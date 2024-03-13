Жестковато Лаксальт въехал в Нино, фол фиксирует Сергей Иванов.
Бителло немного сбил с толку Фомина и помешал Данилу точно пробить по воротам «Зенита».
Паршивлюк прерывает подачу с углового в исполнении Артура.
Кассьерра после подачи углового в исполнении Артура пробивает выше перекладины.
Продолжают зенитовцы давить и идут за третьим голом, игроки «Динамо» как будто опешили после двух пропущенных мячей.
Бальбуэна накрыл руками Адамова во время подачи углового, фол в пользу «Зенита».
Артур с левого фланга навесил, Фернандес выбил мяч головой.
ГОООООООООООООООООЛ! Кассьерра — дубль! Здорово он обработал мяч после углового, пробил в Лещука и подобрал отскок: в борьбу с ним за мяч вступил Фернандес, однако одним касанием Матео обыграл оппонента и вогнал мяч в сетку! 2:0!
Чавес сыграл в ногу Кассьерре, ничего грубого не было, но Матео все же оказался на газоне.
Бителло попробовал через фланг ворваться в штрафную сине-бело-голубых, но защитник оказался начеку.
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Клаудиньо потрясающим вертикальным пасом нашел Кассьерру, который смог на скорости опередить Фернандеса и Бальбуэну, убежал на рандеву с Лещуком и просто перебросил динамовского вратаря! 1:0!!!
Хорошая атака позиционная прошла у хозяев, но до удара дело не дошло.
Тюкавин неплохо пробил с правой ноги, мяч ушел чуть неточно.
Фернандес сбивает с ног Лаксальта, фол в пользу бело-голубых.
Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Бальбуэна, Фернандес, Маричал, Лаксальт, Фомин, Чавес, Гладышев, Бителло, Тюкавин.
«Зенит»: Адамов, Фернандес, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Артур, Кассьерра.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором московское «Динамо» гостит у «Зенита». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию