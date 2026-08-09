Овечкин принес удачу: московское «Динамо» в безумной концовке победило махачкалинцев

'13

В контратаку убежали махачкалинцы — Расулов, пятясь назад, оступился и упал! Первый темп москвичи отбили, но потеряли мяч и Миро выбежал один на один с вратарем. Однако он пробил не только мимо голкипера, но и мимо ворот!