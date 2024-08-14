В матче за Суперкубок Европы испанский «Реал Мадрид» встречается с итальянской «Аталантой». В этой встрече за «королевский клуб» дебютирует француз Килиан Мбаппе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Суперкубок УЕФА — 2024. Финал
Матч не начался
14 августа 22:00
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
Стадион «Народовы», Варшава, Польша
1-й тайм
2-й тайм
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21:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче за Суперкубок Европы встречаются победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» и обладатель трофея Лиги Европы «Аталанта» из Бергамо. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.