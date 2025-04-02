Атлетико М

'45+3

Первый тайм завершен! «Барселона» ведет со счетом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса с прекрасной передачи Ламина Ямаля.

Каталонцы выглядят на голову сильнее соперника и постоянно опасно атакуют. «Атлетико» кое-как выживает в обороне и почти не выходит на чужую половину поля.

Кроме того, «матрасники» получили уже четыре желтых карточки — на них висят Аспиликуэта, Де Пауль, Рейнилду и Альварес. У «Барселоны» желтую получил только Де Йонг.

Ждем второго тайма! Посмотрим, сможет ли Диего Симеоне перестроить игру своей команды на более атакующий режим и дать бой «Барселоне».