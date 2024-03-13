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Битва двух столиц: «Зенит» и «Динамо» разыгрывают место в Кубке. LIVE

Футбол. Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. «Зенит» — «Динамо». ОНЛАЙН

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Алексей Даничев/РИА Новости
В ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России московское «Динамо» гостит в Санкт-Петербурге у «Зенита». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Fonbet Кубок России. 1/4 финала (Путь РПЛ)
1-й тайм
13 марта 20:15
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
13' Кассьерра
21' Кассьерра
2 : 0
Динамо М
Москва, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм

13' Кассьерра

21' Кассьерра

38' Лаксальт

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'40

Жестковато Лаксальт въехал в Нино, фол фиксирует Сергей Иванов.

'37

Бителло немного сбил с толку Фомина и помешал Данилу точно пробить по воротам «Зенита».

'34

Паршивлюк прерывает подачу с углового в исполнении Артура.

'31

Кассьерра после подачи углового в исполнении Артура пробивает выше перекладины.

'29

Продолжают зенитовцы давить и идут за третьим голом, игроки «Динамо» как будто опешили после двух пропущенных мячей.

'26

Бальбуэна накрыл руками Адамова во время подачи углового, фол в пользу «Зенита».

'24

Артур с левого фланга навесил, Фернандес выбил мяч головой.

'21

ГОООООООООООООООООЛ! Кассьерра — дубль! Здорово он обработал мяч после углового, пробил в Лещука и подобрал отскок: в борьбу с ним за мяч вступил Фернандес, однако одним касанием Матео обыграл оппонента и вогнал мяч в сетку! 2:0!

'19

Чавес сыграл в ногу Кассьерре, ничего грубого не было, но Матео все же оказался на газоне.

'16

Бителло попробовал через фланг ворваться в штрафную сине-бело-голубых, но защитник оказался начеку.

'13

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Клаудиньо потрясающим вертикальным пасом нашел Кассьерру, который смог на скорости опередить Фернандеса и Бальбуэну, убежал на рандеву с Лещуком и просто перебросил динамовского вратаря! 1:0!!!

'10

Хорошая атака позиционная прошла у хозяев, но до удара дело не дошло.

'7

Тюкавин неплохо пробил с правой ноги, мяч ушел чуть неточно.

'5

Фернандес сбивает с ног Лаксальта, фол в пользу бело-голубых.

'3

Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами.

20:17

Игра началась! Поехали!

20:10

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Бальбуэна, Фернандес, Маричал, Лаксальт, Фомин, Чавес, Гладышев, Бителло, Тюкавин.

20:05

«Зенит»: Адамов, Фернандес, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Артур, Кассьерра.

20:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором московское «Динамо» гостит у «Зенита». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию

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