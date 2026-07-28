Смолов пытается превзойти достижение Аршавина: «Броуки» стартуют в Кубке России. LIVE

«Фанком Броук Бойз» держит мяч после перерыва, пытаясь организовать позиционную атаку.
Павел Коркин заменил у «БоМиКа» после перерыва Ислама Евлоева.
Поееееехали! Второй тайм начался.
Очень тягучий футбол, но «Фанком Броук Бойз» нашел в нем свой шанс и реализовал его. Посмотрим, что будет во второй половине.
Свисток на перерыв.
Две минуты добавлено к первому тайму.
Мурадов снял воздух в штрафной «Фанкома» после довольно неприятной подачи хозяев.
Опять без ворот пошла игра.
Хорошая быстрая атака «БоМиКа» закончилась ударом с линии штрафной после паса слева — в блок.
Невысок темп игры, и жара скоростям не способствует.
Дальний удар Смолова — рядом со штангой.
«БоМиК» заработал свой первый угловой, разыграл его, и дело закончилось прострелом Габдуллина в руки Фролкину.
После забитого мяча «броуки» никуда не спешат, но держат мяч, а соперник пытается высоко прессинговать. Пока без успеха.
ГООООООООООООООООООЛ! Кирилл Хвастухин — 0:1! Смолов получил мяч в чужой штрафной, смог развернуться и сделал классный пас мимо двух соперников. Хвастухин обработал мяч и вторым касанием пробил в ближнюю девятку с довольно острого угла!
Смолов упал на левом фланге, заработав штрафной для гостей. Точка для подачи. Но она вышла не особо удачной.
Ислам Евлоев принимал мяч у границы чужой штрафной после заброса из глубины, но был в офсайде.
Сейчас «Фанком» довольно мощно давит позиционно, но по-прежнему без моментов.
Игра возобновилась.
Пауза на водопой. Но вряд ли на три минуты — это не чемпионат мира.
Ударом Шарова почти с линии штрафной после паса Тулушева завершилась быстрая атака «Фанкома» — выше ворот.
Тулушев подал штрафной из глубины с левого фланга, но защита «БоМиКа» справилась.
Яковлев едва не накрыл футболистов «БоМиКа» в их штрафной. Прессингуют «броуки», когда появляется возможность.
Смолов получил мяч в штрафной, но ни развернуться, ни ударить ему не позволили.
От одной штрафной до другой ходит мяч, но без обострений.
Пока без моментов идет игра, но больше на половине поля гостей.
Отрезок с давлением от «БоМиК», атакует команда из Цивильска.
Первый в матче дальний удар нанес Ислам Евлоев — в руки Фролкину.
Идет борьба за инициативу. Мяч пока больше у «Фанком Броук Бойз».
Поееееееееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров со Станиславом Бращиным из Рязани во главе.
А вот стартовый состав «Фанком Броук Бойз» от его главного тренера Юрия Дроздова:
Фролкин, Сухомлинов, Марченко, Мурадов, Шаров, Земсков, Иващев, Тулушев, Хвастухин, Яковлев, Смолов.
Соостав «БоМиК» от главного тренера команды Сергея Мухотина:
Егоров, Бычков, Шоркин, Акимов, Иванов, Габдуллин, Шамаев, Волков, Евлоев, Чистяков, Давыдов.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого раунда Кубка России по футболу «БоМиК» из Цивильска принимает в Казани на стадионе «Трудовые Резервы» объединенную медийную команду «Фанком Броук Бойз» из Москвы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.