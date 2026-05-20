Дзюба против легендарного клуба: «Ротор» и «Акрон» бьются в стыке за РПЛ. LIVE

Равный и напряженный первый тайм, в концовке которого «Ротор» давил, а потом нарвался в добавленную минуту на угловой и пропустил с него. Посмотрим, что будет во второй половине.
И все — свисток на перерыв.
ГООООООООООООООООЛ! Беншимол — 0:1! Угловой заработал под занавес первого тайма «Акрона». Пошла подача в штрафную, скидка вперед во вратарскую, где Беншимол смог в прыжке перекинуть через бросившегося вперед Чагрова!
Минута добавлена к первому тайму.
Выиграли тольяттинцы воздух в своей штрафной после подачи Макарова с угла поля.
Трошечкин в касание пробил по мячу от границы штрафной после скидки с края — Эшковал встал на пути мяча!
Азнауров после паса Макарова смещался в центр перед штрафной и в итоге пробил — в блок.
Атаку за атакой проводит «Ротор», но все это довольно тягуче, и «Акрон» спокойно отбивается. Но не атакует сам сейчас.
«Ротор» прилично поддавливает в последние минуты.
Эльдарушев здорово зацепился за верховой мяч, прокинул в борьбе с защитником себе на ход и пробил издали — Тереховский смог только отразить в прыжке!
Азнауров пофинтил на входе в штрафную, смещаясь слева в центр, и отдал направо свободному Давидяну. Тот подработал и пробил — рикошет от бросившегося навстречу защитника, и мяч ушел на угловой. А сам корнер ни к чему интересному не привел.
«Ротор» заработал угловой, защита «Акрона» выбила из штрафной, но последовала обратная подача, и даже случился удар головой — Тереховский бегом успел в угол и легко забрал.
Беншимол получил мяч в штрафной от Фернандеса и вторым касанием хлестко пробил в дальний угол с левой — мимо.
Очередная диагональ на Болдырева к штрафной «Ротора», но Болдырев был в офсайде.
После навеса Беншимола с правого фланга в быстрой атаке «Акрона» Болдырев перевисел опекуна и пробил головой от газона в дальний угол — чуть неточно.
«Ротор» заработал угловой, а Данилкин пробил головой на дальней штанге, переиграв в воздухе Болдырева — рядом со штангой.
Шильников в контратаке «Ротора» сместился слева чуть к центру и пробил из-за штрафной — прямо в Джурасовича.
Атака гостей завершилась угловым, а он не завершился ничем опасным.
Глеб Шильников за фол на фланге, после которого продолжилась атака «Акрона», получил отложенную желтую карточку.
Отбился «Акрон» после углового и на подборе коллективными усилиями вырвали мяч у Азнаурова.
Макаров бил в прыжке вперед головой после навеса с правого фланга в долгой позиционной атаке «Ротора» — попал в защитника, и мяч ушел на угловой.
Дзюба после аута на фланге в верховой борьбе попал рукой в глаз Клещенко. Артем недоумевает, почему зафиксирован фол, а волгоградцы удивлены отсутствием желтой карточки.
Очень много мяч летает по воздуху между штрафными, все понимают цену ошибки.
Еще одна скидка Дзюбы на Марадишвили, который мог бить с линии штрафной, но затянул и потерял момент. Эмоционально отреагировал Дзюба, выразив недовольство.
Аут «Акрона» привел к первому в матче моменту: Бокоев из-за боковой закинул в штрафную, Дзюба скинул головой на угол вратарской, а Марадишвили пробил с острого угла влет — Чагров отразил!
Заброс волгоградцев на правый фланг, Давидян на скорости обработал мяч и прострелил через вратарскую — никто не успел.
Беншимол получил мяч на левом углу штрафной и пробил — в блок.
Пока в основном борьба на поле. Темп хорош, но ничего яркого на поле не происходит.
После навеса с правого фланга Эльдарушев упал после толчка соперника в штрафной — арбитры не усмотрели фола.
Очень осторожное начало. Никто никуда не спешит.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Игорем Капленковым из Москвы во главе.
А вот стартовый состав от исполняющего обязанности главного тренера тольяттинского «Акрона» Мурата Искакова:
Тереховский, Роча, Бокоев, Фернандес, Эшковал, Джурасович, Бистрович, Марадишвили, Болдырев, Беншимол, Дзюба.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Парфенов:
Чагров, Коротков, Клещенко, Данилкин, Шильников, Покидышев, Трошечкин, Макаров, Давидян, Азнауров, Эльдарушев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче стыкового противостояния за право выступить в следующем сезоне в Российской премьер-лиге волгоградский «Ротор» на своем поле принимает тольяттинский «Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.