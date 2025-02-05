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Спорт

На фоне катастрофы в команде: «Реал» сражается за полуфинал Кубка. LIVE

Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала. «Леганес» — «Реал Мадрид». ОНЛАЙН

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Juan Medina/Reuters
Мадридский «Реал» испытывает большие проблемы с составом: недавно из-за травм выбыли опытные защитники Антонио Рюдигер и Давид Алаба, а еще ранее команда лишилась двух других защитников — Дани Карвахаля и Эдера Милитао. На этом фоне команда сражается с «Леганесом» в матче на вылет в рамках 1/4 финала Кубка Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок Испании. 1/4 финала
1-й тайм
05 февраля 23:00
Леганес
Леганес, Испания
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
18' Модрич
Стадион «Мунисипаль де Бутарке», Леганес, Испания
1-й тайм

18' Модрич

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'18

ГООООЛ!!! Лука Модрич открыл счет — 1:0!

Родриго отдал пас на линию штрафной на Модрича, а тот чуть-чуть сблизился с вратарем и мастерски нанес удар мимо него.

'17

Опасно! Неу подал во вратарскую «Реала» с правого фланга, и Оскар Родригес пробил головой в упор, но чудом не попал в створ!

'15

Моментище! Браим отдал отличный пас на Эндрика в штрафную «Леганеса». Бразилец нанес удар в створ, но вратарь Сориано совершил прекрасный сейв!

'13

Гюлер подал в штрафную «Леганеса» с углового, но защитники уверенно вынесли мяч.

'13

Гюлер проник в штрафную «Леганеса» и прострелил в центр, но мяч попал в ногу защитника и ушел на угловой.

'11

Браим, Родриго и Менди втроем проникли в штрафную «Леганеса», но запутались в собственных ногах — и многочисленных ногах соперников — и потеряли мяч.

'9

На этот раз Оскар Родригес подал в штрафную «Реала» с углового, но мадридцы быстро перехватили мяч.

'8

Игроки «Леганеса» заработали угловой и разыграли мяч, но Гюлер в аккуратном подкате выбил снаряд на еще один угловой.

'6

Момент! Оскар Родригес нанес прямой удар в створ со штрафного, но Лунин в прыжке отбил мяч в сторону.

'4

Вальверде отмахнулся рукой от соперника на входе в штрафную «Реала»! Судья поставил опасный «стандарт» в пользу «Леганеса».

'2

Моментище! Нападающий «Леганеса» ворвался в штрафную «Реала», и Лунин потащил опаснейший удар в дальний угол!

'1

Матч начался!

22:55

Стартовый состав «Реала»: Лунин, Менди, Асенсио, Хакобо Рамон (20-летний защитник, призванный заменить травмированного Рюдигера), Вальверде, Модрич, Тчуамени, Браим Диас, Гюлер, Родриго, Эндрик.

22:50

Стартовый состав «Леганеса»: Сориано, Альтимира, Розье, Гонсалес, Настасич, Неу, Тапиа, Родригес, Брашанац, Крус, Гарсия.

22:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Реал» сыграет с «Леганесом» в 1/4 финала Кубка Испании. Начало встречи — в 23.00 мск.

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