Битва в Кубке: «Зенит» принимает «Балтику». LIVE

16'

ПОСПЕЛОВ! Что творит на дриблинге! Опять показал технику! Обыграл уже у лицевой в штрафной Андраде, уложив того на газон и почти прошел с мячом мимо Москвичева в ворота! Но голкипер в последний момент все же успел вырвать мяч руками.