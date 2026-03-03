На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чудо или позор: «Барселона» принимает «Атлетико» в ответном матче Кубка Испании после 0:4. LIVE

Кубок Испании. Полуфинал. Первый матч. «Барселона» — «Атлетико». ОНЛАЙН

Susana Vera/Reuters
В ответном матче полуфинала Кубка Испании «Барселона» принимает мадридский «Атлетико», которому уступила в первой встрече со счетом 0:4. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
15'

Удар Рафиньи с правой ноги низом в ближний угол уже из штрафной — рядом со штангой.

13'

Да, Алекс Бальде вступил в игру вместо Жюля Кунде.

12'

Жюль Кунде получил травму и как будто бы не может продолжить игру. Алекс Бальде резко подорвался разминаться.

10'

Атакует пока только «Барселона», но у «Атлетико» преимущество в четыре мяча по сумме матчей.

8'

Пубиль после паса Муссо решил под давлением сделать короткий пас, но он был перехвачен — доработавший назад Гризманн подстраховал.

6'

Не получилась подача у Фермина Лопеса — защитники «Атлетико» легко выбили мяч.

5'

Марк Пубиль опередил Рафинью и выбил мяч на угловой около штанги своих ворот.

3'

После углового «Барселоны» Педри пробил с линии штрафной с подбора в блок.

2'

Дальний удар Фермина в атаке «Барселоны» — мяч летел под перекладину, но Муссо в красивом прыжке потащил!

1'

Поееееехали! Матч начался.

23:00

Встречу обслуживает бригада арбитров с Де Бургосом Бенгоэчеа во главе.

22:55

А вот стартовый состав мадридского «Атлетико» от Диего Симеоне:

Муссо, Руджери, Льоренте, Ганцко, Пубиль, Джонни, Коке, Джулиано, Гризманн, Альварес, Лукман.

22:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик:

Ж. Гарсия, Канселу, Кубарси, Берналь, Кунде, Педри, Фермин, Мартин, Ямаль, Рафинья, Торрес.

22:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В ответном матче полуфинального противостояния в Кубке Испании «Барселона» принимает «Атлетико», который выиграл первую встречу дома со счетом 4:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

