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Вторая победа подряд: «Балтика» обыграла «Крылья Советов» в Самаре

«Балтика» забила два безответных мяча «Крыльям Советов»
ПФК «Крылья Советов»

В матче третьего тура Российской премьер-лиги сыгравшие в двух первых вничью самарские «Крылья Советов» принимали на своем поле калининградскую «Балтику», которая смогла одержать свою вторую победу подряд. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 3-й тур
8 августа 2026, 15:30
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград, Россия
3' Чивич
81' Хиль
Стадион «Солидарность Самара Арена», Самара, Россия
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия)
1-й тайм
3′Чивич
2-й тайм
65′Макаров
81′Хиль
Трансляция
Автообновление
Матч окончен

Рационально и вместе с тем максимально качественно «Балтика» обыграла «Крылья Советов», не оставив самарцам никаких шансов. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

90+4'

Финальный свисток.

90+2'

Бевеев не успел ввести мяч в игру из-за боковой, и мяч передали «Крыльям».

90+1'

Четыре минуты добавлено ко второму тайму. Калининградцы разыграли угловой и довели перепасовку до Латышонка.

90'

Угловой заработал у чужих ворот дриблер Поспелов.

87'

5(2) — 11(4) по ударам.

86'

Бевеев пробил по скачущему мячу с подбора после углового — выше.

85'

Балтийцы заблокировали удар Поспелова, и мяч ушел на угловой.

84'

Джеффри пробил головой из центра штрафной после навеса Печенина с угла поля — выше.

83'

Хозяева перевели игру на чужую половину поля, но это все без остроты. Вот угловой сейчас заработали.

81'

ГООООООООООООЛ! Брайан Хиль — 0:2! Варатынов сделал классный заброс из глубины поля, Хиль оторвался от защитников, убежал от Ороза и блестяще перекинул Песьякова!

80'

Ничего пока не получается у «Крыльев» в атаке.

77'

Петров рвался к воротам с мячом, развернулся перед штрафной, но Божин идеально смог выбить мяч.

75'

Очень жесткий фол Бевеева чудом не привел к желтой карточке.

72'

Мурид подал очередной штрафной с фланга. Песьяков предпочел не рисковать и выбил мяч подальше кулаком.

71'

Игра возобновилась.

70'

У «Балтики» вместо Андрея Менделя и Николая Титкова вышли Владислав Поспелов и Иван Беликов.

69'

Пауза на водопой.

68'

Крамарич после паса Макарова прострелил из штрафной от лицевой справа — Латышонок в падении перехватил.

66'

Песьяков потащил удар головой от Титкова!

65'

Денис Макаров, еще не коснувшись мяча, сразу отметился жестким фолом на Бевееве и получил первую в матче желтую карточку.

64'

У «Крыльев» вместо Максима Витюгова и Амара Рахмановича вышли Чинеду Джеффри и Денис Макаров.

62'

Мурид сбил Бабкина, а тот, падая, подмял под себя ногу Менделя. Очень больно было капитану «Балтики», но он уже поднялся после помощи от врачей. Пока уходит за бровку, но должен вернуться в игру.

60'

Без ворот продолжают играть команды.

57'

Опять потихонечку начинаются стычки. После фола Хиля Сергей Божин с Максимом Петровым пообщались на повышенных тонах.

55'

Хиль и Муфи сразу поучаствовали в атаке «Балтики», но обратная передача Муфи верхом оказалась для нападающего слишком высокой.

54'

Фахд Муфи и Брайан Хиль вышли у «Балтики» вместо Элдара Чивича и Чинонсо Оффора.

51'

Удалось самарцам прорваться левым флангом, Алейников прострелил, но немного не успел Костанца...

50'

Мяч больше под контролем «Крыльев» на старте второго тайма, но создать что-то пока не получается.

48'

Осторожное и бессобытийное начало второго тайма.

46'

Поеееехали! Второй тайм стартовал.

46'

У «Крыльев Советов» после перерыва Мартин Крамарич вышел на поле вместо Михайло Баньяца.

Перерыв

Быстрый забитый мяч Элдара Чивича так и остался на данный момент единственным в этом матче. Игра была напряженной, с обилием борьбы. Но «Балтика» была поближе ко второму голу, чем соперник к ответному. Ждем вторую половину.

45+4'

Свисток на перерыв.

45+3'

Оффор получил мяч в чужой штрафной, остановил, попытался закрутить комбинацию с Муридом, но ответный пас того пяткой оказался не слишком удачным.

45+1'

Три минуты добавлено к первому тайму.

43'

Очередной аут Бевеева. Но на этот раз к границе штрафной бросил, мяч к нему вернулся, и крайний защитник навесил в штрафную. Первая подача не привела к удару, а после второй, уже с другого фланга Титков из штрафной пробил В ШТАНГУ!

42'

Подача Чивича с углового закончилась ударом Оффора головой в борьбе с защитниками от ближнего угла вратарской — выше.

40'

Мурид очень неплохо набросил по высокой дуге со штрафного за дальнюю штангу, куда набегал оторвавшийся от защитников Гассама. Но чуточку не дотянулся головой, чтобы сделать скидку в центр. Да и был офсайд.

39'

Витюгов сбил Мурида на левом фланге атаки «Балтики». Точка для подачи.

37'

Рассказов разогнал атаку, дальше был навес в штрафную с левого фланга, а в воздухе по мячу не попали ни Рахманович, ни Варатынов, которому снаряд потом опустился на бедро. И дальше защитник гостей выбил.

35'

Печенин продавил Бевеева в верховой борьбе на углу вратарской после навеса с фланга и пробил головой — от газона, но мимо дальней штанги.

33'

Пока никак не получается созидательный футбол ни у тех, ни у других наладить после водопоя.

31'

Фол на Максиме Петрове в верховой борьбе в центре поля зафиксирован. Игра застряла в центре, но градус все равно чуть упал. В плане напряжения между соперниками.

28'

Пошли стыки. Сначала Витюгову досталось, потом Муриду, дальше он поднялся, хромая, и врезался в Божина. Начинают закипать страсти. Но пока без карточек.

25'

Игра возобновилась.

23'

Немного комично в ливень, но арбитр отправил команды на водопой. Впрочем, +33 в Самаре.

23'

Мендель пробил из штрафной с подбора после углового — намного выше.

22'

Опаснейший удар Мурида с подбора из-за штрафной после аута «Балтики» — Песьяков среагировал и потащил в прыжке из-под штанги!

21'

Высокий навес Бевеева в позиционной атаке «Балтики» не нашел его партнеров в штрафной.

19'

Штрафной заработали «Крылья» на левом фланге на чужой половине поля. Баньяц выполнил низкую подачу, но прямо в первого же защитника «Балтики» за стенкой.

17'

Прессинг «Балтики» вынуждает «Крылья» играть через Песьякова. Команда Булатова старается сохранить мяч, но давление калининградцев такое высокое и активное, что самарцам очень сложно.

15'

«Балтика» продолжает контролировать игру и территорию. Второе особенно неожиданно.

13'

Мендель в отчаянном подкате заблокировал очень опасный потенциально удар Костанцы.

12'

Неточный дальний удар по воротам «Крыльев».

11'

Заброс в штрафную на Оффора едва не привел к опасному удару. Нигериец выиграл воздух у защитника, подбив мяч головой вверх, но дальше Песьяков бросился на выход и кулаком выбил мяч.

9'

«Крылья» пытаются наладить свой футбол, но пока держат мяч больше на своей половине поля. Еще и настоящий ливень начался.

6'

Бевеев снова бросил в штрафную из-за боковой, но на этот раз в руки Песьякову.

5'

«Балтика» продолжает поддавливать в позиционных атаках, хотя обычно действует вторым номером.

3'

ГОООООООООООООООООООЛ! Элдар Чивич — 0:1! Вот это начало! «Балтика» спокойно держала мяч, заработали аут. Бевеев бросил в штрафную, там случилась скидка за штрафную, еще пара передач, и Чивич от линии штрафной после передачи Мурида с лета в касание технично направил мяч в дальний угол!

1'

Поееееехали! Матч начался.

15:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Артемом Чистяковым из Азова во главе.

15:25

А вот стартовый состав калининградской «Балтики» от Андрея Талалаева:

Латышонок, Бевеев, Варатынов, Гассама, Чивич, Андерсон, Мурид, Мендель, Титков, М. Петров, Оффор.

15:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Булатов:

Песьяков, Печенин, Ороз, Божин, Рассказов, Бабкин, Баньяц, Витюгов, Костанца, Рахманович, Олейников.

15:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче тертьего тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» в Самаре принимают калининградскую «Балтику». Хозяева на старте турнира дважды сыграли вничью, у гостей есть поражение и победа. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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