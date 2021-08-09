09 августа 2021, 20:37 Фоторепортажи Как Москва встречала олимпийцев

Последние российские участники Олимпийских игр — 2020 вернулись в Москву из Токио и проехали от аэропорта «Внуково» в центр столицы. На Красной площади в их честь пройдет праздничный концерт. В Японии осталась лишь каратистка Анна Чернышёва, которая не смогла принять участие в Играх из-за положительного теста на коронавирус. Сейчас она находится в отеле Токио на карантине.



Легкоатлетка Мария Ласицкене под звуки российского гимна подняла национальный флаг над Красной площадью. Из-за санкция WADA сборная России выступала в Токио под олимпийским флагом, а вместо гимна использовалась музыка Петра Чайковского.



Накануне один концерт в честь олимпийцев на Красной площади уже состоялся. Пианист Денис Мацуев и Государственный симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета сыграли микс из Первого фортепианного концерта Петра Чайковского и хита рок-группы Queen «We will rock you».



Как Москва встретила наших олимпийских чемпионов, — в фотогалерее «Газеты.Ru».