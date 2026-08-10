Черчесов всплыл со дна: «Ахмат» устроил битву с наглецами из Воронежа и покинул зону риска

Финальный свисток! «Факел» и «Ахмат» выдали очень веселый матч со множеством моментов, но оба вратаря проявили себя как настоящие гении своего дела и не позволили никому забить. Голкипер «Ахмата» Вадим Ульянов даже был признан лучшим игроком встречи.
Благодаря этой ничьей (0:0) «Ахмат» набрал два очка в турнирной таблице и поднялся из зоны стыковых матчей — с 14-го места на 12-е. «Факел» набрал свое первое очко в сезоне и поднялся с последнего, 16-го места на предпоследнее, 15-е.
Замена в составе «Ахмата»: полузащитник Келиану вышел вместо Садулаева.
Опасно! «Факел» заработал угловой. Альшин исполнил подачу на линию вратарской, и Гнапи пробил в дальний угол, но Богасавац вынес мяч с линии ворот!
Арбитр компенсировал три минуты к основному времени матча.
Моментище! Ковалев прострелил во вратарскую «Ахмата», и Гнапи красиво пробил пяткой в касание, но попал в Ульянова!
Опасно! «Ахмат» заработал угловой. Самородов исполнил подачу в центр штрафной, и Максути нанес плотный удар головой в створ, но Фролкин совершил прекрасный сейв!
Момент! Гнапи нанес сильный удар с левого края штрафной, и Ульянову пришлось в прыжке спасать «Ахмат»!
Двойная замена в составе «Факела»: нападающий Аксель Гнапи и полузащитник Абдула Багамаев вышли вместо Тодоровича и Якимова.
Опасно! Самородов навесил на дальнюю штангу, Ибишев скинул мяч головой на Ндонга, и тот нанес два удара по воротам подряд, но оба были заблокированы.
Опасно! Садулаев нанес мощный удар с линии штрафной, но мяч попал в ногу Тодоровичу и ушел на угловой!
Ндонг вынес мяч из-под носа у Ковалева прямо в штрафной «Ахмата» и разрядил ситуацию.
Перекладина! Богосавац исполнил подачу в штрафную «Факела», мяч заметался между игроками и отскочил к Силве, который нанес дальний удар по воротам — и мяч сотряс перекладину!
Защитник «Факела» Дарко Тодорович схватил за футболку Самородова и сорвал атаку «Ахмата», за что получил желтую карточку.
Самородов исполнил подачу в штрафную, но слишком сильно — мяч ушел за лицевую.
«Ахмат» заработал «стандарт» возле штрафной воронежцев.
Пуси не смог справиться с передачей и загубил атаку «Факела».
Самородов навесил в штрафную «Факела», но защитники уверенно вынесли мяч в поле.
Максути получил желтую карточку за то, что мешал воронежцам разыгрывать штрафной.
Замена в составе «Ахмата»: нападающий Эральд Максути вышел вместо Мелкадзе.
Самородов ударил по ноге соперника и совершил фол в атаке.
Белайди Пуси опасно прострелил на линию штрафной, но защитник «Ахмата» вынес мяч!
«Ахмат» получил право на угловой. Самородов исполнил подачу на ближнюю штангу, и Силва пробил головой, но мимо ворот.
Замена в составе «Ахмата»: Исмаэл Силва вышел вместо Щетинина.
Двойная замена в составе «Факела»: полузащитники Бутта Магомедов и Антон Ковалев вышли вместо Сутормина и Гиоргобиани.
«Факел» заработал угловой. Гиоргобиани исполнил подачу на дальнюю штангу, но никто из партнеров не сумел пробить.
«Факел» владеет мячом на чужой половине поля.
Нападающий «Факела» Сутормин получил желтую карточку за жесткий подкат в ногу Щетинину.
«Факел» продолжает активнее действовать в атаке, чем грозненцы.
«Факел» заработал угловой. Гиоргобиани исполнил подачу к линии штрафной, и Нетфуллин нанес удар с лета, но попал в защитника.
Второй тайм начался! Пока без замен.
Первый тайм завершен! Находящийся на последнем месте в РПЛ «Факел» неожиданно запер «Ахмат» в штрафной и создал немало опасных моментов, однако не хватило завершающего удара. С нетерпением ждем второго тайма и забитых мячей!
К счастью, Мелкадзе и Фролкин быстро поднялись на ноги: никто не получил серьезную травму. Арбитр компенсировал к первому тайму три минуты.
Самородов навесил в штрафную, и Мелкадзе попытался пробить головой по мячу, а вратарь «Факела» Фролкин — выбить мяч. В итоге оба столкнулись в воздухе головами... Врачи оказывают спортсменам помощь. Фанаты «Факела» скандируют «Удаляй! Удаляй!», чтобы арбитр дал красную карточку Мелкадзе за атаку вратаря.
Самородов нанес прямой удар со штрафного, но попал в «стенку».
«Ахмат» заработал опаснейший «стандарт» — по центру, возле радиуса штрафной.
Адамов исполнил прострел в штрафную «Факела», но мяч не дошел до Садулаева и Мелкадзе: защитник успел выбить его в поле.
Вынужденная замена в составе «Факела»: нападающий Белайди Пуси вышел вместо травмированного Турищева.
Щетинин подкатился под Альшина и нарушил правила.
Турищец неожиданно упал в штрафной «Ахмата», при этом его никто не трогал. Судя по всему, нападающий «Ахмата» получил травму, неудачно наступив на ногу. Турищев лежит и держится за голеностоп. Желаем скорейшего выздоровления!
Альшин исполнил проникающий пас в штрафную «Ахмата», но Ндонг перехватил мяч.
Воронежцы заработали опасный «стандарт» возле чужой штрафной. Гиоргобиани попытался закрутить мяч в створ, но тот приземлился на сетку ворот сверху.
«Факел» сейчас полностью контролирует игру — и мяч.
Садулаев с левого фланга подал в штрафную «Факела», но защитник Игорь Юрганов уверенно вынес мяч.
Подача Турищева на ближнюю штангу не привела к опасному удару головой.
Гиоргобиани исполнил заброс в штрафную, и Бардачев сделал головой скидку во вратарскую, но защитник «Ахмата» Ибишев выбил мяч на угловой!
Угловой «Факела» ни к чему не привел.
Нападающий «Факела» Ильнур Альшин нанес удар с острого угла, но Ульянов перевел на угловой!
Самородов навесил в штрафную «Факела», но Мелкадзе не смог выиграть борьбу у защитника, чтобы пробить головой.
Полузащитник «Факела» Николай Гиоргобиани здорово навесил во вратарскую «Ахмата», и защитник Альберт Габараев нанес удар головой, но выше ворот!
Турищев нанес удар с линии штрафной в дальний угол, но мяч от ноги защитника ушел на угловой!
«Факел» организовал несколько опаснейших прострелов в штрафную «Ахмата», но никто так и не сумел замкнуть в створ! Грозненцы играют на отбой и постоянно выносят мяч куда глаза глядят.
Полузащитник «Факела» Равиль Нетфуллин попытался отдать пас в штрафную «Ахмата», но попал в ноги защитнику.
Последовала подача «Факела» на ближнюю штангу, но Ульянов вынес мяч кулаком в поле.
Перекладина! Нападающий «Факела» Максим Турищев нанес удар с линии вратарской, но Ульянов все-таки сумел заблокировать этот выстрел. Мяч отскочил от ноги голкипера и прилетел в перекладину! Будет угловой в пользу «наглецов из Воронежа».
Мелкадзе побежал прессинговать голкипера «Факела» Даниила Фролкина прямо в чужой штрафной, но тот успел выбить мяч в поле.
«Ахмат» пытается проникнуть в штрафную «Факела», но воронежцы спокойно выносят мяч.
«Наглецы из Воронежа» очень агрессивно прессингуют грозненцев на чужой половине поля.
Матч начался!
Стартовый состав «Ахмата»: Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац, Ндонг, Адамов, Садулаев, Щетинин, Жулио Ромао, Самородов, Мелкадзе.
Стартовый состав «Факела»: Фролкин, Габараев, Юрганов, Бардачев, Тодорович, Альшин, Сутормин, Якимов, Нетфуллин, Гиоргобиани, Турищев.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Ахмат» играет с «Факелом» на выезде в матче 3-го тура РПЛ. Начало — в 19.30 мск.