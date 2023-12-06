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АПЛ. 15-й тур. «Манчестер Юнайтед» — «Челси». ОНЛАЙН

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Игрок «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш

Игрок «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш

Reuters
В матче 15-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле принимает лондонский «Челси». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Англия - Премьер-лига. 15-й тур
Матч не начался
06 декабря 23:15
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0 : 0
Челси
Лондон, Англия
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер, Англия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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23:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 15-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимает на «Олд Траффорд» «Челси». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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