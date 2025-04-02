Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Навстречу «Реалу»: «Барселона» сражается с «Атлетико» за выход в финал Кубка. LIVE

Кубок Испании. Полуфинал. Второй матч. «Атлетико» — «Барселона». ОНЛАЙН

close
Juan Medina/Reuters
В ответном матче полуфинального противостояния Кубка Испании мадридский «Атлетико» принимает на своем поле «Барселону». Первая встреча на поле «блауграны» завершилась со счетом 4:4. Победитель этого противостояния встретится в финале с мадридским «Реалом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кубок Испании. 1/2 финала. 2-й матч
2-й тайм
02 апреля 22:30
Атлетико М
Мадрид, Испания
0 : 1
Барселона
Барселона, Испания
27' Ф. Торрес
Стадион «Сивитас Метрополитано», Мадрид, Испания
1-й тайм

6' Аспиликуэта

13' Де Пауль

31' Мандава

27' Ф. Торрес

35' Ф. де Йонг

45' Альварес

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'49

Серлот вошел в штрафную «Барселоны» и прострелил в центр, где Гризманн в касание нанес удар, но попал в Щенсны! Однако потом выяснилось, что Серлот был в офсайде.

'47

В перерыве произошла тройная замена в составе «Атлетико»: Хави Галан, Лангле и Серлот вышли вместо Джулиано Симеоне, Рейнилду и Аспиликуэты.

'46

Второй тайм начался!

'45+3

Первый тайм завершен! «Барселона» ведет со счетом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса с прекрасной передачи Ламина Ямаля.

Каталонцы выглядят на голову сильнее соперника и постоянно опасно атакуют. «Атлетико» кое-как выживает в обороне и почти не выходит на чужую половину поля.

Кроме того, «матрасники» получили уже четыре желтых карточки — на них висят Аспиликуэта, Де Пауль, Рейнилду и Альварес. У «Барселоны» желтую получил только Де Йонг.

Ждем второго тайма! Посмотрим, сможет ли Диего Симеоне перестроить игру своей команды на более атакующий режим и дать бой «Барселоне».

'45+4

Джулиано Симеоне убегал в контратаку на последней минуте, но Бальде сбил его с ног. Арбитр не заметил нарушения. Игроки «Атлетико» возмущены и высказывают ему все, что думают. К счастью для «матрасников», судья пока не дает им желтые за разговоры, иначе мы бы увидели уже не одно удаление.

'45+2

«Барселона» заработала три угловых подряд. Каталонцы разыграли мяч с третьего углового, и Альварес потянул Ямаля за футболку в попытке остановить атаку каталонцев, за что получил желтую карточку.

'45+1

Арбитр компенсировал три минуты.

'45

Фермин жестко влетел в Альвареса всем корпусом и завалил его на газон, сбив дыхание. Арбитр не заметил нарушения.

'43

«Атлетико» не может выйти из обороны в атаку под жестким прессингом «Барселоны».

'41

Голкипер «Атлетико» Муссо очень долго не решался ввести мяч в игру — видно, что нервничает. В итоге вратарь дождался, пока защитник подойдет к нему на расстояние пары метров, и отдал ему пас.

'39

Моментище! Ямаль выдал очередной прекрасный пас в штрафную «Атлетико», где Рафинья нанес удар с нескольких метров, но попал во вратаря!

'37

Редкая атака «Атлетико» прервалась из-за неточного заброса на фланг: мяч ушел за боковую.

'35

Де Йонг получил желтую карточку за то, что наступил на ногу Де Паулю.

'34

Педри случайно наступил на ногу Альваресу, арбитр свистнул фол. Гризманн подал в штрафную «Барселоны», и его партнер пробил головой, но выше ворот.

'33

Каталонцы разыграли мяч с углового, и Бальде нанес удар с очень дальнего расстояния: выше ворот.

'32

Рафинья нанес прямой удар со штрафного, но мяч рикошетом от игрока «Атлетико» ушел на угловой.

'31

Рейнилду получил желтую карточку за фол на Ямале возле штрафной «Атлетико» — он схватил соперника за руку и уложил на газон.

'30

Педри и Рафинья нанесли несколько ударов из пределов штрафной «Атлетико», но все они были заблокированы! Повезло «матрасникам».

'29

Педри упал на газон и схватился за ногу. К счастью, испанец вскоре смог подняться и продолжить игру.

'27

ГООООЛ!!! «Барселона» открывает счет — 1:0!

Ямаль исполнил шикарный проникающий пас в штрафную «Атлетико» на Феррана, и тот в касание отправил мяч низом в дальний угол!

'26

Каталонцы постепенно подбираются к воротам «Атлетико». «Матрасники» безуспешно пытаются отобрать мяч.

'24

Рафинья забросил мяч в штрафную на Ямаля, но того опередил Льоренте, который выбил мяч подальше в поле.

'23

«Барселона» все больше владеет мячом на чужой половине поля. «Атлетико» дисциплинированно держит оборону.

'21

Момент! Ямаль черпачком забросил мяч в штрафную на Кунде, и тот пробил по воротам, но выше ворот.

'19

Ферран получил мяч в центре штрафной «Атлетико», но защитники не дали ему пробить и отобрали снаряд!

'17

Льоренте заработал угловой и сам же подал на дальнюю штангу, но неточно: мяч улетел за лицевую.

'15

«Барселона» владела мячом в позиционной атаке, но до опасного удара дело не дошло. В итоге «матрасники» перехватили снаряд.

'13

Де Пауль получил желтую карточку за наступ на ногу Рафинье.

'12

Опасно! Ямаль нанес удар с линии штрафной в дальнюю «девятку», но чуть-чуть не попал!

'11

Джулиано прострелил во вратарскую «Барселоны», и мяч от ноги защитника ушел на угловой. Однако подача в штрафную каталонцев ни к чему не привела. Сине-гранатовые перехватили мяч.

'10

Главный тренер «Атлетико» Симеоне получил желтую карточку за эмоции. Вот это накал страстей в начале матча!

'9

Судья отказался давать красную Аспиликуэте! Симеоне показывает ему большой палец.

'8

Арбитра позвали к монитору - посмотреть удар Аспиликуэты в ногу Рафинье на предмет прямой красной карточки.

'6

Аспиликуэта получил желтую карточку за удар сзади в ногу Рафинье.

'5

Гризманн отдал классный пас в штрафную «Барселоны» на Альвареса, который прострелил во вратарскую, но никто из партнеров не смог замкнуть.

'4

Де Пауль исполнил прекрасный проникающий пас в штрафную «Барселоны» на Льоренте, а тот прострелил на партнера, но каталонцы быстро отобрали мяч.

'2

Моментище! Педри выдал прекрасный заброс в штрафную «Атлетико» на Ямаля, а тот прострелил в центр, где мяч от ноги капитана «матрасников» Хименеса прилетел в руки голкиперу! Изначально казалось, что попадет в ворота.

'1

Матч начался!

22:25

Стартовый состав «Барселоны»: Щенсны, Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Рафинья, де Йонг, Педри, Ямаль, Фермин, Торрес.

22:20

Стартовый состав «Атлетико»: Муссо, Хименес, Рейнилду, Аспиликуэта, Ле Норман, Льоренте, Де Пауль, Барриос, Симеоне, Гризманн, Альварес.

22:15

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Мадридский «Атлетико» принимает «Барселону» в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Первый матч на поле «блауграны» завершился вничью — 4:4.

Картина дня
«Пилот увел борт от жилых домов»: ракетоносец Ту-22М3 разбился в Иркутской области
В Иркутской области из-за падения Ту-22М3 обесточены 210 домов
Страны НАТО выделили Украине €20 млрд с начала года. Военная операция, день 1134-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1134-й день
«Агрессивные санкции»: что в США говорят о новых ограничениях против России?
Келлог: новые санкции могут ударить по замороженным активам и теневому флоту РФ
Врачи Подмосковья прооперировали ребенка с шестым пальцем на ноге
Стали известны детали вечеринки Дэвида Бекхэма в честь 50-летия
«Ангел» Victoria's Secret снялась в мужском жакете на каблуках
Джастина Бибера раскритиковали за образ в спущенных шортах: «Его дизайнер Канье Уэст?»
Новости и материалы
Пассажира, летевшего из Сургута в Махачкалу, сняли с рейса за хамство
В России хотят упростить порядок привлечения к ответственности за бытовую клевету
43-летнюю дочь Трампа засняли в облегающем мини-платье
Военный блогер сообщил о прорыве обороны ВСУ в районе Веселого в ДНР
«Динамо» обыграло СКА в четвертом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ
Тейлор Свифт с возлюбленным впервые прокомментировали рождение племянницы футболиста
Госдума РФ одобрила в первом чтении новые меры по борьбе с антироссийской деятельностью
Израиль подтвердил удары по военным объектам в Сирии
Ким Кардашьян раскритиковали за «искусственную» картошку фри за 700 рублей
Свердловчанина, прикурившего сигарету от Вечного огня, посадили на три года
Жительница Москвы лишилась двух квартир и более 40 млн рублей из-за мошенников
Стало известно об отношениях Брэда Питта с девушкой: «Ему нравится, что она не актриса»
Украинский судья по фигурному катанию получил пожизненное остранение
В Свердловской области обрушилась шахта
Россиянина арестовали в Москве по делу о госизмене
Трампа ввел 25-процентные пошлины на импорт автомобилей и запчастей
Холодная вода запускает обновление клеток, выяснили ученые
«Вспомнил уроки ОБЖ»: россиянин спас женщин и детей во время землетрясения в Таиланде
Все новости
В Чехии заявили о многомиллионном долге РФ за аренду недвижимости
ВВС Израиля атаковали исследовательский центр в Дамаске
В Малайзии нашли опасную бактерию, устойчивую к антибиотикам
«Договор купли-продажи»: раскрыты новые детали ресурсной сделки Украины и США
WSJ: Киев не хочет капитулировать перед РФ и отдавать США ресурсы
Против Ван Дамма завели уголовное дело о секс-торговле детьми. Что об этом известно?
Ван Дамм стал фигурантом дела о секс-торговле детьми
«Уже завтра»: в ВОЗ призвали готовиться к новой пандемии
Глава ВОЗ предупредил государства о риске начала новой пандемии «уже завтра»
Умер Вэл Килмер — звезда фильмов «Лучший стрелок» и «Бэтмен навсегда»
Какие бывают IQ-тесты и правда ли они показывают уровень интеллекта?
Как с помощью тестов IQ измерить свой уровень интеллекта
«Санкции и металлы». В Москве назвали темы нового раунда переговоров США и РФ
В Кремле подтвердили возможность визита спецпредставителя Дмитриева в Вашингтон
Пугачева выпустила две песни о войне. Теперь ее требуют проверить на дискредитацию армии
ГП призвали проверить Пугачеву на дискредитацию ВС РФ из-за новых песен о войне
Чистый четверг в 2025 году: когда наступит и как его правильно провести
Когда отмечают Чистый четверг и почему в этот день принято мыться и печь куличи
«Будут покойники». К чему приведет перевод самокатчиков на дороги
Автоэксперт Блинкин: вытеснение СИМ на дорогу под автомобили приведет к смертям
«Освобождение уже близко»: что происходит в Курской области
Shot: ВС РФ остался последний шаг перед освобождением Курской области
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами