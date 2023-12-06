Спорт
Погоня за зоной Лиги чемпионов: «МЮ» принимает «Челси» в АПЛ. LIVE
Игрок «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш
Reuters
В матче 15-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле принимает лондонский «Челси». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Англия - Премьер-лига. 15-й тур
Матч не начался
06 декабря 23:15
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер, Англия
23:00
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 15-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимает на «Олд Траффорд» «Челси». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.