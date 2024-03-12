ЦСКА немножко поатаковал, правда, без особого успеха. Снова «Ростов» держит мяч, пытаясь что-то сконструировать позиционно. И никуда не спешит.
Немножко успокоилась игра. Вернее, не поджигается пока.
Подача Давилы со штрафного с фланга. Защита «Ростова» выносит.
Вахания вроде бы прихватил Давилу в штрафной «Ростова». Футболист ЦСКА с удовольствием упал, но Карасева это совсем не убедило.
«Ростов» продолжает поддавливать, но Роналдо сбил выскочившего на опережение Агапова — фол в атаке и пауза для ЦСКА.
Голенков выскочил один на один с Торопом, но предварительно нарушил правила на Виллиане Роше, который сегодня играет с капитанской повязкой.
Первая подача ни к чему не привела, но случилась повторная, после которой выскочивший на мяч Голенков принял первым касанием, а вторым пробил с разворота в «молоко».
Наступили на ногу рвавшемуся на скорости по флангу Вахании. Давила нарушил правила. Точка для подачи.
Из-за боковой ростовчане закинули мяч в чужую штрафную и едва не зацепились там за мяч, но в итоге защита вынесла.
На первых минутах ростовчане больше идут в атаку, но пока в штрафную армейцев забраться не могут. В то же время хозяева пока вообще мяч не держат.
Поееееехали! Матч начался.
Первая встреча состоялась еще в конце первой части сезона в Ростове-на-Дону и завершилась вничью — 1:1. Сегодняшний матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
А вот стартовый состав «Ростова» от Валерия Карпина:
Медведев — Вахания, Сако, Осипенко, Чернов — Байрамян, Глебов, Щетинин — Роналдо, Мохеби, Голенков.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер ЦСКА Владимир Федотов:
Тороп — Дивеев, Виллиан Роша, Агапов — Келлевен, Зделар, Мендес, Гайич — Обляков, Чалов, Давила.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором московский ЦСКА принимает «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.