Екатеринбург или Махачкала: кто сыграет в РПЛ в новом сезоне? LIVE

Начало второй половины игры остается за уральцами.
Глушков вышел вместо Джабраилова в перерыве у махачкалинцев.
Второй тайм стартовал! Поехали!
Перерыв! «Урал» — «Динамо» Мх — 0:1.
К основному времени первого тайма добавлена минута.
Карабашев ловит мяч в руки после неплохого удара Ишкова сразу из-под двух защитников.
Лео забросил мяч в штрафную екатеринбуржцев в направлении Секулича, но не получилось у форварда зацепиться за передачу.
Сундуков забрался в офсайд.
Перехватили инициативу гости, как будто бы кончился атакующий запал у уральцев. Посмотрим, хватит ли сил дотерпеть до перерыва у них.
Аззи оказывается в положении «вне игры».
Удар издали от Сильвие Бегича оказывается неточным.
Очередная позиционная атака «Урала» заканчивается ничем.
Половина первого тайма позади, хозяева чаще владеют мячом, но никак вспороть оборону махачкалинцев у них не получается.
Железнов прострелил в центр штрафной с правого края, мяч оказался за лицевой линией.
Контролируют мяч уральцы, но пока дело до ударов довести им не удается.
Да, любопытная история с голом, до сих пор в трансляции ни одного внятного повтора насчет того, случился гол или нет, так и не показали нам. Странно.
Джабраилов забрался в офсайд.
После видеопросмотра взятие ворот подтверждено, 0:1!
Гол! Вот это да, в первой же атаке дагестанский клуб открывает счет в этом матче! Аззи скинул мяч под удар Мубарику с линии штрафной, мяч от головы Итало отрикошетил в перекладину, после чего на добивании сыграл Миро — Селихов успел рукой отбить этот удар, но уже за линией ворот! 0:1!
Начало игры остается за уральцами.
Игра началась! Поехали!
«Динамо» Махачкала: Карабашев, Табидзе, Алибеков, Ахмедов, Аззи, Сундуков, Мубарик, Мрезиг, Джабраилов, Миро, Агаларов.
«Урал»: Селихов, Малькевич, Итало, Бегич, Мамин, Сунгатулин, Лео, Ишков, Богомольский, Железнов, Секулич.
Добрый день, дорогие друзья! В первом стыковом матче за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2026/27 играют екатеринбургский «Урал» и махачкалинское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.