В ответном матче полуфинального противостояния Кубка Испании мадридский «Реал» принимает на своем поле «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок Испании. 1/2 финала. 2-й матч
Матч не начался
01 апреля 22:30
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид, Испания
1-й тайм
2-й тайм
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22:15
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Мадридский «Реал» принимает «Реал Сосьедад» в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Первый матч завершился победой «сливочных» со счетом 1:0 благодаря голу Эндрика.