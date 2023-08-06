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Спорт

Манчестер Сити - Арсенал

Футбол. Суперкубок Англии. «Манчестер Сити» — «Арсенал». ОНЛАЙН

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Kenjiro Matsuo/Global Look Press
«Манчестер Сити», который в прошлом сезоне одержал победу в Английской премьер-лиге (АПЛ) и Кубке Англии, играет с лондонским «Арсеналом» за первый трофей в сезоне — Суперкубок страны. Хосеп Гвардиола встречается со своим бывшим ассистентом Микелем Артетой, который в качестве главного тренера «Арсенала» проиграл ему восемь раз из девяти. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Суперкубок Англии - 2023. Финал
Матч не начался
06 августа 18:00
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
Стадион «Уэмбли», Лондон, Англия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
17:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на матче Суперкубка Англии, в котором встречаются «Ман Сити» Пепа Гвардиолы и «Арсенал» Микеля Артеты.

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