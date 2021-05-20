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Пережил инфаркт, взял ЧМ, поцеловал журналистку в прямом эфире: Касильясу – 40

20 мая отмечает свой юбилей легенда мадридского «Реала», сборной Испании и всего мирового футбола Икер Касильяс. Знаменитому вратарю исполняется 40 лет. В составе сборной Испании он дважды выиграл чемпионат Европы — в 2008 году (в Австрии и Швейцарии) и в 2012-м (в Украине и Польше), а также стал обладателем золотых медалей чемпионата мира — 2010 в ЮАР, где был признан лучшим голкипером турнира и получил «Золотую перчатку». До этих успехов «Красная Фурия» не могла завоевать медалей на международных соревнованиях с 1964 года.

На всех этих турнирах Касильяс выводил команду в качестве капитана и сыграл огромную роль в успехах команды, совершая чудесные сейвы и нередко отражая пенальти. После победы на ЧМ-2010 в честь голкипера назвали улицу в городе Мостолес, входящем в провинцию Мадрид, — именно там родился будущий чемпион.

Что касается клубной карьеры, то в составе «Реала» Касильяс пять раз выиграл чемпионат Испании, четыре раза — Суперкубок страны, дважды — Кубок, и три раза побеждал в самом престижном клубном турнире Европы – Лиге чемпионов. Как и в сборной Испании, он являлся капитаном «королевского клуба» и стал его живым символом, поскольку попал в академию «сливочных» в восьмилетнем возрасте и отдал этой команде в общей сложности 25 лет.

В 2015 году Касильяс по обоюдному соглашению расторг контракт с «Реалом» и бесплатно перешел в португальский «Порту». При этом руководство мадридцев продолжало выплачивать прославленному голкиперу 2/3 зарплаты. В «Порту» вратарь дважды выиграл чемпионат Португалии и по одному разу — Кубок и Суперкубок страны.

К сожалению, Касильясу пришлось неожиданно завершить карьеру летом 2020 года. В 2019-м он пережил инфаркт, после которого вновь приступил к тренировкам, но осознал, что не сможет выйти на прежний уровень. Тем не менее за свою карьеру он завоевал столько командных и индивидуальных трофеев, что никакого чувства недосказанности быть не может.

Была в жизни испанца и красивая история любви. После победного чемпионата мира – 2010 он неожиданно поцеловал в прямом эфире журналистку, которой давал интервью. Так мир и узнал об его отношениях с телеведущей Сарой Карбонеро, с которой он встречался с 2009 года. У пары родились двое сыновей, и вместе они преодолели страшные проблемы со здоровьем – инфаркт у Касильяса и рак у Карбонеро. Однако в марте 2021 года супруги внезапно объявили о расставании после 12 лет проведенных вместе. Тем не менее они сохранили теплые отношения и продолжают совместно заботиться о благополучии детей.

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Икер Касильяс, 2019 год Икер Касильяс, 2019 год
Икер Касильяс, 2000 год Икер Касильяс, 2000 год
Икер Касильяс и Зинедин Зидан, 2002 год Икер Касильяс и Зинедин Зидан, 2002 год
Икер Касильяс во время тренировки, 2003 год Икер Касильяс во время тренировки, 2003 год
Икер Касильяс и сборная Испании празднуют победу в Евро-2008 Икер Касильяс и сборная Испании празднуют победу в Евро-2008
Икер Касильяс во время матча сборной Испании против сборной Италии на Евро-2012 в Киеве Икер Касильяс во время матча сборной Испании против сборной Италии на Евро-2012 в Киеве
Икер Касильяс целует статую богини в фонтане Сибелеса, во время празднования победы в Кубке Испании, Мадрид, 2011 год Икер Касильяс целует статую богини в фонтане Сибелеса, во время празднования победы в Кубке Испании, Мадрид, 2011 год
Икер Касильяс и Джанлуиджи Буффон после матча ФК &laquo;Порто&raquo; и ФК &laquo;Ювентус&raquo; в Лиге Чемпионов, 2017 год Икер Касильяс и Джанлуиджи Буффон после матча ФК &laquo;Порто&raquo; и ФК &laquo;Ювентус&raquo; в Лиге Чемпионов, 2017 год
Икер Касильяс спасает ворота во время мачта против ФК &laquo;Барселона&raquo;, 2012 год Икер Касильяс спасает ворота во время мачта против ФК &laquo;Барселона&raquo;, 2012 год
Икер Касильяс и его жена Сара Карбонеро покидают больницу, где вратарь проходил лечение после перенесенного инфаркта, Порту, 2019 год Икер Касильяс и его жена Сара Карбонеро покидают больницу, где вратарь проходил лечение после перенесенного инфаркта, Порту, 2019 год
Вратарь &laquo;Порту&raquo; Икер Касильяс в окружении болельщиков после победы над &laquo;Шальке 04&raquo;, 2018 год Вратарь &laquo;Порту&raquo; Икер Касильяс в окружении болельщиков после победы над &laquo;Шальке 04&raquo;, 2018 год
Икер Касильяс, 2016 год Икер Касильяс, 2016 год
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Икер Касильяс, 2019 год
Икер Касильяс, 2000 год
Икер Касильяс и Зинедин Зидан, 2002 год
Икер Касильяс во время тренировки, 2003 год
Икер Касильяс и сборная Испании празднуют победу в Евро-2008
Икер Касильяс во время матча сборной Испании против сборной Италии на Евро-2012 в Киеве
Икер Касильяс целует статую богини в фонтане Сибелеса, во время празднования победы в Кубке Испании, Мадрид, 2011 год
Икер Касильяс и Джанлуиджи Буффон после матча ФК «Порто» и ФК «Ювентус» в Лиге Чемпионов, 2017 год
Икер Касильяс спасает ворота во время мачта против ФК «Барселона», 2012 год
Икер Касильяс и его жена Сара Карбонеро покидают больницу, где вратарь проходил лечение после перенесенного инфаркта, Порту, 2019 год
Вратарь «Порту» Икер Касильяс в окружении болельщиков после победы над «Шальке 04», 2018 год
Икер Касильяс, 2016 год
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