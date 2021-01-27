Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Фоторепортаж   //   Спорт

В Омске убит 21-летний футболист

На 22-м году жизни в Омске трагически погиб бывший футболист ФК «Иртыш» Егор Дробыш, об этом сообщается на странице клуба «ВКонтакте».

Источник «Нового Омска» утверждает, что молодой человек мог быть убит. Тело игрока обнаружили с множественными колото-резаными ранами, он скончался на месте. Еще один человек был доставлен в больницу — он находится в реанимации. По одной из версии, которые рассматривает следствие, на Дробыша и его товарища ночью 27 января напали на улице и нанесли им несколько ножевых ранений.

Как сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону, по факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве и покушении на убийство. Подозреваемые пока не найдены.

close
Все фоторепортажи К первому кадру
Актер Александр Шаляпин найден мертвым
Актер Александр Шаляпин найден мертвым
Звезда по имени Кински
Звезда по имени Кински
От
От "Битлз" до Аллы Пугачевой: путь Вячеслава Добрынина
Фоторамки вместо колы: как изменился Овальный кабинет при Байдене
Фоторамки вместо колы: как изменился Овальный кабинет при Байдене
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Спорт /
61 рекорд и четыре Кубка Стэнли: юбилей великого Уэйна Гретцки
61 рекорд и четыре Кубка Стэнли: юбилей великого Уэйна Гретцки
11
Спорт /
Легенда №7: Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола
Легенда №7: Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола
16
Спорт /
Легенда Англии и «Манчестер Юнайтед»: Руни завершил карьеру
Легенда Англии и «Манчестер Юнайтед»: Руни завершил карьеру
12
Спорт /
Футбольный Мерлин: Давиду Сильве — 35
Футбольный Мерлин: Давиду Сильве — 35
10
Спорт /
Герою домашнего мундиаля Денису Черышеву — 30
Герою домашнего мундиаля Денису Черышеву — 30
12
Спорт /
Простоял 40 лет: в Москве снесли «Олимпийский»
Простоял 40 лет: в Москве снесли «Олимпийский»
21
Спорт /
Вторая помолвка: Шарапова выходит замуж
Вторая помолвка: Шарапова выходит замуж
7
Спорт /
Тедеско уходит из «Спартака»
Тедеско уходит из «Спартака»
12
Спорт /
Первый номер сборной России: Гильерме – 35
Первый номер сборной России: Гильерме – 35
10
Все фоторепортажи