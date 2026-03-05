На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Битва дивизионов: «Арсенал» принимает «Локомотив» в Кубке России. LIVE

Кубок России. Путь регионов. Четвертьфинал. «Арсенал» — «Локомотив». ОНЛАЙН

close

Эпизод матча «Арсенал» - «Локомотив»

РИА Новости
В четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России тульский «Арсенал» в Химках принимает московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Матч не начался
05 марта 18:30
Арсенал Т
Тула, Россия
0 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «Арена Химки», Химки, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
1'

Поееееехали! Матч начался.

18:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга во главе.

18:25

А вот стартовый состав московского «Локомотива» от Михаила Галактионова:

Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Ненахов, Карпукас, Пруцев, Батраков, Пиняев, Руденко, Комличенко.

18:20

Вот кого с первых минут выставил главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько:

Цулая, Ботака-Иобома, Пенчиков, Большаков, Брнович, Попов, Рейес, Алинви, Гулиев, Игнатьев, Максимов.

18:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России тульский «Арсенал» на «Арена Химки» принимает московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

