Овечкин принес удачу: московское «Динамо» в безумной концовке победило махачкалинцев

Последние 15 минут встречи сполна компенсировали все предыдущее игровое время, которое, откровенно говоря, получилось не особенно интересным. Москвичи вырвали победу и впервые за три тура заработали три очка. Махачкалинцы же потерпели первое поражение. «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!
Сергеев шикарным дальним пасом вывел Окишора один на один с Магомедовым. Игрок московской команды попытался обвести вратаря, тот не повелся на финт и вынудил оппонента сместиться к лицевой, преследуя его. Лишь там Окишор смог обойти голкипера и выдать пас под удар Миранчуку, который поразил пустой угол!
ГОЛ!!!
Компенсировано четыре минуты.
Тюкавин уступает место на поле Глебову.
Теперь Апшацев получает желтую.
Сундуков предупрежден за разговоры.
Двойная замена у Махачкалы. Хубулов и Магомедов играют, Мрезиг и Глушков отправляются отдыхать.
Моментально отвечают гости!!! Агаларов замкнул прострел справа и оставил своей команде шанс уйти от поражения!!!
ГОЛ!!!
И тут же еще один забивают хозяева! Тюкавин сделал скидку на Скопинцева, и тот пробил от линии штрафной в тот же угол!
ГОЛ!!!
Наконец-то прошел дальний удар! Маринкин положил мяч в угол без шансов для Магомедова!
ГОЛ!!!
Окишор плотно пробил из-за штрафной — точно в Магомедова.
И еще замены у хозяев: Гладышев и Фомин уходят, появляются Миранчук и Сергеев.
Окишор зацепил соперника и получил горчичник.
Агаларов выходит вместо Миро.
Сандарчук и Джабраилов меняют Лесового и Смелова.
Смелову оказывают помощь.
Миро получил мяч в чужой штрафной, замедлился и сбросил на ход Лесовому — слишком сильно.
Окишор и Скопинцев выходят вместо Гомеса и Рубенса.
Наседают хозяева, но пока не могут создать по-настоящему острый момент. Сандро Шварц готовит замены.
Продолжает игру голкипер махачкалинского «Динамо».
Магомедов выскочил на перехват навеса и врезался в своего же игрока. Получил повреждение вратарь, ему оказывают помощь.
Гладышев в касание замыкал заброс Тюкавина — выше ворот.
Бителло «привез» стандарт возле штрафной — Смелов пробил, но Расулов вытащил мяч из верхнего угла!
Второй тайм!
Игру нельзя назвать скучной, но моментов пока крайне мало. А когда они появлялись, футболистов подводила реализация. Ждем, что будет во второй половине встречи.
Минута добавлена.
Глушков пробил из-за радиуса штрафной — сильно и слишком высоко.
Достаточно много борьбы в центре поля, а вот моментов и подходов в воротам практически нет.
Аларкон наказан за грубую игру.
Смелов пробил низом в угол — не получился удар, мяч полетел далеко от ворот.
Мрезиг влет пробил с линии 11-метровой отметки — в полуметре над перекладиной!
Рубенс получает предупреждение.
Осипенко головой замкнул навес — Магомедов забрал мяч!
Глушков мог замыкать прострел Смелова, но не дотянулся до мяча.
Бителло из-за линии штрафной пробил над перекладиной.
Сейчас подавляющее преимущество во владении мячом у москвичей. Но КПД пока невысок.
Магомедов вытащил мяч из нижнего угла после удара Маринкина!
В контратаку убежали махачкалинцы — Расулов, пятясь назад, оступился и упал! Первый темп москвичи отбили, но потеряли мяч и Миро выбежал один на один с вратарем. Однако он пробил не только мимо голкипера, но и мимо ворот!
Гомес навесил в центр штрафной, до партнера мяч не дошел.
Заработали угловой хозяева. Бителло подал, Касерес навесил, гости вынесли мяч.
Активны махачкалинцы на первых минутах встречи, пока они контролируют мяч.
Начали! Главный судья — Рафаэль Шафеев.
«Динамо» М: Расулов, Касерес, Рубенс, Осипенко, Рикардо, Бителло, Маринкин, Фомин, Гомес, Тюкавин, Гладышев;
«Динамо» Мх: Магомедов, Аззи, Аларкон, Алибеков, Сундуков, Апшацев, Мрезиг, Глушков, Смелов, Лесовой, Миро.
Матч начнется в 14:30 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! Воскресную программу 3 тура РПЛ открывает динамовское дерби между москвичами и махачкалинцами!