Историческая сенсация: «Родина» уничтожила «Зенит» и одержала свою первую победу в РПЛ

'90+6

Финальный свисток! Московская «Родина» одержала свою первую победу в РПЛ в истории клуба — и сделала это в гостях у «Зенита», проигрывая 0:1 после первого тайма.

Максим Глушенков открыл счет на 23-й минуте, однако затем 20-летний нападающий «Родины» Артур Гарибян оформил дубль (на 59-й и 65-й минутах) и помог своей команде одержать историческую победу.

«Зенит» впервые пропустил голы в этом сезоне РПЛ.