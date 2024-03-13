'21

ГОООООООООООООООООЛ! Кассьерра — дубль! Здорово он обработал мяч после углового, пробил в Лещука и подобрал отскок: в борьбу с ним за мяч вступил Фернандес, однако одним касанием Матео обыграл оппонента и вогнал мяч в сетку! 2:0!