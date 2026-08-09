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Овечкин принес удачу: московское «Динамо» в безумной концовке победило махачкалинцев

Футбол. РПЛ, 3 тур. «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала). ОНЛАЙН
Владимир Федоренко/РИА Новости

Московское и махачкалинское «Динамо» встречались в рамках 3 тура РПЛ на «ВТБ Арене», столичная команда победила со счетом 3:1. Гостями матча стали знаменитые спортсмены — болельщики этих команд: хоккеист Александр Овечкин и боец ММА Шара Буллет. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 3-й тур
9 августа 2026, 14:30
Динамо М
Москва, Россия
79' Скопинцев
77' Маринкин
90+3' Миранчук
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала, Россия
81' Агаларов
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия)
1-й тайм
28′Рубенс
32′Фомин
36′Аларкон
2-й тайм
73′Окишор
79′Скопинцев
77′Маринкин
84′Сундуков
86′Апшацев
81′Агаларов
90+3′Миранчук
Трансляция
Автообновление
Матч окончен

Последние 15 минут встречи сполна компенсировали все предыдущее игровое время, которое, откровенно говоря, получилось не особенно интересным. Москвичи вырвали победу и впервые за три тура заработали три очка. Махачкалинцы же потерпели первое поражение. «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!

'90+4

Сергеев шикарным дальним пасом вывел Окишора один на один с Магомедовым. Игрок московской команды попытался обвести вратаря, тот не повелся на финт и вынудил оппонента сместиться к лицевой, преследуя его. Лишь там Окишор смог обойти голкипера и выдать пас под удар Миранчуку, который поразил пустой угол!

'90+3

ГОЛ!!!

'90

Компенсировано четыре минуты.

'89

Тюкавин уступает место на поле Глебову.

'87

Теперь Апшацев получает желтую.

'84

Сундуков предупрежден за разговоры.

'82

Двойная замена у Махачкалы. Хубулов и Магомедов играют, Мрезиг и Глушков отправляются отдыхать.

'82

Моментально отвечают гости!!! Агаларов замкнул прострел справа и оставил своей команде шанс уйти от поражения!!!

'81

ГОЛ!!!

'80

И тут же еще один забивают хозяева! Тюкавин сделал скидку на Скопинцева, и тот пробил от линии штрафной в тот же угол!

'79

ГОЛ!!!

'78

Наконец-то прошел дальний удар! Маринкин положил мяч в угол без шансов для Магомедова!

'77

ГОЛ!!!

'76

Окишор плотно пробил из-за штрафной — точно в Магомедова.

'75

И еще замены у хозяев: Гладышев и Фомин уходят, появляются Миранчук и Сергеев.

'73

Окишор зацепил соперника и получил горчичник.

'70

Агаларов выходит вместо Миро.

'67

Сандарчук и Джабраилов меняют Лесового и Смелова.

'65

Смелову оказывают помощь.

'62

Миро получил мяч в чужой штрафной, замедлился и сбросил на ход Лесовому — слишком сильно.

'61

Окишор и Скопинцев выходят вместо Гомеса и Рубенса.

'59

Наседают хозяева, но пока не могут создать по-настоящему острый момент. Сандро Шварц готовит замены.

'56

Продолжает игру голкипер махачкалинского «Динамо».

'55

Магомедов выскочил на перехват навеса и врезался в своего же игрока. Получил повреждение вратарь, ему оказывают помощь.

'53

Гладышев в касание замыкал заброс Тюкавина — выше ворот.

'49

Бителло «привез» стандарт возле штрафной — Смелов пробил, но Расулов вытащил мяч из верхнего угла!

'46

Второй тайм!

Перерыв

Игру нельзя назвать скучной, но моментов пока крайне мало. А когда они появлялись, футболистов подводила реализация. Ждем, что будет во второй половине встречи.

'45

Минута добавлена.

'43

Глушков пробил из-за радиуса штрафной — сильно и слишком высоко.

'39

Достаточно много борьбы в центре поля, а вот моментов и подходов в воротам практически нет.

'36

Аларкон наказан за грубую игру.

'34

Смелов пробил низом в угол — не получился удар, мяч полетел далеко от ворот.

'31

Мрезиг влет пробил с линии 11-метровой отметки — в полуметре над перекладиной!

'29

Рубенс получает предупреждение.

'25

Осипенко головой замкнул навес — Магомедов забрал мяч!

'22

Глушков мог замыкать прострел Смелова, но не дотянулся до мяча.

'19

Бителло из-за линии штрафной пробил над перекладиной.

'17

Сейчас подавляющее преимущество во владении мячом у москвичей. Но КПД пока невысок.

'14

Магомедов вытащил мяч из нижнего угла после удара Маринкина!

'13

В контратаку убежали махачкалинцы — Расулов, пятясь назад, оступился и упал! Первый темп москвичи отбили, но потеряли мяч и Миро выбежал один на один с вратарем. Однако он пробил не только мимо голкипера, но и мимо ворот!

'11

Гомес навесил в центр штрафной, до партнера мяч не дошел.

'7

Заработали угловой хозяева. Бителло подал, Касерес навесил, гости вынесли мяч.

'4

Активны махачкалинцы на первых минутах встречи, пока они контролируют мяч.

'1

Начали! Главный судья — Рафаэль Шафеев.

14:25

«Динамо» М: Расулов, Касерес, Рубенс, Осипенко, Рикардо, Бителло, Маринкин, Фомин, Гомес, Тюкавин, Гладышев;

«Динамо» Мх: Магомедов, Аззи, Аларкон, Алибеков, Сундуков, Апшацев, Мрезиг, Глушков, Смелов, Лесовой, Миро.

14:20

Матч начнется в 14:30 мск.

14:15

Добрый день, уважаемые читатели! Воскресную программу 3 тура РПЛ открывает динамовское дерби между москвичами и махачкалинцами!

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