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Выборы в Армении — 2026

Проверка перед ЧМ-2026: Узбекистан играет против Нидерландов. LIVE

Футбол. Контрольный матч. Нидерланды — Узбекистан. ОНЛАЙН
Thilo Schmuelgen/REUTERS

В товарищеском матче встречаются сборные Нидерландов и Узбекистана. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026. Товарищеские матчи
8 июня 2026, 21:45
Нидерланды
32' Гакпо
Перерыв
1 : 0
Узбекистан
Стадион «», ,
1-й тайм
32′Гакпо
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
45+3'

Перерыв! Нидерланды — Узбекистан — 1:0!

45'

К основному времени первого тайма добавлено три минуты.

44'

Здорово включились азиатские игроки в концовку первого тайма, Шомуродов простреливал на дальнюю штангу, только первым на перехвате сыграл соперник.

41'

Урунов продолжает искать кого-то на левой стороне поля, но пока ничего не получается.

38'

Файзуллаев не смог обработать пас на левый край из глубины и упустил шанс выйти один на один с вратарем соперников.

35'

Тотальное преимущество голландцев по владению мячом — 76% против 24% у узбеков.

32'

Гол! Пробил Коди Гакпо Юсупова, мяч прошел сквозь руки голкипера сборной Узбекистана! 1:0!

31'

Саммервилл с трудом поднимается после падения в штрафной, вызванного неосторожным подкатом от Урозова! Это пенальти!

28'

А вот и пауза на водопой, игроки отправились на бровку попить.

25'

Половина первого тайма позади, пока игра равная.

22'

Неточно Файзуллаев пасует на Шомуродова на левый край, не хватает точности Аббосу.

19'

Файзуллаев забрался в офсайд.

16'

Шомуродову досталось по ногам от защитника, мяч переходит к азиатской сборной.

13'

А сейчас Рейндерс пробивает головой из вратаркой, выше перекладины мяч уходит!

11'

Из убойной позиции Мален наносит неточный удар! Вышел форвард один в один, но не смог переиграть вратаря!

9'

В Нью-Йорке, где проходит игра, часы перевалили за 15:00, или как сказали бы местные — 3 p.m. Температура воздуха составляет +23, дальше она будет продолжать расти.

6'

Гравенберх наступил на ногу Урунову, фол в пользу узбекских игроков.

3'

Начало встречи остается за европейцами.

21:49

Игра началась! Поехали!

21:40

Узбекистан: Юсупов, Хусанов, Урозов, Ашурматов, Сайфиев, Насруллаев, Шукуров, Мозговой, Файзуллаев, Урунов, Шомуродов.

21:35

Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, ван Хекке, ван Дейк, ван де Вен, Гравенберх, Рейндерс, де Йонг, Гакпо, Саммервилл, Мален.

21:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В товарищеском матче встречаются сборные Нидерландов и Узбекистана. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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