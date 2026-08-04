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Кошмарное начало: «Акрон» к 8-й минуте дважды пропустил от «Ростова»

Футбол. Кубок России, Путь РПЛ. Группа D, 1 тур. «Акрон» (Тольятти) — «Ростов» (Ростов-на-Дону). ОНЛАЙН
ФК «Акрон» Тольятти

«Акрон», начавший розыгрыш РПЛ с двух поражений подряд, стартует в Кубке России домашним матчем с «Ростовом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
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Перерыв

Пропустив два мяча в дебюте встречи, тольяттинцы весь тайм искали подходы к чужим воротам, но так ничего и не смогли создать. Отправляемся отдыхать.

'45

Две минуты добавлено.

'45

Тереховский справляется с плотным ударом Олусегуна с острого угла! При этом офсайд был зафиксирован.

'41

У «Акрона» больше преимущество по владению мячом, количеству и точности передач. Вот только выхлопа пока никакого.

'37

Не может Базилевский продолжить игру, вместо него выходит дебютант Платон.

'37

Петров выскочил за пределы штрафной и не позволил Меткалову выйти один на один.

'35

Досталось Базилевскому, врачи на поле.

'30

Базилевский из-за штрафной пробил — тоже не в ворота.

'29

Железнов пробил в ближний угол — совсем рядом со штангой!

'27

Прохин головой замыкал передачу с углового — мимо ворот.

'22

Достаточно спокойная игра. «Акрон» пытается прессинговать, но без затруднений отбиваются гости. Контратак ростовчан мы почти не видим — но они уже создали себе более чем комфортное преимущество.

'18

Снова Аревало пробил, теперь — из пределов штрафной. Но неточно.

'15

Немного оправились от шока первых минут тольяттинцы и пытаются перевести игру на чужую половину поля.

'12

Аревало пробил из-за штрафной — никаких проблем для 18-летнего Петрова.

'8

Вот так начало! Уже 2:0!!! Михайлов пробил от радиуса штрафной все в тот же угол — Тереховский только проводил мяч глазами!

'7

ГОЛ!!!

'5

А забивает «Ростов»! Мадрахимов совершил перехват, накрутил троих соперников, сделал передачу на Олусегуна, и тот из-за пределов штрафной зарядил в нижний угол!!! Тереховский коснулся мяча, но спасти не смог!

'4

ГОЛ!!!

'1

И тут же момент у хозяев! Железнов замыкал прострел Меткалова, но Жбанов успел подставить ногу и спас свою команду от пропущенного мяча!

'1

Поехали! Главный судья — Данил Каширин.

15:55

«Акрон»: Тереховский, Эшковал, Неделчяру, Попенков, Бардыбахин, Хосонов, Бистрович, Базилевский, Железнов, Аревало, Меткалов.

«Ростов»: Петров, Мелёхин, Семенчук, Прохин, Ногейра, Жбанов, Михайлов, Шанталий, Азнауров, Мадрахимов, Олусегун.

15:50

Матч начнется в 16:15 мск.

15:45

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет трансляцию кубкового матча между «Акроном» и «Ростовом».

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