Развить успех: ЦСКА и «Ростов» играют в третьем туре РПЛ. LIVE

Защита ЦСКА справилась с подачей Комарова с углового.
Круговой в последний момент заблокировал обводящий удар Кучаева с подбора с линии штрафной.
Плотно и точно издали пробил Кисляк — Ятимов потащил в прыжке.
Глебов после классного прострела Гонду не смог сразу пробить из штрафной, но развернулся и попробовал ударить пяткой — Сако принял мяч на газоне ребрами. Глебову показалось, что рукой, но нет.
«Ростов» хорошо расставляется и высоко прессингует. Непросто армейцам выходить из обороны.
Дальний удар Миронова — в руки Торопу.
Сулейманов упал в штрафной ЦСКА после аута, держась за голеностоп. Но и тут фола нет.
ЦСКА держит мяч на половине поля «Ростова».
Навес Кругового с первого углового ЦСКА в матче ни к чему не привел.
Быстро посмотрели видеоарбитры и определили, что рука Кисляка была ненаказуемой!
Сако пробил головой после подачи углового! И показывает, что попал в руку защитнику, но игра продолжилась.
Удар Ланговича в быстрой контратаке «Ростова» пришелся в блок. Затем навес Кучаева армейцы отправили на угловой.
И снова Умар Сако попал локтем Гонду в лицо в верховой борьбе. На этот раз закончилось желтой карточкой.
Сако попал рукой в лицо Гонду.
Поеееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга во главе.
А вот стартовый состав «Ростова» от Джонатана Альбы:
Ятимов, Сако, Мелехин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Мухин, Кучаев, Роналдо, Сулейманов.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов:
Тороп, Матеус Рейс, Круговой, Виктор, Данилов, Баринов, Обляков, Глебов, Гайич, Кисляк, Гонду.
В матче третьего тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА принимает на своем поле «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.