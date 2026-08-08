Вторая победа подряд: «Балтика» обыграла «Крылья Советов» в Самаре

Рационально и вместе с тем максимально качественно «Балтика» обыграла «Крылья Советов», не оставив самарцам никаких шансов. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Финальный свисток.
Бевеев не успел ввести мяч в игру из-за боковой, и мяч передали «Крыльям».
Четыре минуты добавлено ко второму тайму. Калининградцы разыграли угловой и довели перепасовку до Латышонка.
Угловой заработал у чужих ворот дриблер Поспелов.
5(2) — 11(4) по ударам.
Бевеев пробил по скачущему мячу с подбора после углового — выше.
Балтийцы заблокировали удар Поспелова, и мяч ушел на угловой.
Джеффри пробил головой из центра штрафной после навеса Печенина с угла поля — выше.
Хозяева перевели игру на чужую половину поля, но это все без остроты. Вот угловой сейчас заработали.
ГООООООООООООЛ! Брайан Хиль — 0:2! Варатынов сделал классный заброс из глубины поля, Хиль оторвался от защитников, убежал от Ороза и блестяще перекинул Песьякова!
Ничего пока не получается у «Крыльев» в атаке.
Петров рвался к воротам с мячом, развернулся перед штрафной, но Божин идеально смог выбить мяч.
Очень жесткий фол Бевеева чудом не привел к желтой карточке.
Мурид подал очередной штрафной с фланга. Песьяков предпочел не рисковать и выбил мяч подальше кулаком.
Игра возобновилась.
У «Балтики» вместо Андрея Менделя и Николая Титкова вышли Владислав Поспелов и Иван Беликов.
Пауза на водопой.
Крамарич после паса Макарова прострелил из штрафной от лицевой справа — Латышонок в падении перехватил.
Песьяков потащил удар головой от Титкова!
Денис Макаров, еще не коснувшись мяча, сразу отметился жестким фолом на Бевееве и получил первую в матче желтую карточку.
У «Крыльев» вместо Максима Витюгова и Амара Рахмановича вышли Чинеду Джеффри и Денис Макаров.
Мурид сбил Бабкина, а тот, падая, подмял под себя ногу Менделя. Очень больно было капитану «Балтики», но он уже поднялся после помощи от врачей. Пока уходит за бровку, но должен вернуться в игру.
Без ворот продолжают играть команды.
Опять потихонечку начинаются стычки. После фола Хиля Сергей Божин с Максимом Петровым пообщались на повышенных тонах.
Хиль и Муфи сразу поучаствовали в атаке «Балтики», но обратная передача Муфи верхом оказалась для нападающего слишком высокой.
Фахд Муфи и Брайан Хиль вышли у «Балтики» вместо Элдара Чивича и Чинонсо Оффора.
Удалось самарцам прорваться левым флангом, Алейников прострелил, но немного не успел Костанца...
Мяч больше под контролем «Крыльев» на старте второго тайма, но создать что-то пока не получается.
Осторожное и бессобытийное начало второго тайма.
Поеееехали! Второй тайм стартовал.
У «Крыльев Советов» после перерыва Мартин Крамарич вышел на поле вместо Михайло Баньяца.
Быстрый забитый мяч Элдара Чивича так и остался на данный момент единственным в этом матче. Игра была напряженной, с обилием борьбы. Но «Балтика» была поближе ко второму голу, чем соперник к ответному. Ждем вторую половину.
Свисток на перерыв.
Оффор получил мяч в чужой штрафной, остановил, попытался закрутить комбинацию с Муридом, но ответный пас того пяткой оказался не слишком удачным.
Три минуты добавлено к первому тайму.
Очередной аут Бевеева. Но на этот раз к границе штрафной бросил, мяч к нему вернулся, и крайний защитник навесил в штрафную. Первая подача не привела к удару, а после второй, уже с другого фланга Титков из штрафной пробил В ШТАНГУ!
Подача Чивича с углового закончилась ударом Оффора головой в борьбе с защитниками от ближнего угла вратарской — выше.
Мурид очень неплохо набросил по высокой дуге со штрафного за дальнюю штангу, куда набегал оторвавшийся от защитников Гассама. Но чуточку не дотянулся головой, чтобы сделать скидку в центр. Да и был офсайд.
Витюгов сбил Мурида на левом фланге атаки «Балтики». Точка для подачи.
Рассказов разогнал атаку, дальше был навес в штрафную с левого фланга, а в воздухе по мячу не попали ни Рахманович, ни Варатынов, которому снаряд потом опустился на бедро. И дальше защитник гостей выбил.
Печенин продавил Бевеева в верховой борьбе на углу вратарской после навеса с фланга и пробил головой — от газона, но мимо дальней штанги.
Пока никак не получается созидательный футбол ни у тех, ни у других наладить после водопоя.
Фол на Максиме Петрове в верховой борьбе в центре поля зафиксирован. Игра застряла в центре, но градус все равно чуть упал. В плане напряжения между соперниками.
Пошли стыки. Сначала Витюгову досталось, потом Муриду, дальше он поднялся, хромая, и врезался в Божина. Начинают закипать страсти. Но пока без карточек.
Игра возобновилась.
Немного комично в ливень, но арбитр отправил команды на водопой. Впрочем, +33 в Самаре.
Мендель пробил из штрафной с подбора после углового — намного выше.
Опаснейший удар Мурида с подбора из-за штрафной после аута «Балтики» — Песьяков среагировал и потащил в прыжке из-под штанги!
Высокий навес Бевеева в позиционной атаке «Балтики» не нашел его партнеров в штрафной.
Штрафной заработали «Крылья» на левом фланге на чужой половине поля. Баньяц выполнил низкую подачу, но прямо в первого же защитника «Балтики» за стенкой.
Прессинг «Балтики» вынуждает «Крылья» играть через Песьякова. Команда Булатова старается сохранить мяч, но давление калининградцев такое высокое и активное, что самарцам очень сложно.
«Балтика» продолжает контролировать игру и территорию. Второе особенно неожиданно.
Мендель в отчаянном подкате заблокировал очень опасный потенциально удар Костанцы.
Неточный дальний удар по воротам «Крыльев».
Заброс в штрафную на Оффора едва не привел к опасному удару. Нигериец выиграл воздух у защитника, подбив мяч головой вверх, но дальше Песьяков бросился на выход и кулаком выбил мяч.
«Крылья» пытаются наладить свой футбол, но пока держат мяч больше на своей половине поля. Еще и настоящий ливень начался.
Бевеев снова бросил в штрафную из-за боковой, но на этот раз в руки Песьякову.
«Балтика» продолжает поддавливать в позиционных атаках, хотя обычно действует вторым номером.
ГОООООООООООООООООООЛ! Элдар Чивич — 0:1! Вот это начало! «Балтика» спокойно держала мяч, заработали аут. Бевеев бросил в штрафную, там случилась скидка за штрафную, еще пара передач, и Чивич от линии штрафной после передачи Мурида с лета в касание технично направил мяч в дальний угол!
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Артемом Чистяковым из Азова во главе.
А вот стартовый состав калининградской «Балтики» от Андрея Талалаева:
Латышонок, Бевеев, Варатынов, Гассама, Чивич, Андерсон, Мурид, Мендель, Титков, М. Петров, Оффор.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Булатов:
Песьяков, Печенин, Ороз, Божин, Рассказов, Бабкин, Баньяц, Витюгов, Костанца, Рахманович, Олейников.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче тертьего тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» в Самаре принимают калининградскую «Балтику». Хозяева на старте турнира дважды сыграли вничью, у гостей есть поражение и победа. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.