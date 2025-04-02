Атлетико М

Серлот вошел в штрафную «Барселоны» и прострелил в центр, где Гризманн в касание нанес удар, но попал в Щенсны! Однако потом выяснилось, что Серлот был в офсайде.
В перерыве произошла тройная замена в составе «Атлетико»: Хави Галан, Лангле и Серлот вышли вместо Джулиано Симеоне, Рейнилду и Аспиликуэты.
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен! «Барселона» ведет со счетом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса с прекрасной передачи Ламина Ямаля.
Каталонцы выглядят на голову сильнее соперника и постоянно опасно атакуют. «Атлетико» кое-как выживает в обороне и почти не выходит на чужую половину поля.
Кроме того, «матрасники» получили уже четыре желтых карточки — на них висят Аспиликуэта, Де Пауль, Рейнилду и Альварес. У «Барселоны» желтую получил только Де Йонг.
Ждем второго тайма! Посмотрим, сможет ли Диего Симеоне перестроить игру своей команды на более атакующий режим и дать бой «Барселоне».
Джулиано Симеоне убегал в контратаку на последней минуте, но Бальде сбил его с ног. Арбитр не заметил нарушения. Игроки «Атлетико» возмущены и высказывают ему все, что думают. К счастью для «матрасников», судья пока не дает им желтые за разговоры, иначе мы бы увидели уже не одно удаление.
«Барселона» заработала три угловых подряд. Каталонцы разыграли мяч с третьего углового, и Альварес потянул Ямаля за футболку в попытке остановить атаку каталонцев, за что получил желтую карточку.
Арбитр компенсировал три минуты.
Фермин жестко влетел в Альвареса всем корпусом и завалил его на газон, сбив дыхание. Арбитр не заметил нарушения.
«Атлетико» не может выйти из обороны в атаку под жестким прессингом «Барселоны».
Голкипер «Атлетико» Муссо очень долго не решался ввести мяч в игру — видно, что нервничает. В итоге вратарь дождался, пока защитник подойдет к нему на расстояние пары метров, и отдал ему пас.
Моментище! Ямаль выдал очередной прекрасный пас в штрафную «Атлетико», где Рафинья нанес удар с нескольких метров, но попал во вратаря!
Редкая атака «Атлетико» прервалась из-за неточного заброса на фланг: мяч ушел за боковую.
Де Йонг получил желтую карточку за то, что наступил на ногу Де Паулю.
Педри случайно наступил на ногу Альваресу, арбитр свистнул фол. Гризманн подал в штрафную «Барселоны», и его партнер пробил головой, но выше ворот.
Каталонцы разыграли мяч с углового, и Бальде нанес удар с очень дальнего расстояния: выше ворот.
Рафинья нанес прямой удар со штрафного, но мяч рикошетом от игрока «Атлетико» ушел на угловой.
Рейнилду получил желтую карточку за фол на Ямале возле штрафной «Атлетико» — он схватил соперника за руку и уложил на газон.
Педри и Рафинья нанесли несколько ударов из пределов штрафной «Атлетико», но все они были заблокированы! Повезло «матрасникам».
Педри упал на газон и схватился за ногу. К счастью, испанец вскоре смог подняться и продолжить игру.
ГООООЛ!!! «Барселона» открывает счет — 1:0!
Ямаль исполнил шикарный проникающий пас в штрафную «Атлетико» на Феррана, и тот в касание отправил мяч низом в дальний угол!
Каталонцы постепенно подбираются к воротам «Атлетико». «Матрасники» безуспешно пытаются отобрать мяч.
Рафинья забросил мяч в штрафную на Ямаля, но того опередил Льоренте, который выбил мяч подальше в поле.
«Барселона» все больше владеет мячом на чужой половине поля. «Атлетико» дисциплинированно держит оборону.
Момент! Ямаль черпачком забросил мяч в штрафную на Кунде, и тот пробил по воротам, но выше ворот.
Ферран получил мяч в центре штрафной «Атлетико», но защитники не дали ему пробить и отобрали снаряд!
Льоренте заработал угловой и сам же подал на дальнюю штангу, но неточно: мяч улетел за лицевую.
«Барселона» владела мячом в позиционной атаке, но до опасного удара дело не дошло. В итоге «матрасники» перехватили снаряд.
Де Пауль получил желтую карточку за наступ на ногу Рафинье.
Опасно! Ямаль нанес удар с линии штрафной в дальнюю «девятку», но чуть-чуть не попал!
Джулиано прострелил во вратарскую «Барселоны», и мяч от ноги защитника ушел на угловой. Однако подача в штрафную каталонцев ни к чему не привела. Сине-гранатовые перехватили мяч.
Главный тренер «Атлетико» Симеоне получил желтую карточку за эмоции. Вот это накал страстей в начале матча!
Судья отказался давать красную Аспиликуэте! Симеоне показывает ему большой палец.
Арбитра позвали к монитору - посмотреть удар Аспиликуэты в ногу Рафинье на предмет прямой красной карточки.
Аспиликуэта получил желтую карточку за удар сзади в ногу Рафинье.
Гризманн отдал классный пас в штрафную «Барселоны» на Альвареса, который прострелил во вратарскую, но никто из партнеров не смог замкнуть.
Де Пауль исполнил прекрасный проникающий пас в штрафную «Барселоны» на Льоренте, а тот прострелил на партнера, но каталонцы быстро отобрали мяч.
Моментище! Педри выдал прекрасный заброс в штрафную «Атлетико» на Ямаля, а тот прострелил в центр, где мяч от ноги капитана «матрасников» Хименеса прилетел в руки голкиперу! Изначально казалось, что попадет в ворота.
Матч начался!
Стартовый состав «Барселоны»: Щенсны, Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Рафинья, де Йонг, Педри, Ямаль, Фермин, Торрес.
Стартовый состав «Атлетико»: Муссо, Хименес, Рейнилду, Аспиликуэта, Ле Норман, Льоренте, Де Пауль, Барриос, Симеоне, Гризманн, Альварес.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Мадридский «Атлетико» принимает «Барселону» в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Первый матч на поле «блауграны» завершился вничью — 4:4.