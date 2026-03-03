Удар Рафиньи с правой ноги низом в ближний угол уже из штрафной — рядом со штангой.
Да, Алекс Бальде вступил в игру вместо Жюля Кунде.
Жюль Кунде получил травму и как будто бы не может продолжить игру. Алекс Бальде резко подорвался разминаться.
Атакует пока только «Барселона», но у «Атлетико» преимущество в четыре мяча по сумме матчей.
Пубиль после паса Муссо решил под давлением сделать короткий пас, но он был перехвачен — доработавший назад Гризманн подстраховал.
Не получилась подача у Фермина Лопеса — защитники «Атлетико» легко выбили мяч.
Марк Пубиль опередил Рафинью и выбил мяч на угловой около штанги своих ворот.
После углового «Барселоны» Педри пробил с линии штрафной с подбора в блок.
Дальний удар Фермина в атаке «Барселоны» — мяч летел под перекладину, но Муссо в красивом прыжке потащил!
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Де Бургосом Бенгоэчеа во главе.
А вот стартовый состав мадридского «Атлетико» от Диего Симеоне:
Муссо, Руджери, Льоренте, Ганцко, Пубиль, Джонни, Коке, Джулиано, Гризманн, Альварес, Лукман.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик:
Ж. Гарсия, Канселу, Кубарси, Берналь, Кунде, Педри, Фермин, Мартин, Ямаль, Рафинья, Торрес.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче полуфинального противостояния в Кубке Испании «Барселона» принимает «Атлетико», который выиграл первую встречу дома со счетом 4:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.