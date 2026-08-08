Вторая победа подряд: «Балтика» обыграла «Крылья Советов» в Самаре

43'

Очередной аут Бевеева. Но на этот раз к границе штрафной бросил, мяч к нему вернулся, и крайний защитник навесил в штрафную. Первая подача не привела к удару, а после второй, уже с другого фланга Титков из штрафной пробил В ШТАНГУ!