08 августа 2021, 13:46 Фоторепортажи Они творили историю: все золотые медали России на Олимпиаде

Олимпийские игры в Токио завершены. Россия завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды, заняв в итоге пятое место в медальном зачете. Российская команда выступила лучше, чем на двух последних Олимпиадах: в Рио-2016 у россиян было 55 медалей (19-17-19), в Лондоне-2012 – 70 (20-20-30).



Выше российской команды США (39-41-33), Китай (38-32-18), Япония (27-14-17) и Великобритания (22-21-22).



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