу, и Буэндия нанес удар головой, но мимо створа!

'58

Буэндия хорошо сыграл в отборе и позволил «Астон Вилле» выйти в контратаку, но она довольно быстро завершилась из-за фола парижан.

'56

Заир-Эмери нанес дальний удар по воротам, но мяч открикошетил от ноги защитника и спокойно прискакал в руки вратарю «Астон Виллы».

'54

Статистика по ударам — 11:4 в пользу «Астон Виллы», а по ударам в створ — 3:2.

'52

Защитник «Астон Виллы» Пау Торрес получил желтую карточку за фол на Дезире Дуэ.

'51

Сафонов совершил прекрасный сейв в прыжке! Макгинн проник в штрафную и мощно закрутил в дальний угол, однако российский вратарь не позволил случиться верному голу!

'49

Дуэ прокинул мяч мимо Хеммингса и ворвался в штрафную, но упал на газон после обоюдоострой борьбы. Пенальти здесь не будет.

'47

В перерыве в составе «ПСЖ» произошла замена: Усман Дембеле вышел вместо Аклиуша.

'46

Второй тайм начался!

'45+3

Первый тайм завершен!

«ПСЖ» и «Астон Вилла» выдали очень насыщенные на события 45 минут и обменялись забитыми мячами. Парижане больше владели мячом и сумели выйти вперед благодаря индивидуальным действиям Хвичи Кварацхелии, который нанес страшный по силе удар в ближнюю «девятку» из пределов штрафной.

После этого «Астон Вилла» взвинтила темп и завалила штрафную «ПСЖ» атаками, в то время как защитники парижан совсем бросили играть. Это привело к закономерному развитию событий: Маджо в касание расстрелял ближний угол после подачи Макгинна.

С нетерпением ждем второго тайма и новых забитых мячей!

'45

ГООООЛ!!! «Астон Вилла» сравняла счет — 1:1!

Маджо наконец-то реализовал очередной момент, которых у него скопилось уже довольно много: защита «ПСЖ» совсем бросила играть под конец тайма.

Магкинн подал на дальнюю штангу, и Маджо пробил в касание в ближний угол, буквально расстреляв Сафонова в упор.

'44

Моментище у «Астон Виллы»! Маджо продавил Пачо и нанес удар по воротам «ПСЖ» с нескольких метров, но попал в штангу! Перед этим Сафонов выбежал из ворот и максимально сократил угол обстрела, что тоже сыграло свою роль.

'43

Опасно! Макгинн исполнил подачу на дальнюю штангу, мяч заметался между игроками, и Камара пробил головой в упор, но Сафонов сделал сейв, а затем разрядил обстановку — припал к земле и накрыл мяч собой.

'41

Опасно! Англичане наконец встрепенулись и смогли заработать угловой. Буэндия исполнил подачу в штрафную «ПСЖ», мяч отскочил к Макгинну, который навесил на дальнюю штангу — на Маджо, и тот пробил головой в упор, но выше ворот!

'39

«Астон Вилла» никак не может отобрать мяч у «ПСЖ». Подопечные Луиса Энрике буквально отдыхают благодаря своему шикарному контролю мяча.

'37

Парижане спокойно контролируют мяч на чужой половине поля.

'35

Момент! Хеммингс вошел в штрафную и отдал пас Маджо, который нанес мощный удар в дальний угол, но чуть-чуть не попал!

'33

Хакими сфолил в атаке на Яне Матсене, но не согласился с решением арбитра.

'31

Кэш ввел мяч из-за боковой в штрафную «ПСЖ», Маджо скинул головой партнеру, и Хеммингс нанес удар по воротам, но попал в защитника!

'28

Опасно! Макгинн навесил в центр штрафной, и Маджо пробил головой, но немного не попал в дальний угол!

'27

Момент! Мендеш исполнил опаснейший прострел в штрафную, однако сразу несколько партнеров не сумели пробить по мячу из убойной позиции!

'25

Гомес схватил Хвичу и завалил его на газон в штрафной «Астон Виллы». Однако Кварацхелия также прихватил соперника за футболку, поэтому пенальти здесь не будет.

'23

Витинья покатил со штрафного на Нуну Мендеша, и тот нанес дальний удар по воротам, но немного не попал в створ!

'22

Дуэ заработал перспективный штрафной на чужой половине поля.

'20

ГОООЛ!!! Хвича Кварацхелия открывает счет — 1:0 в пользу «ПСЖ»!

Невеш отобрал мяч на чужой половине поля и начал быструю атаку парижан, отдав пас на Дуэ. Дезире, в свою очередь, исполнил передачу в штрафную на Хвичу, который принял мяч и нанес страшный по силе удар в ближнюю «девятку»!

'20

Опасно! Дуэ пробил из центра штрафной, но попал прямо во вратаря!

'19

«ПСЖ» контролирует мяч на чужой половине поля, но не торопится в атаку.

'17

Процент владения мячом практически равный — 51% на 49% в пользу «ПСЖ».

'14

Нападающий «Астон Виллы» Маджо не выиграл борьбу в штрафной «ПСЖ», и Сафонов спокойно забрал мяч.

'13

Нуну Мендеш очень далеко откидывал мяч от той точки, где произошел фол, а Макгинн исправно возвращал мяч назад. Судьи были на стороне Макгинна, но Мендеш настаивал на том, чтобы подать штрафной с другой точки. В итоге арбитры все-таки успокоили разгоряченных футболистов.

'11

Витинья нанес дальний удар, но не попал в створ.

'10

Хакими ворвался в штрафную с правого фланга, но наткнулся на стену из трех защитников, и пришлось пасовать назад.

'8

Сафонов вовремя вышел из ворот и перехватил мяч после длинного заброса «Астон Виллы».

'7

Пока много брака в передачах и нарушений правил со стороны «ПСЖ». Видно, что многие футболисты недавно вернулись из отпуска.

'5

Ян Матсен проник в штрафную «ПСЖ» с левого фланга и прострелил в центр, но мяч от ноги защитника ушел на угловой. Подача в штрафную ни к чему не привела: Пау Торрес немного не попал головой по мячу.

'3

Заир-Эмери толкнул на газон соперника и «привез» штрафной на своей половине поля. Буэндия исполнил подачу в штрафную «ПСЖ», но Нуну Мендеш вынес мяч в поле.

'1

Матч начался!

21:55

Стартовый состав «Астон Виллы»: Бизот, Кэш, Торрес, Матсен, Линделеф, Гомес, Камара, Макгинн, Буэндия, Хеммингс, Маджо.

21:50

Стартовый состав «ПСЖ»: Сафонов, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Хакими, Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Кварацхелия, Аклиуш, Дуэ.

21:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «ПСЖ» с Матвеем Сафоновым в стартовом составе сыграет против «Астон Виллы» в матче за Суперкубок УЕФА. Начало — в 22.00 мск.

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