Кошмарное начало: «Акрон» к 8-й минуте дважды пропустил от «Ростова»

Пропустив два мяча в дебюте встречи, тольяттинцы весь тайм искали подходы к чужим воротам, но так ничего и не смогли создать. Отправляемся отдыхать.
Две минуты добавлено.
Тереховский справляется с плотным ударом Олусегуна с острого угла! При этом офсайд был зафиксирован.
У «Акрона» больше преимущество по владению мячом, количеству и точности передач. Вот только выхлопа пока никакого.
Не может Базилевский продолжить игру, вместо него выходит дебютант Платон.
Петров выскочил за пределы штрафной и не позволил Меткалову выйти один на один.
Досталось Базилевскому, врачи на поле.
Базилевский из-за штрафной пробил — тоже не в ворота.
Железнов пробил в ближний угол — совсем рядом со штангой!
Прохин головой замыкал передачу с углового — мимо ворот.
Достаточно спокойная игра. «Акрон» пытается прессинговать, но без затруднений отбиваются гости. Контратак ростовчан мы почти не видим — но они уже создали себе более чем комфортное преимущество.
Снова Аревало пробил, теперь — из пределов штрафной. Но неточно.
Немного оправились от шока первых минут тольяттинцы и пытаются перевести игру на чужую половину поля.
Аревало пробил из-за штрафной — никаких проблем для 18-летнего Петрова.
Вот так начало! Уже 2:0!!! Михайлов пробил от радиуса штрафной все в тот же угол — Тереховский только проводил мяч глазами!
ГОЛ!!!
А забивает «Ростов»! Мадрахимов совершил перехват, накрутил троих соперников, сделал передачу на Олусегуна, и тот из-за пределов штрафной зарядил в нижний угол!!! Тереховский коснулся мяча, но спасти не смог!
ГОЛ!!!
И тут же момент у хозяев! Железнов замыкал прострел Меткалова, но Жбанов успел подставить ногу и спас свою команду от пропущенного мяча!
Поехали! Главный судья — Данил Каширин.
«Акрон»: Тереховский, Эшковал, Неделчяру, Попенков, Бардыбахин, Хосонов, Бистрович, Базилевский, Железнов, Аревало, Меткалов.
«Ростов»: Петров, Мелёхин, Семенчук, Прохин, Ногейра, Жбанов, Михайлов, Шанталий, Азнауров, Мадрахимов, Олусегун.
Матч начнется в 16:15 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет трансляцию кубкового матча между «Акроном» и «Ростовом».