Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Финал ОИ-2024: Франция против Испании. LIVE

ОИ-2024. Футбол. Мужчины. Франция — Испания. ОНЛАЙН

close
100%
Leonhard Simon/REUTERS
В финале мужского футбольного турнира ОИ-2024 сборная Франции принимает сборную Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Олимпийские игры (м). Финал
1-й тайм
09 августа 19:00
Франция U23
11' Мийо
1 : 3
Испания U23
18' Лопес Мартин
25' Лопес Мартин
28' Баэна
Стадион «Парк де Пренс», Париж, Франция
1-й тайм

11' Мийо

36' Kouadio Manu Kon?

18' Лопес Мартин

25' Лопес Мартин 28' Баэна

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45

Сразу семь минут добавлены к основному времени первого тайма!

'42

Хуан Миранда оказался хитрее соперника и ворвался в штрафную через левый фланг и покатил мяч в дальний угол, Ресте отразил мяч ногой!

'39

57% против 43% — такова статистика владения мячом в пользу сборной Франции.

'36

Ману Коне получает первое предупреждение в сегодняшней игре, грубо подкатился француз против Ороса.

'35

Ох, Фермин Лопес падает на газон и держится за колено... Неужели все-таки будет замена?

'32

Да, что-то надо предпринимать французам, чтобы выбираться из этой, прямо скажем, непростой ситуации.

'29

ГОООООООООООООООООООООООООООЛ! Баэна просто идеально выполняет штрафной, перебрасывая сетку! Ресте даже не шелохнулся, 3:1! Вот это ничего себе!!!

'28

Классная контратака получилась у испанцев — Миранда здорово прорывался через левый полуфланг к воротам соперника, но наткнулся на жесткий отбор от Баде. Штрафной в пользу гостей.

'25

ГООООООООООООООООООООООЛ! Фермин Лопес оформляет дубль, оказываясь самым расторопным игроком на подборе после дальнего удара Гомеса! 2:1, Испания уже впереди!

'23

Матета классно выпрыгнул после подачи углового и пробил прямо в руки Тенасу. Снова давят французские игроки!

'20

Миранда прерывает прострельную передачу от Ляказетта.

'18

ГООООООООООООООООЛ! Фермин Лопес сравнивает счет после передачи с правого фланга от Баэны! Разрыв случился в центре обороны сборной Франции, 1:1!

'15

Тенас неплохо вышел из ворот и забрал мяч после навеса все того же Мийо.

'12

ГОООООООООООООООООООООЛ! Энцо Мийо открывает счет в матче, сумев поймать на противоходе Тенаса ударом с левой ноги! Чуть потерялся голкипер «ПСЖ» в воротах на своем же стадионе, 1:0! Хозяева повели!

'9

Трюффер забрался в офсайд.

'6

Трюффер нарушает правила в центре поля, пострадал Кубарси немного.

'4

Фермин Лопес получает небольшое повреждение, арбитр дает свисток.

'3

Cтартовые минуты игры остаются за французами.

19:00

Игра началась! Поехали!

18:55

Франция: Ресте, Баде, Люкеба, Сильдийя, Трюффер, Мийо, Шотар, Олисе, Коне, Ляказетт, Матета.

Испания: Тенас, Гарсия, Пубиль, Миранда, Баэна, Гомес, Мартин, Орос, Барриос, Кубарси, Руис.

18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финале мужского футбольного турнира ОИ-2024 сборная Франции принимает сборную Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Картина дня
«Шеф, подбросишь?» После удара дроном Поддубный ловил попутку и пел в машине
Опубликовано видео с раненым Поддубным сразу после атаки его автомобиля FPV-дроном
Российские Су-34 атаковали ВСУ в Курской области. Военная операция на Украине, день 898-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 898-й день
Пассажиры автобуса в Москве напали на 87-летнего пенсионера, чтобы «сдать его на Лубянку»
Новый компьютер Apple получит дизайн в стиле ТВ-приставки
ЦБ РФ повысил курс доллара и евро
Росстат зафиксировал ускорение годовой инфляции
В Харькове сотрудники военкомата избили освобожденного из плена военнослужащего
Новости и материалы
Уроженец Чечни в женской одежде и никабе открыл огонь по полицейским в Дагестане
Тренер Билялетдинов: «Динамо» будет сложно в игре с «Зенитом»
Экс-участница «Уральских пельменей» о гонораре в шоу: «Не ждала, что мне вообще заплатят»
Самолет не смог приземлиться с первой попытки из-за кошки на взлетно-посадочной полосе
В России заблокировали мессенджер Signal
Выступающая за Германию россиянка завоевала золото ОИ
В Курской области нарастает поток прибывающих в ПВР
На Украине выпустили банкноты с бандеровским лозунгом
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
Захарова подняла «всех россиян» на защиту страны
В России заявили, что оборона ВСУ на Покровском направлении «уверенно рушится»
На Урале школьница выпала из окна в оздоровительном лагере
Хозяева сдали пса обратно в приют, потому что он не встречал их у двери
Ученые проникли в мантию Земли на максимальную глубину
Российская боксерша рассказала о встрече с провалившей гендерный тест спортсменкой
Город — спутник Запорожской АЭС частично обесточен в результате обстрела
Дана Борисова начала слепнуть после применения «Оземпика»
В Германии призвали главу МИД Бербок уйти в отставку
Все новости
Кадырову вручили премию Нобеля
ВСУ получили доступ к камерам на дорогах Курской области
«Идут ли обстрелы? Вы сами как думаете?»: что происходит в Курской области
Российская тяжелая техника направлена в Курскую область из-за атаки ВСУ
Путин подписал закон о доплате к пенсии. Кто ее получит?
Путин утвердил дополнительные выплаты инвалидам I группы и пенсионерам от 80 лет
Что заставило Японскую империю сдаться — атомная бомба или советские танки?
Советская операция по освобождению Маньчжурии от японской оккупации началась 79 лет назад
Сектанты в Голливуде зарезали беременную актрису Шэрон Тейт. Как и почему это произошло?
Актриса Шэрон Тейт была убита 55 лет назад
От Мелании Трамп до Зендеи: кого одевает Майкл Корс
17 лучших фильмов 2024 года с высоким рейтингом и захватывающим сюжетом
Топ фильмов 2024 года из уже вышедших: почему их стоит посмотреть
Разрыв в отбойниках и колея. Почему произошло редчайшее лобовое ДТП на МКАД
В ДТП с шестью машинами на МКАД погибла женщина
Пожар на военном аэродроме и девять пострадавших: ВСУ атаковали Липецкую область
В Липецкой области отменили развлекательные мероприятия после атаки 19 БПЛА
Опасные и устаревшие. Почему УАЗ «Буханка» в России стала стоить 2 млн руб.
Автоэксперт Хайцеэр: «Буханка» опасна и не должна допускаться до общих дорог
«Мы воюем не друг с другом, а с водкой». Интервью со сценаристом «Слова пацана» Золотаревым
Сценарист Золотарев назвал интересной историю российских теннисисток на Олимпиаде-2024
Почему возникает икота и как от нее избавиться? 11 рабочих способов
Лучшие способы быстрого избавления от икоты у взрослых и детей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами