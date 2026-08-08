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Развить успех: ЦСКА и «Ростов» играют в третьем туре РПЛ. LIVE

РПЛ. 3-й тур. ЦСКА — «Ростов». ОНЛАЙН
Владимир Астапкович/РИА Новости

В матче третьего тура Российской премьер-лиги ЦСКА на своем поле в Москве принимает «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 3-й тур
8 августа 2026, 20:30
ЦСКА
Москва, Россия
1-й тайм
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
3′Сако
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
26'

Защита ЦСКА справилась с подачей Комарова с углового.

24'

Круговой в последний момент заблокировал обводящий удар Кучаева с подбора с линии штрафной.

22'

Плотно и точно издали пробил Кисляк — Ятимов потащил в прыжке.

20'

Глебов после классного прострела Гонду не смог сразу пробить из штрафной, но развернулся и попробовал ударить пяткой — Сако принял мяч на газоне ребрами. Глебову показалось, что рукой, но нет.

18'

«Ростов» хорошо расставляется и высоко прессингует. Непросто армейцам выходить из обороны.

15'

Дальний удар Миронова — в руки Торопу.

13'

Сулейманов упал в штрафной ЦСКА после аута, держась за голеностоп. Но и тут фола нет.

11'

ЦСКА держит мяч на половине поля «Ростова».

9'

Навес Кругового с первого углового ЦСКА в матче ни к чему не привел.

7'

Быстро посмотрели видеоарбитры и определили, что рука Кисляка была ненаказуемой!

6'

Сако пробил головой после подачи углового! И показывает, что попал в руку защитнику, но игра продолжилась.

5'

Удар Ланговича в быстрой контратаке «Ростова» пришелся в блок. Затем навес Кучаева армейцы отправили на угловой.

3'

И снова Умар Сако попал локтем Гонду в лицо в верховой борьбе. На этот раз закончилось желтой карточкой.

2'

Сако попал рукой в лицо Гонду.

1'

Поеееехали! Матч начался.

20:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга во главе.

20:25

А вот стартовый состав «Ростова» от Джонатана Альбы:

Ятимов, Сако, Мелехин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Мухин, Кучаев, Роналдо, Сулейманов.

20:20

Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов:

Тороп, Матеус Рейс, Круговой, Виктор, Данилов, Баринов, Обляков, Глебов, Гайич, Кисляк, Гонду.

20:15

В матче третьего тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА принимает на своем поле «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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