Дзюба против легендарного клуба: «Ротор» и «Акрон» бьются в стыке за РПЛ. LIVE

Александр Вильф/РИА Новости

В первом матче стыкового противостояния за право выступить в Российской премьер-лиге в новом сезоне занявший четвертое место в Первом дивизионе «Ротор» в Волгограде принимает тольяттинский «Акрон», ставший 13-м в РПЛ.

Россия — Переходные матчи. Переходные матчи. 1-й матч
20 мая 2026, 19:30
Ротор
Волгоград, Россия
Перерыв
0 : 1
Акрон
Тольятти, Россия
45+1' Беншимол
Стадион «Волгоград Арена», Волгоград, Россия
Главный судья: Игорь Капленков (Москва, Россия)
1-й тайм
45+1′Беншимол
2-й тайм
Перерыв

Равный и напряженный первый тайм, в концовке которого «Ротор» давил, а потом нарвался в добавленную минуту на угловой и пропустил с него. Посмотрим, что будет во второй половине.

45+2'

И все — свисток на перерыв.

45+1'

ГООООООООООООООООЛ! Беншимол — 0:1! Угловой заработал под занавес первого тайма «Акрона». Пошла подача в штрафную, скидка вперед во вратарскую, где Беншимол смог в прыжке перекинуть через бросившегося вперед Чагрова!

45+1'

Минута добавлена к первому тайму.

45'

Выиграли тольяттинцы воздух в своей штрафной после подачи Макарова с угла поля.

45'

Трошечкин в касание пробил по мячу от границы штрафной после скидки с края — Эшковал встал на пути мяча!

44'

Азнауров после паса Макарова смещался в центр перед штрафной и в итоге пробил — в блок.

41'

Атаку за атакой проводит «Ротор», но все это довольно тягуче, и «Акрон» спокойно отбивается. Но не атакует сам сейчас.

39'

«Ротор» прилично поддавливает в последние минуты.

36'

Эльдарушев здорово зацепился за верховой мяч, прокинул в борьбе с защитником себе на ход и пробил издали — Тереховский смог только отразить в прыжке!

35'

Азнауров пофинтил на входе в штрафную, смещаясь слева в центр, и отдал направо свободному Давидяну. Тот подработал и пробил — рикошет от бросившегося навстречу защитника, и мяч ушел на угловой. А сам корнер ни к чему интересному не привел.

34'

«Ротор» заработал угловой, защита «Акрона» выбила из штрафной, но последовала обратная подача, и даже случился удар головой — Тереховский бегом успел в угол и легко забрал.

32'

Беншимол получил мяч в штрафной от Фернандеса и вторым касанием хлестко пробил в дальний угол с левой — мимо.

31'

Очередная диагональ на Болдырева к штрафной «Ротора», но Болдырев был в офсайде.

29'

После навеса Беншимола с правого фланга в быстрой атаке «Акрона» Болдырев перевисел опекуна и пробил головой от газона в дальний угол — чуть неточно.

26'

«Ротор» заработал угловой, а Данилкин пробил головой на дальней штанге, переиграв в воздухе Болдырева — рядом со штангой.

23'

Шильников в контратаке «Ротора» сместился слева чуть к центру и пробил из-за штрафной — прямо в Джурасовича.

22'

Атака гостей завершилась угловым, а он не завершился ничем опасным.

21'

Глеб Шильников за фол на фланге, после которого продолжилась атака «Акрона», получил отложенную желтую карточку.

20'

Отбился «Акрон» после углового и на подборе коллективными усилиями вырвали мяч у Азнаурова.

19'

Макаров бил в прыжке вперед головой после навеса с правого фланга в долгой позиционной атаке «Ротора» — попал в защитника, и мяч ушел на угловой.

16'

Дзюба после аута на фланге в верховой борьбе попал рукой в глаз Клещенко. Артем недоумевает, почему зафиксирован фол, а волгоградцы удивлены отсутствием желтой карточки.

15'

Очень много мяч летает по воздуху между штрафными, все понимают цену ошибки.

13'

Еще одна скидка Дзюбы на Марадишвили, который мог бить с линии штрафной, но затянул и потерял момент. Эмоционально отреагировал Дзюба, выразив недовольство.

11'

Аут «Акрона» привел к первому в матче моменту: Бокоев из-за боковой закинул в штрафную, Дзюба скинул головой на угол вратарской, а Марадишвили пробил с острого угла влет — Чагров отразил!

9'

Заброс волгоградцев на правый фланг, Давидян на скорости обработал мяч и прострелил через вратарскую — никто не успел.

8'

Беншимол получил мяч на левом углу штрафной и пробил — в блок.

7'

Пока в основном борьба на поле. Темп хорош, но ничего яркого на поле не происходит.

4'

После навеса с правого фланга Эльдарушев упал после толчка соперника в штрафной — арбитры не усмотрели фола.

3'

Очень осторожное начало. Никто никуда не спешит.

1'

Поееееехали! Матч начался.

19:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Игорем Капленковым из Москвы во главе.

19:25

А вот стартовый состав от исполняющего обязанности главного тренера тольяттинского «Акрона» Мурата Искакова:

Тереховский, Роча, Бокоев, Фернандес, Эшковал, Джурасович, Бистрович, Марадишвили, Болдырев, Беншимол, Дзюба.

19:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Парфенов:

Чагров, Коротков, Клещенко, Данилкин, Шильников, Покидышев, Трошечкин, Макаров, Давидян, Азнауров, Эльдарушев.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче стыкового противостояния за право выступить в следующем сезоне в Российской премьер-лиге волгоградский «Ротор» на своем поле принимает тольяттинский «Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

