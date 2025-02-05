05 февраля 2025, 23:00 Спорт На фоне катастрофы в команде: «Реал» сражается за полуфинал Кубка. LIVE Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала. «Леганес» — «Реал Мадрид». ОНЛАЙН Стефан Браун

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Мадридский «Реал» испытывает большие проблемы с составом: недавно из-за травм выбыли опытные защитники Антонио Рюдигер и Давид Алаба, а еще ранее команда лишилась двух других защитников — Дани Карвахаля и Эдера Милитао. На этом фоне команда сражается с «Леганесом» в матче на вылет в рамках 1/4 финала Кубка Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании. 1/4 финала 1-й тайм 05 февраля 23:00 Леганес Леганес, Испания 0 : 1 Реал Мадрид Мадрид, Испания 18' Модрич Стадион «Мунисипаль де Бутарке», Леганес, Испания