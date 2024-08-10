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Английский футбол вернулся: «Сити» и «Юнайтед» разыгрывают Суперкубок. LIVE

Футбол. Суперкубок Англии. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». ОНЛАЙН

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Hannah Mckay/Reuters
«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» матчем на «Уэмбли» за Суперкубок Англии открывают сезон. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.
Суперкубок Англии — 2024. Финал
Матч не начался
10 августа 17:00
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Стадион «Уэмбли», Лондон, Англия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
16:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» матчем на «Уэмбли» за Суперкубок Англии открывают сезон. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.

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