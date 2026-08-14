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Батраков тащит к победе: «Локомотив» забил быстрый гол «Оренбургу»

Футбол. РПЛ, 4 тур. «Оренбург» — «Локомотив» (Москва). ОНЛАЙН
ФК «Локомотив» Москва

Московский «Локомотив» на выезде играет с «Оренбургом» в 4 туре РПЛ. После трех матчей на счету железнодорожников лишь два очка. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 4-й тур
14 августа 2026, 17:00
Оренбург
Оренбург, Россия
1-й тайм
0 : 1
Локомотив М
Москва, Россия
3' Батраков
Стадион «Газовик», Оренбург, Россия
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия)
1-й тайм
3′Батраков
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
'7

Оренбуржцы при этом очень активны с первых минут. И, пропустив, они бегут вперед.

'4

Очень быстро гости выходят вперед! Это Алексей Батраков забивает ударом под штангу из-за радиуса штрафной!!!

'3

ГОЛ!!!

'1

Начали! Главный судья — Антон Фролов.

16:55

«Оренбург»: Овсянников, Татаев, Паласиос, Сивис, Ценов, Болотов, Пуэбла, Назаренко, Рыбчинский, Куль, Гузина.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Ньямси, Джикия, Морозов, Ненахов, Еремеев, Батраков, Бакаев, Руденко, Раков.

16:50

Матч начнется в 17:00 мск.

16:45

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет трансляцию матча между «Оренбургом» и «Локомотивом».

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