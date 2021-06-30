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Стал чемпионом мира, откусил сопернику ухо, сидел в тюрьме: Майку Тайсону — 55

30 июня свой юбилей отмечает легендарный боксер Майк Тайсон, которому исполняется 55 лет. Его успех в спорте был молниеносным: Тайсону едва исполнилось 20, когда он стал чемпионом мира в супертяжелом весе — самым молодым в истории бокса. Вскоре он играючи забрал титулы по трем престижным версиям — WBC, WBA и IBF – и стал абсолютным чемпионом планеты.

19 своих первых официальных боев Тайсон выиграл нокаутом, причем в 12 случаях — уже в первом раунде. После этого его прозвали Железный Майк — за то, что он наносил свои удары будто железными кулаками. «Король нокаутов» — еще одно прозвище знаменитого боксера. Следующие 3,5 года Тайсон выносил всех соперников на ринге и удерживал титулы.

Однако в начале 1990-х годов спортсмена затянули вечеринки, алкоголь и наркотики, что привело к спаду результатов. В итоге он сенсационно проиграл бой Джеймсу Дугласу, ставки на которого принимали из расчета 42 к 1. Этот результат до сих пор считается одним из самых сенсационных в истории спорта. После этого Тайсон столкнулся еще с некоторыми проблемами с законом, из-за которых провел в тюрьме три года. Освободившись, Железный Майк вернулся на ринг и, хотя не поражал результатами, как раньше, но по-прежнему эпатировал публику. Чего стоят только два его боя с Эвандером Холифилдом: первый Тайсон проиграл нокаутом, а во втором откусил сопернику ухо, за что Майка лишили боксерской лицензии на год и обязали выплатить штраф $3 млн.

Постепенно бои сошли на нет, а Железный Майк начал вести более спокойную жизнь и, в частности, снимался в кино: самой знаменитой его ролью является камео в комедии «Мальчишник в Вегасе». Однако в 2020-м Тайсон вернулся на ринг, чтобы провести выставочный бой против Роя Джонса — экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях. Легенды провели на ринге все восемь раундов, предусмотренных регламентом, однако победителя не выявили — судьи объявили ничью. Оба боксера остались недовольны этим решением, поскольку отдали все силы, и каждый считал себя победителем.

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Майк Тайсон &mdash; один из самых известных и узнаваемых боксеров в истории. Он побил огромное количество мировых рекордов Майк Тайсон &mdash; один из самых известных и узнаваемых боксеров в истории. Он побил огромное количество мировых рекордов
Прозвище Тайсона &mdash; «Железный Майк» Прозвище Тайсона &mdash; «Железный Майк»
До 10 лет у Тайсона был очень мягкий характер, и мальчик не умел постоять за себя. Но в 11 лет все резко поменялось. И уже в 12 &mdash; Тайсон был отправлен в спецшколу для несовершеннолетних преступников, так как он считался неисправимым и отличался огромной для своего возраста физической силой До 10 лет у Тайсона был очень мягкий характер, и мальчик не умел постоять за себя. Но в 11 лет все резко поменялось. И уже в 12 &mdash; Тайсон был отправлен в спецшколу для несовершеннолетних преступников, так как он считался неисправимым и отличался огромной для своего возраста физической силой
Все свободное время Тайсон посвящал тренировкам, что немедленно привело к потрясающим результатам Все свободное время Тайсон посвящал тренировкам, что немедленно привело к потрясающим результатам
22 ноября 1986 года после боя с Тревором Бербиком. На фото Майк Тайсон с боксерским промоутером Дональдом Кингом 22 ноября 1986 года после боя с Тревором Бербиком. На фото Майк Тайсон с боксерским промоутером Дональдом Кингом
Ларри Кинг и боксер Майк Тайсон во время интервью, 1995 год Ларри Кинг и боксер Майк Тайсон во время интервью, 1995 год
Майк Тайсон во время боя с Эвандером Холифилдом, 28 июня 1997 года Майк Тайсон во время боя с Эвандером Холифилдом, 28 июня 1997 года
Майк Тайсон и его третья жена Лакия Спайсер. Пара в браке с 6 июня 2009 года. Всего у Тайсона 6 детей: Деамата Килрейн (1990), Мики Лорна (1990), Рейна (1996), Амир (1997), Мигель Леон (род. 2002), сын Марокко Илия (2011 год). Дочь Эксодус (погибла в результате несчастного случая в 2009 году) Майк Тайсон и его третья жена Лакия Спайсер. Пара в браке с 6 июня 2009 года. Всего у Тайсона 6 детей: Деамата Килрейн (1990), Мики Лорна (1990), Рейна (1996), Амир (1997), Мигель Леон (род. 2002), сын Марокко Илия (2011 год). Дочь Эксодус (погибла в результате несчастного случая в 2009 году)
В 2000-х Тайсон продолжил чередовать победы с поражениями во второсортных боях и эпатировать общественность &mdash; заводил тигра, разводил голубей, сделал татуировку на лице, принял ислам, стал веганом. На фото: Майк Тайсон с сыном Марокко В 2000-х Тайсон продолжил чередовать победы с поражениями во второсортных боях и эпатировать общественность &mdash; заводил тигра, разводил голубей, сделал татуировку на лице, принял ислам, стал веганом. На фото: Майк Тайсон с сыном Марокко
Кроме бокса Майк известен своей актерской карьерой. Он принял участие в написании сценария к автобиографическому фильму «Тайсон» (1994), снялся в двух документальных фильмах «По ту сторону славы» (2003) и «Майк Тайсон» (2009). Также играл в таких фильмах, как &laquo;Мальчишник в Вегасе&raquo; (2009), &laquo;Ип Ман 3&raquo; и др. На фото: Майк Тайсон в фильме &laquo;Мальчишник в Вегасе&raquo; (2009) Кроме бокса Майк известен своей актерской карьерой. Он принял участие в написании сценария к автобиографическому фильму «Тайсон» (1994), снялся в двух документальных фильмах «По ту сторону славы» (2003) и «Майк Тайсон» (2009). Также играл в таких фильмах, как &laquo;Мальчишник в Вегасе&raquo; (2009), &laquo;Ип Ман 3&raquo; и др. На фото: Майк Тайсон в фильме &laquo;Мальчишник в Вегасе&raquo; (2009)
Эвандер Холифилд и Майк Тайсон в Нью-Йорке, 12 марта 2015 года Эвандер Холифилд и Майк Тайсон в Нью-Йорке, 12 марта 2015 года
Боксёры Майк Тайсон и Константин Дзю во время открытого мастер-класса по боксу во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге, 2008 год Боксёры Майк Тайсон и Константин Дзю во время открытого мастер-класса по боксу во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге, 2008 год
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Майк Тайсон — один из самых известных и узнаваемых боксеров в истории. Он побил огромное количество мировых рекордов
Прозвище Тайсона — «Железный Майк»
До 10 лет у Тайсона был очень мягкий характер, и мальчик не умел постоять за себя. Но в 11 лет все резко поменялось. И уже в 12 — Тайсон был отправлен в спецшколу для несовершеннолетних преступников, так как он считался неисправимым и отличался огромной для своего возраста физической силой
Все свободное время Тайсон посвящал тренировкам, что немедленно привело к потрясающим результатам
22 ноября 1986 года после боя с Тревором Бербиком. На фото Майк Тайсон с боксерским промоутером Дональдом Кингом
Ларри Кинг и боксер Майк Тайсон во время интервью, 1995 год
Майк Тайсон во время боя с Эвандером Холифилдом, 28 июня 1997 года
Майк Тайсон и его третья жена Лакия Спайсер. Пара в браке с 6 июня 2009 года. Всего у Тайсона 6 детей: Деамата Килрейн (1990), Мики Лорна (1990), Рейна (1996), Амир (1997), Мигель Леон (род. 2002), сын Марокко Илия (2011 год). Дочь Эксодус (погибла в результате несчастного случая в 2009 году)
В 2000-х Тайсон продолжил чередовать победы с поражениями во второсортных боях и эпатировать общественность — заводил тигра, разводил голубей, сделал татуировку на лице, принял ислам, стал веганом. На фото: Майк Тайсон с сыном Марокко
Кроме бокса Майк известен своей актерской карьерой. Он принял участие в написании сценария к автобиографическому фильму «Тайсон» (1994), снялся в двух документальных фильмах «По ту сторону славы» (2003) и «Майк Тайсон» (2009). Также играл в таких фильмах, как «Мальчишник в Вегасе» (2009), «Ип Ман 3» и др. На фото: Майк Тайсон в фильме «Мальчишник в Вегасе» (2009)
Эвандер Холифилд и Майк Тайсон в Нью-Йорке, 12 марта 2015 года
Боксёры Майк Тайсон и Константин Дзю во время открытого мастер-класса по боксу во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге, 2008 год
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