Как Москва встречала олимпийцев

Последние российские участники Олимпийских игр — 2020 вернулись в Москву из Токио и проехали от аэропорта «Внуково» в центр столицы. На Красной площади в их честь пройдет праздничный концерт. В Японии осталась лишь каратистка Анна Чернышёва, которая не смогла принять участие в Играх из-за положительного теста на коронавирус. Сейчас она находится в отеле Токио на карантине.
Легкоатлетка Мария Ласицкене под звуки российского гимна подняла национальный флаг над Красной площадью. Из-за санкция WADA сборная России выступала в Токио под олимпийским флагом, а вместо гимна использовалась музыка Петра Чайковского.
Накануне один концерт в честь олимпийцев на Красной площади уже состоялся. Пианист Денис Мацуев и Государственный симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета сыграли микс из Первого фортепианного концерта Петра Чайковского и хита рок-группы Queen «We will rock you».
Как Москва встретила наших олимпийских чемпионов, — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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