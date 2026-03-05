Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга во главе.
А вот стартовый состав московского «Локомотива» от Михаила Галактионова:
Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Ненахов, Карпукас, Пруцев, Батраков, Пиняев, Руденко, Комличенко.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько:
Цулая, Ботака-Иобома, Пенчиков, Большаков, Брнович, Попов, Рейес, Алинви, Гулиев, Игнатьев, Максимов.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России тульский «Арсенал» на «Арена Химки» принимает московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.