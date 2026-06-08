Проверка перед ЧМ-2026: Узбекистан играет против Нидерландов. LIVE

Перерыв! Нидерланды — Узбекистан — 1:0!
К основному времени первого тайма добавлено три минуты.
Здорово включились азиатские игроки в концовку первого тайма, Шомуродов простреливал на дальнюю штангу, только первым на перехвате сыграл соперник.
Урунов продолжает искать кого-то на левой стороне поля, но пока ничего не получается.
Файзуллаев не смог обработать пас на левый край из глубины и упустил шанс выйти один на один с вратарем соперников.
Тотальное преимущество голландцев по владению мячом — 76% против 24% у узбеков.
Гол! Пробил Коди Гакпо Юсупова, мяч прошел сквозь руки голкипера сборной Узбекистана! 1:0!
Саммервилл с трудом поднимается после падения в штрафной, вызванного неосторожным подкатом от Урозова! Это пенальти!
А вот и пауза на водопой, игроки отправились на бровку попить.
Половина первого тайма позади, пока игра равная.
Неточно Файзуллаев пасует на Шомуродова на левый край, не хватает точности Аббосу.
Файзуллаев забрался в офсайд.
Шомуродову досталось по ногам от защитника, мяч переходит к азиатской сборной.
А сейчас Рейндерс пробивает головой из вратаркой, выше перекладины мяч уходит!
Из убойной позиции Мален наносит неточный удар! Вышел форвард один в один, но не смог переиграть вратаря!
В Нью-Йорке, где проходит игра, часы перевалили за 15:00, или как сказали бы местные — 3 p.m. Температура воздуха составляет +23, дальше она будет продолжать расти.
Гравенберх наступил на ногу Урунову, фол в пользу узбекских игроков.
Начало встречи остается за европейцами.
Игра началась! Поехали!
Узбекистан: Юсупов, Хусанов, Урозов, Ашурматов, Сайфиев, Насруллаев, Шукуров, Мозговой, Файзуллаев, Урунов, Шомуродов.
Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, ван Хекке, ван Дейк, ван де Вен, Гравенберх, Рейндерс, де Йонг, Гакпо, Саммервилл, Мален.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В товарищеском матче встречаются сборные Нидерландов и Узбекистана. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.