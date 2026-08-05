Битва в Кубке: «Зенит» принимает «Балтику». LIVE

ПОСПЕЛОВ! Что творит на дриблинге! Опять показал технику! Обыграл уже у лицевой в штрафной Андраде, уложив того на газон и почти прошел с мячом мимо Москвичева в ворота! Но голкипер в последний момент все же успел вырвать мяч руками.
Луис Энрике получил мяч в чужой штрафной, убрал под левую, покачал на паузе Муйоколо, но в итоге упустил момент для удара. А закончилась атака дальним ударом с подбора от Кондакова — выше.
Очень активный и яркий Поспелов, уже успевший показать в этом матче свой дриблинг на фланге, где укладывал на замахах на газон Дркушича, сейчас упал в штрафной хозяев, но пенальти нет.
Некоторое время уже игра идет в центре поля.
Вега снял воздух в своей штрафной после очередного корнера.
Петров подал заработанный «Балтикой» угловой. Муфи пробил с подбора с лета — мяч попал в Кондакова и ушел на угловой.
Корнер балтийцев привел к скидке в штрафной, но ее приняли на себя защитники «Зенита».
В последний момент зенитовцы выбили в своей штрафной на угловой мяч у прорвавшегося на дриблинге Никитина.
Муфи покорчился от боли, но после остановки встал и продолжил игру без выхода врачей.
Алип после верхового единоборства наступил на бедро упавшему Муфи. Тому было очень больно, но тут не было умысла. Алипа тянуло назад, он даже не видел, куда наступает.
ГООООООООООООООООООООООЛ! Кевин Андраде — 1:0! Заброс в штрафную «Балтики» привел к первому в матче угловому. Пошла подача Кондакова с угла поля на ближнюю сторону вратарской, откуда набежавший Андраде уверенно пробил головой! И не стал праздновать мяч в ворота бывшей команды.
На первых минутах мяч под контролем у футболистов «Зенита». Но на своей половине и вообще без темпа. «Балтика» не против.
Поеееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Никитой Новиковым из Петрозаводска во главе.
А вот стартовый состав «Балтики» от Андрея Талалаева:
Любаков, Кирш, Шильцов, Илья Петров, Муфи, Муйоколо, Беликов, Никитин, Поспелов, Рядно, Чивич.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Зенита» Сергей Семак:
Москвичев, Дуглас Сантос, Алип, Андраде, Вега, Караваев, Дркушич, Ерохин, Луис Энрике, Кондаков, Фелипе Аугусто.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого тура группы С Пути РПЛ Кубка России санкт-петербургский «Зенит» принимает на своем поле калининградскую «Балтику». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.