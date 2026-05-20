Екатеринбург или Махачкала: кто сыграет в РПЛ в новом сезоне? LIVE

Футбол. Стыковые матчи. «Урал» — «Динамо» Мх. ОНЛАЙН
В первом стыковом матче за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2026/27 играют екатеринбургский «Урал» и махачкалинское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

20 мая 2026, 17:30
Урал
Екатеринбург, Россия
Перерыв
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала, Россия
5' Миро
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург, Россия
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия)
50'

Начало второй половины игры остается за уральцами.

47'

Глушков вышел вместо Джабраилова в перерыве у махачкалинцев.

46'

Второй тайм стартовал! Поехали!

45+1'

Перерыв! «Урал» — «Динамо» Мх — 0:1.

45'

К основному времени первого тайма добавлена минута.

43'

Карабашев ловит мяч в руки после неплохого удара Ишкова сразу из-под двух защитников.

40'

Лео забросил мяч в штрафную екатеринбуржцев в направлении Секулича, но не получилось у форварда зацепиться за передачу.

37'

Сундуков забрался в офсайд.

34'

Перехватили инициативу гости, как будто бы кончился атакующий запал у уральцев. Посмотрим, хватит ли сил дотерпеть до перерыва у них.

31'

Аззи оказывается в положении «вне игры».

28'

Удар издали от Сильвие Бегича оказывается неточным.

25'

Очередная позиционная атака «Урала» заканчивается ничем.

22'

Половина первого тайма позади, хозяева чаще владеют мячом, но никак вспороть оборону махачкалинцев у них не получается.

19'

Железнов прострелил в центр штрафной с правого края, мяч оказался за лицевой линией.

16'

Контролируют мяч уральцы, но пока дело до ударов довести им не удается.

13'

Да, любопытная история с голом, до сих пор в трансляции ни одного внятного повтора насчет того, случился гол или нет, так и не показали нам. Странно.

10'

Джабраилов забрался в офсайд.

7'

После видеопросмотра взятие ворот подтверждено, 0:1!

5'

Гол! Вот это да, в первой же атаке дагестанский клуб открывает счет в этом матче! Аззи скинул мяч под удар Мубарику с линии штрафной, мяч от головы Итало отрикошетил в перекладину, после чего на добивании сыграл Миро — Селихов успел рукой отбить этот удар, но уже за линией ворот! 0:1!

3'

Начало игры остается за уральцами.

17:33

Игра началась! Поехали!

17:25

«Динамо» Махачкала: Карабашев, Табидзе, Алибеков, Ахмедов, Аззи, Сундуков, Мубарик, Мрезиг, Джабраилов, Миро, Агаларов.

17:20

«Урал»: Селихов, Малькевич, Итало, Бегич, Мамин, Сунгатулин, Лео, Ишков, Богомольский, Железнов, Секулич.

17:15

