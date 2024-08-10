Спорт
Английский футбол вернулся: «Сити» и «Юнайтед» разыгрывают Суперкубок. LIVE
«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» матчем на «Уэмбли» за Суперкубок Англии открывают сезон. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.
Суперкубок Англии — 2024. Финал
Матч не начался
10 августа 17:00
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Стадион «Уэмбли», Лондон, Англия
16:45
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» матчем на «Уэмбли» за Суперкубок Англии открывают сезон. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.