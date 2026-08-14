Батраков тащит к победе: «Локомотив» забил быстрый гол «Оренбургу»

Оренбуржцы при этом очень активны с первых минут. И, пропустив, они бегут вперед.
Очень быстро гости выходят вперед! Это Алексей Батраков забивает ударом под штангу из-за радиуса штрафной!!!
ГОЛ!!!
Начали! Главный судья — Антон Фролов.
«Оренбург»: Овсянников, Татаев, Паласиос, Сивис, Ценов, Болотов, Пуэбла, Назаренко, Рыбчинский, Куль, Гузина.
«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Ньямси, Джикия, Морозов, Ненахов, Еремеев, Батраков, Бакаев, Руденко, Раков.
Матч начнется в 17:00 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет трансляцию матча между «Оренбургом» и «Локомотивом».