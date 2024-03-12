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Спорт

Битва за полуфинал Кубка: ЦСКА принимает «Ростов». LIVE

Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответный матч. ЦСКА — «Ростов». ОНЛАЙН

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Сергей Пивоваров/РИА Новости
В ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ в Кубке России ЦСКА принимает «Ростов». Первая встреча завершилась вничью — 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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1-й тайм
12 марта 20:15
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'17

ЦСКА немножко поатаковал, правда, без особого успеха. Снова «Ростов» держит мяч, пытаясь что-то сконструировать позиционно. И никуда не спешит.

'15

Немножко успокоилась игра. Вернее, не поджигается пока.

'12

Подача Давилы со штрафного с фланга. Защита «Ростова» выносит.

'11

Вахания вроде бы прихватил Давилу в штрафной «Ростова». Футболист ЦСКА с удовольствием упал, но Карасева это совсем не убедило.

'10

«Ростов» продолжает поддавливать, но Роналдо сбил выскочившего на опережение Агапова — фол в атаке и пауза для ЦСКА.

'8

Голенков выскочил один на один с Торопом, но предварительно нарушил правила на Виллиане Роше, который сегодня играет с капитанской повязкой.

'6

Первая подача ни к чему не привела, но случилась повторная, после которой выскочивший на мяч Голенков принял первым касанием, а вторым пробил с разворота в «молоко».

'5

Наступили на ногу рвавшемуся на скорости по флангу Вахании. Давила нарушил правила. Точка для подачи.

'4

Из-за боковой ростовчане закинули мяч в чужую штрафную и едва не зацепились там за мяч, но в итоге защита вынесла.

'3

На первых минутах ростовчане больше идут в атаку, но пока в штрафную армейцев забраться не могут. В то же время хозяева пока вообще мяч не держат.

'1

Поееееехали! Матч начался.

20:15

Первая встреча состоялась еще в конце первой части сезона в Ростове-на-Дону и завершилась вничью — 1:1. Сегодняшний матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

20:10

А вот стартовый состав «Ростова» от Валерия Карпина:

Медведев — Вахания, Сако, Осипенко, Чернов — Байрамян, Глебов, Щетинин — Роналдо, Мохеби, Голенков.

20:05

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер ЦСКА Владимир Федотов:

Тороп — Дивеев, Виллиан Роша, Агапов — Келлевен, Зделар, Мендес, Гайич — Обляков, Чалов, Давила.

20:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором московский ЦСКА принимает «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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