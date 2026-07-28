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Смолов пытается превзойти достижение Аршавина: «Броуки» стартуют в Кубке России. LIVE

Футбол. Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд. БоМик — «Фанком Броук Бойз». ОНЛАЙН
Edgar Breshchanov/Global Look Press

Медийный клуб «Броук Бойз» во главе с нападающим Федором Смоловым объединился с командой «Фанком» из Кирова и стартует в 1-м раунде Пути регионов Кубка России матчем против «БоМиКа». Если Смолов забьет в этом матче, то обойдет Андрея Аршавина в списке лучших бомбардиров российского футбола: у обоих сейчас по 158 голов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России. 1-й раунд
28 июля 2026, 15:00
БоМиК
Цивильск, Россия
2-й тайм
0 : 1
Фанком Броук Бойз
Киров, Россия
30' Хвастухин
Стадион «Трудовые резервы», Казань, Россия
Главный судья: Станислав Бращин (Рязань, Россия)
1-й тайм
30′Хвастухин
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
48'

«Фанком Броук Бойз» держит мяч после перерыва, пытаясь организовать позиционную атаку.

46'

Павел Коркин заменил у «БоМиКа» после перерыва Ислама Евлоева.

46'

Поееееехали! Второй тайм начался.

Перерыв

Очень тягучий футбол, но «Фанком Броук Бойз» нашел в нем свой шанс и реализовал его. Посмотрим, что будет во второй половине.

45+2'

Свисток на перерыв.

45+1'

Две минуты добавлено к первому тайму.

45'

Мурадов снял воздух в штрафной «Фанкома» после довольно неприятной подачи хозяев.

44'

Опять без ворот пошла игра.

41'

Хорошая быстрая атака «БоМиКа» закончилась ударом с линии штрафной после паса слева — в блок.

39'

Невысок темп игры, и жара скоростям не способствует.

36'

Дальний удар Смолова — рядом со штангой.

35'

«БоМиК» заработал свой первый угловой, разыграл его, и дело закончилось прострелом Габдуллина в руки Фролкину.

33'

После забитого мяча «броуки» никуда не спешат, но держат мяч, а соперник пытается высоко прессинговать. Пока без успеха.

31'

ГООООООООООООООООООЛ! Кирилл Хвастухин — 0:1! Смолов получил мяч в чужой штрафной, смог развернуться и сделал классный пас мимо двух соперников. Хвастухин обработал мяч и вторым касанием пробил в ближнюю девятку с довольно острого угла!

30'

Смолов упал на левом фланге, заработав штрафной для гостей. Точка для подачи. Но она вышла не особо удачной.

28'

Ислам Евлоев принимал мяч у границы чужой штрафной после заброса из глубины, но был в офсайде.

27'

Сейчас «Фанком» довольно мощно давит позиционно, но по-прежнему без моментов.

24'

Игра возобновилась.

23'

Пауза на водопой. Но вряд ли на три минуты — это не чемпионат мира.

21'

Ударом Шарова почти с линии штрафной после паса Тулушева завершилась быстрая атака «Фанкома» — выше ворот.

20'

Тулушев подал штрафной из глубины с левого фланга, но защита «БоМиКа» справилась.

18'

Яковлев едва не накрыл футболистов «БоМиКа» в их штрафной. Прессингуют «броуки», когда появляется возможность.

15'

Смолов получил мяч в штрафной, но ни развернуться, ни ударить ему не позволили.

12'

От одной штрафной до другой ходит мяч, но без обострений.

10'

Пока без моментов идет игра, но больше на половине поля гостей.

7'

Отрезок с давлением от «БоМиК», атакует команда из Цивильска.

5'

Первый в матче дальний удар нанес Ислам Евлоев — в руки Фролкину.

3'

Идет борьба за инициативу. Мяч пока больше у «Фанком Броук Бойз».

1'

Поееееееееееехали! Матч начался.

15:00

Встречу обслуживает бригада арбитров со Станиславом Бращиным из Рязани во главе.

14:55

А вот стартовый состав «Фанком Броук Бойз» от его главного тренера Юрия Дроздова:

Фролкин, Сухомлинов, Марченко, Мурадов, Шаров, Земсков, Иващев, Тулушев, Хвастухин, Яковлев, Смолов.

14:50

Соостав «БоМиК» от главного тренера команды Сергея Мухотина:
Егоров, Бычков, Шоркин, Акимов, Иванов, Габдуллин, Шамаев, Волков, Евлоев, Чистяков, Давыдов.

14:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого раунда Кубка России по футболу «БоМиК» из Цивильска принимает в Казани на стадионе «Трудовые Резервы» объединенную медийную команду «Фанком Броук Бойз» из Москвы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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