Черчесов всплыл со дна: «Ахмат» устроил битву с наглецами из Воронежа и покинул зону риска

'90+3

Финальный свисток! «Факел» и «Ахмат» выдали очень веселый матч со множеством моментов, но оба вратаря проявили себя как настоящие гении своего дела и не позволили никому забить. Голкипер «Ахмата» Вадим Ульянов даже был признан лучшим игроком встречи.

Благодаря этой ничьей (0:0) «Ахмат» набрал два очка в турнирной таблице и поднялся из зоны стыковых матчей — с 14-го места на 12-е. «Факел» набрал свое первое очко в сезоне и поднялся с последнего, 16-го места на предпоследнее, 15-е.