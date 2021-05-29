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Покер на «Энфилде», скандалы с женами: Аршавину — 40

29 мая бывший капитан сборной России, один из лучших футболистов страны Андрей Аршавин празднует юбилей — ему исполняется 40 лет.

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Нападающий сборной России Андрей Аршавин после забитого гола в отборочном матче чемпионата мира по футболу-2010 между сборными России и Финляндии, 2008 год Нападающий сборной России Андрей Аршавин после забитого гола в отборочном матче чемпионата мира по футболу-2010 между сборными России и Финляндии, 2008 год
Аршавин является воспитанником петербургской школы футбола и большую часть карьеры провел в &laquo;Зените&raquo;, с которым становился трехкратным чемпионом страны и обладателем самых серьезных трофеев в истории сине-бело-голубых &mdash; Кубка и Суперкубка УЕФА Аршавин является воспитанником петербургской школы футбола и большую часть карьеры провел в &laquo;Зените&raquo;, с которым становился трехкратным чемпионом страны и обладателем самых серьезных трофеев в истории сине-бело-голубых &mdash; Кубка и Суперкубка УЕФА
Зимой 2009 года, после ударного чемпионата Европы Аршавин был продан в лондонский &laquo;Арсенал&raquo; за &euro;24 млн. В истории за российских футболистов только раз платили больше, и произошло это спустя десять лет после трансфера Аршавина. По слухам, тогда на игрока претендовала и &laquo;Барселона&raquo; Зимой 2009 года, после ударного чемпионата Европы Аршавин был продан в лондонский &laquo;Арсенал&raquo; за &euro;24 млн. В истории за российских футболистов только раз платили больше, и произошло это спустя десять лет после трансфера Аршавина. По слухам, тогда на игрока претендовала и &laquo;Барселона&raquo;
В составе &laquo;канониров&raquo; Аршавин не выиграл ни одного трофея, но некоторое время был ключевым игроком, а самым значимым его достижением стал покер на &laquo;Энфилде&raquo; в ворота &laquo;Ливерпуля&raquo;. Это случилось спустя всего несколько месяцев после его перехода в &laquo;Арсенал&raquo; В составе &laquo;канониров&raquo; Аршавин не выиграл ни одного трофея, но некоторое время был ключевым игроком, а самым значимым его достижением стал покер на &laquo;Энфилде&raquo; в ворота &laquo;Ливерпуля&raquo;. Это случилось спустя всего несколько месяцев после его перехода в &laquo;Арсенал&raquo;
Вскоре, впрочем, Аршавин стал выпадать из обоймы Арсена Венгера, последовала аренда в &laquo;Зенит&raquo; и провальный чемпионат Европы &mdash; 2012, прославивший некогда лучшего игрока страны скандальной фразой &laquo;ваши ожидания &mdash; ваши проблемы&raquo;. На фото: игрок сборной России Андрей Аршавин и главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат на матче группового этапа чемпионата Европы по футболу, 2012 год Вскоре, впрочем, Аршавин стал выпадать из обоймы Арсена Венгера, последовала аренда в &laquo;Зенит&raquo; и провальный чемпионат Европы &mdash; 2012, прославивший некогда лучшего игрока страны скандальной фразой &laquo;ваши ожидания &mdash; ваши проблемы&raquo;. На фото: игрок сборной России Андрей Аршавин и главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат на матче группового этапа чемпионата Европы по футболу, 2012 год
Впоследствии Аршавин окончательно вернулся в &laquo;Зенит&raquo;, где провел еще три года и перешел в &laquo;Кубань&raquo;, которую, впрочем, покинул уже спустя полгода. Последние годы карьеры провел в казахстанском &laquo;Кайрате&raquo;, где в 2018-м объявил об уходе из профессионального спорта Впоследствии Аршавин окончательно вернулся в &laquo;Зенит&raquo;, где провел еще три года и перешел в &laquo;Кубань&raquo;, которую, впрочем, покинул уже спустя полгода. Последние годы карьеры провел в казахстанском &laquo;Кайрате&raquo;, где в 2018-м объявил об уходе из профессионального спорта
Аршавин вошел в число российских футболистов, &laquo;прославившихся&raquo; за пределами поля. Личная жизнь игрока широко освещалась в прессе, в особенности &mdash; его отношения с многолетней фактической супругой Юлией Барановской (на фото) Аршавин вошел в число российских футболистов, &laquo;прославившихся&raquo; за пределами поля. Личная жизнь игрока широко освещалась в прессе, в особенности &mdash; его отношения с многолетней фактической супругой Юлией Барановской (на фото)
Из семьи Аршавин ушел, когда Барановская была беременна третьим ребенком, и после этого продолжительное время не общался с бывшей возлюбленной и детьми, возобновив отношения только в 2019-м Из семьи Аршавин ушел, когда Барановская была беременна третьим ребенком, и после этого продолжительное время не общался с бывшей возлюбленной и детьми, возобновив отношения только в 2019-м
Второй брак Аршавина сопровождался еще большими скандалами: с журналисткой Алисой Казьминой (на фото), которая родила от спортсмена дочь, он прожил всего год. Казьмина до сих пор нелицеприятно высказывается о бывшем супруге в общении с журналистами, утверждая, что Аршавин якобы изменял ей, и борется с ним за недвижимость Второй брак Аршавина сопровождался еще большими скандалами: с журналисткой Алисой Казьминой (на фото), которая родила от спортсмена дочь, он прожил всего год. Казьмина до сих пор нелицеприятно высказывается о бывшем супруге в общении с журналистами, утверждая, что Аршавин якобы изменял ей, и борется с ним за недвижимость
Андрей Аршавин с детьми &mdash; Артемом, Яной и Арсением Андрей Аршавин с детьми &mdash; Артемом, Яной и Арсением
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Нападающий сборной России Андрей Аршавин после забитого гола в отборочном матче чемпионата мира по футболу-2010 между сборными России и Финляндии, 2008 год
Аршавин является воспитанником петербургской школы футбола и большую часть карьеры провел в «Зените», с которым становился трехкратным чемпионом страны и обладателем самых серьезных трофеев в истории сине-бело-голубых — Кубка и Суперкубка УЕФА
Зимой 2009 года, после ударного чемпионата Европы Аршавин был продан в лондонский «Арсенал» за €24 млн. В истории за российских футболистов только раз платили больше, и произошло это спустя десять лет после трансфера Аршавина. По слухам, тогда на игрока претендовала и «Барселона»
В составе «канониров» Аршавин не выиграл ни одного трофея, но некоторое время был ключевым игроком, а самым значимым его достижением стал покер на «Энфилде» в ворота «Ливерпуля». Это случилось спустя всего несколько месяцев после его перехода в «Арсенал»
Вскоре, впрочем, Аршавин стал выпадать из обоймы Арсена Венгера, последовала аренда в «Зенит» и провальный чемпионат Европы — 2012, прославивший некогда лучшего игрока страны скандальной фразой «ваши ожидания — ваши проблемы». На фото: игрок сборной России Андрей Аршавин и главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат на матче группового этапа чемпионата Европы по футболу, 2012 год
Впоследствии Аршавин окончательно вернулся в «Зенит», где провел еще три года и перешел в «Кубань», которую, впрочем, покинул уже спустя полгода. Последние годы карьеры провел в казахстанском «Кайрате», где в 2018-м объявил об уходе из профессионального спорта
Аршавин вошел в число российских футболистов, «прославившихся» за пределами поля. Личная жизнь игрока широко освещалась в прессе, в особенности — его отношения с многолетней фактической супругой Юлией Барановской (на фото)
Из семьи Аршавин ушел, когда Барановская была беременна третьим ребенком, и после этого продолжительное время не общался с бывшей возлюбленной и детьми, возобновив отношения только в 2019-м
Второй брак Аршавина сопровождался еще большими скандалами: с журналисткой Алисой Казьминой (на фото), которая родила от спортсмена дочь, он прожил всего год. Казьмина до сих пор нелицеприятно высказывается о бывшем супруге в общении с журналистами, утверждая, что Аршавин якобы изменял ей, и борется с ним за недвижимость
Андрей Аршавин с детьми — Артемом, Яной и Арсением
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