ГООООЛ!!! Лука Модрич открыл счет — 1:0!
Родриго отдал пас на линию штрафной на Модрича, а тот чуть-чуть сблизился с вратарем и мастерски нанес удар мимо него.
Опасно! Неу подал во вратарскую «Реала» с правого фланга, и Оскар Родригес пробил головой в упор, но чудом не попал в створ!
Моментище! Браим отдал отличный пас на Эндрика в штрафную «Леганеса». Бразилец нанес удар в створ, но вратарь Сориано совершил прекрасный сейв!
Гюлер подал в штрафную «Леганеса» с углового, но защитники уверенно вынесли мяч.
Гюлер проник в штрафную «Леганеса» и прострелил в центр, но мяч попал в ногу защитника и ушел на угловой.
Браим, Родриго и Менди втроем проникли в штрафную «Леганеса», но запутались в собственных ногах — и многочисленных ногах соперников — и потеряли мяч.
На этот раз Оскар Родригес подал в штрафную «Реала» с углового, но мадридцы быстро перехватили мяч.
Игроки «Леганеса» заработали угловой и разыграли мяч, но Гюлер в аккуратном подкате выбил снаряд на еще один угловой.
Момент! Оскар Родригес нанес прямой удар в створ со штрафного, но Лунин в прыжке отбил мяч в сторону.
Вальверде отмахнулся рукой от соперника на входе в штрафную «Реала»! Судья поставил опасный «стандарт» в пользу «Леганеса».
Моментище! Нападающий «Леганеса» ворвался в штрафную «Реала», и Лунин потащил опаснейший удар в дальний угол!
Матч начался!
Стартовый состав «Реала»: Лунин, Менди, Асенсио, Хакобо Рамон (20-летний защитник, призванный заменить травмированного Рюдигера), Вальверде, Модрич, Тчуамени, Браим Диас, Гюлер, Родриго, Эндрик.
Стартовый состав «Леганеса»: Сориано, Альтимира, Розье, Гонсалес, Настасич, Неу, Тапиа, Родригес, Брашанац, Крус, Гарсия.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Реал» сыграет с «Леганесом» в 1/4 финала Кубка Испании. Начало встречи — в 23.00 мск.