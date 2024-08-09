Франция U23

Сразу семь минут добавлены к основному времени первого тайма!
Хуан Миранда оказался хитрее соперника и ворвался в штрафную через левый фланг и покатил мяч в дальний угол, Ресте отразил мяч ногой!
57% против 43% — такова статистика владения мячом в пользу сборной Франции.
Ману Коне получает первое предупреждение в сегодняшней игре, грубо подкатился француз против Ороса.
Ох, Фермин Лопес падает на газон и держится за колено... Неужели все-таки будет замена?
Да, что-то надо предпринимать французам, чтобы выбираться из этой, прямо скажем, непростой ситуации.
ГОООООООООООООООООООООООООООЛ! Баэна просто идеально выполняет штрафной, перебрасывая сетку! Ресте даже не шелохнулся, 3:1! Вот это ничего себе!!!
Классная контратака получилась у испанцев — Миранда здорово прорывался через левый полуфланг к воротам соперника, но наткнулся на жесткий отбор от Баде. Штрафной в пользу гостей.
ГООООООООООООООООООООООЛ! Фермин Лопес оформляет дубль, оказываясь самым расторопным игроком на подборе после дальнего удара Гомеса! 2:1, Испания уже впереди!
Матета классно выпрыгнул после подачи углового и пробил прямо в руки Тенасу. Снова давят французские игроки!
Миранда прерывает прострельную передачу от Ляказетта.
ГООООООООООООООООЛ! Фермин Лопес сравнивает счет после передачи с правого фланга от Баэны! Разрыв случился в центре обороны сборной Франции, 1:1!
Тенас неплохо вышел из ворот и забрал мяч после навеса все того же Мийо.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Энцо Мийо открывает счет в матче, сумев поймать на противоходе Тенаса ударом с левой ноги! Чуть потерялся голкипер «ПСЖ» в воротах на своем же стадионе, 1:0! Хозяева повели!
Трюффер забрался в офсайд.
Трюффер нарушает правила в центре поля, пострадал Кубарси немного.
Фермин Лопес получает небольшое повреждение, арбитр дает свисток.
Cтартовые минуты игры остаются за французами.
Игра началась! Поехали!
Франция: Ресте, Баде, Люкеба, Сильдийя, Трюффер, Мийо, Шотар, Олисе, Коне, Ляказетт, Матета.
Испания: Тенас, Гарсия, Пубиль, Миранда, Баэна, Гомес, Мартин, Орос, Барриос, Кубарси, Руис.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финале мужского футбольного турнира ОИ-2024 сборная Франции принимает сборную Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.