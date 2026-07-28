Смолов пытается превзойти достижение Аршавина: «Броуки» стартуют в Кубке России. LIVE

Медийный клуб «Броук Бойз» во главе с нападающим Федором Смоловым объединился с командой «Фанком» из Кирова и стартует в 1-м раунде Пути регионов Кубка России матчем против «БоМиКа». Если Смолов забьет в этом матче, то обойдет Андрея Аршавина в списке лучших бомбардиров российского футбола: у обоих сейчас по 158 голов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.