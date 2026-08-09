Историческая сенсация: «Родина» уничтожила «Зенит» и одержала свою первую победу в РПЛ

Финальный свисток! Московская «Родина» одержала свою первую победу в РПЛ в истории клуба — и сделала это в гостях у «Зенита», проигрывая 0:1 после первого тайма.
Максим Глушенков открыл счет на 23-й минуте, однако затем 20-летний нападающий «Родины» Артур Гарибян оформил дубль (на 59-й и 65-й минутах) и помог своей команде одержать историческую победу.
«Зенит» впервые пропустил голы в этом сезоне РПЛ.
Ничего себе! Мансилья нанес очень дальний удар по воротам, увидев, что Денис Адамов слишком далеко вышел в поле. Однако полузащитник «Родины» немного не попал в створ.
Глушенков нанес мощный дальний удар, но мяч просвистел рядом со штангой!
Дивеев сделал скидку на Соболева, и тот попытался развернуться и пробить, но игроки «Родины» не дали ему этого сделать. Брайан Мансилья вынес мяч за боковую.
Дивеев сделал скидку головой в центр штрафной, но Алип его не понял и не успел к мячу.
Соболев пробил головой из пределов штрафной, но сильно выше ворот.
Глушенков не сумел обработать мяч в штрафной «Родины» и позволил защитнику вынести мяч в поле.
Арбитр компенсировал шесть минут ко второму тайму.
Вега толкнул Солтмурада Бакаева, а потом разозлился и изо всех сил выбил мяч в сторону трибун.
Двойная замена в составе «Зенита»: Кевин Андраде и Нуралы Алип вышли вместо Вендела и Нино.
Мансилья случайно влетел в своего партнера по команде — Леона Мусаева — пытаясь побороться за верховой мяч. Мансилья держался за голову, но, к счастью, ему удалось избежать серьезного повреждения.
Замена в составе «Родины»: Брайан Мансилья вышел вместо Артема Максименко.
Венде нанес удар из центра штрафной, но выше ворот!
Автор дубля в сегодняшнем матче Гарибян вернулся в штрафную, чтобы помочь обороне, и отобрал мяч у Педро, помешав ему нанести удар!
Гарибян нанес удар из пределов штрафной, но попал в ногу Нино!
Двойная замена в составе «Зенита»: Александр Ерохин и Дуглас Сантос вышли вместо Мантуана и Барриоса.
Замена в составе «Родины»: полузащитник Андрей Егорычев вышел вместо Икера Посо.
Опасно! Луис Энрике обыграл нескольких соперников на левом фланге и прострелил на дальнюю штангу, где Барриос в падении пробил головой по воротам, но не попал по пустым воротам!
Моментище! Педро исполнил подачу на линию вратарской, и Соболев пробил головой в упор, но мяч приземлился на сетку ворот сверху!
«Родина» перехватила мяч на чужой половине поля, и Бессмертный прорвался в штрафную, но кто-то из защитников «Зенита» схватил его за руку. Это позволило сине-бело-голубым отобрать мяч. Бессмертный потребовал от судьи свистнуть фол, но тот не обратил внимания.
Дивеев неожиданно нанес дальний удар, но не попал в створ.
«Зенит» контролирует мяч на чужой половине поля.
ГООООЛ!!! Артур Гарибян оформил дубль и вывел «Родину» вперед — 2:1!
Москвичи отобрали мяч у Барриоса на чужой половине поля. Солтмурад Бакаев исполнил шикарный пас в штрафную «Зенита», а Гарибян в касание отправил мяч в дальний угол!
Замена в составе «Зенита»: Луис Энрике вышел вместо Фелипе Аугусто.
После долгого просмотра VAR главный арбитр Игорь Капленков признал свою ошибку и засчитал гол «Родины»! 1:1 — москвичи сравняли счет!
«Родина» забила гол, но арбитр отменил взятие ворот. Бессмертный навесил на линию вратарской, и Артур Гарибян забил головой в дальний угол. Однако в этот момент Мантуан упал на газон после борьбы с Максименко — и арбитр посчитал, что гол надо отменять. VAR изучил эпизод и позвал судью самого посмотреть повтор.
Глушенков нанес прямой удар со штрафного в створ, но Волков спокойно забрал мяч!
Соболев заработал опасный «стандарт» — возле радиуса штрафной.
Йорди Рейна нанес мощный удар из-за пределов штрафной, но выше створа.
Два угловых «Родины» ни к чему не привел.
Максименко исполнил навес во вратарскую «Зенита», но Дивеев вынес мяч на угловой.
К сожалению, полузащитник «Родины» Руслан Фищенко получил травму. Вынужденная замена: Леон Мусаев вышел вместо Фищенко.
В составе «Родины» произошла двойная замена в перерыве: нападающие Артур Гарибян и Солтмурад Бакаев вышли вместо Тимошенко и Абдусаламова.
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен! «Зенит» полностью доминирует над соперником, но забил пока только один мяч усилиями Глушенкова — 1:0. С нетерпением ждем второго тайма и еще забитых мячей!
Глушенков исполнил подачу на ближнюю штангу, но никто из партнеров не сумел пробить.
«Зенит» заработал очередной угловой.
«Родина» заработала первый угловой. Рейна исполнил подачу на линию вратарской, но зенитовцы отбились и вынесли мяч.
Нино схватил руками и завалил на газон нападающего «Родины» возле своей штрафной, сорвав опасную атаку. Судья свистнул фол, но потом, видимо, пришел к выводу, что был офсайд. В общем, рефери отдал мяч «Зениту».
Защитник «Родины» Тананеев получил желтую карточку за жесткий фол на Соболеве.
Момент! Глушенков нанес мощный удар с линии вратарской, но выше створа!
«Зенит» заработал очередной угловой. Глушенков исполнил навес в центр штрафной, но защитники вынесли мяч.
«Родина» контролирует мяч в центре поля, пока «Зенит» отдыхает.
Фелипе Аугусто нанес удар с радиуса штрафной, но попал в защитника!
Опасно! Артем Максименко нанес очень мощный дальний удар, но Денис Адамов отбил мяч!
Вендел получил желтую карточку за удар по ноге Йорди Рейне и срыв атаки «Родины».
Моментище! Педро исполнил подачу в центр штрафной, и Дивеев нанес удар головой в дальний угол, но Волков в невероятном прыжке отбил мяч в сторону!
Опасно! Педро нанес прямой удар со штрафного, но Волков в прыжке отбил мяч на угловой.
Полузащитник «Родины» Руслан Фищенко откровенно толкнул Глушенкова и «привез» опасный штрафной.
Нападающий «Родины» Йорди Рейна заработал на себе фол со стороны Вендела и сумел не потерять мяч в атаке.
ГООООЛ!!! Глушенков открывает счет — 1:0!
«Зенит» запрессинговал «Родину» и заставил защитника отдать неточную передачу. Глушенков перехватил мяч, прокинул его себе на ход в штрафную, вышел один на один с вратарем и хладнокровно поразил ворота!
Икер Посо отобрал мяч у Вендела и попытался начать контратаку «Родины», но его тут же окружили три зенитовца и вернули себе мяч без нарушения правил.
«Зенит» спокойно владеет мячом на чужой половине поля.
Фелипе Аугусто забрался в небольшой офсайд.
Глушенков нанес хлесткий удар с линии штрафной, но не попал в дальний угол!
Педро попытался прострелить в штрафную, но защитник «Родины» Бессмертный заблокировал мяч, и тот ушел на угловой. Педро навесил на дальнюю штангу, Нино сделал скидку головой во вратарскую, но затем все тот же Бессмертный вынес мяч!
Фелипе Аугусто прострелил в штрафную с левого фланга, но мяч достался голкиперу «Родины».
Педро исполнил мягкий навес в штрафную, но Фелипе Аугусто не успел к мячу. Голкипер «Родины» Сергей Волков забрал мяч в руки.
А теперь и Нино нанес удар из-за пределов штрафной! Мяч просвистел над перекладиной.
Еще один угловой «Зенита» привел к тому, что мяч отскочил к Мантуану после навеса, и тот нанес дальний удар. Однако защитник «Родины» Дмитрий Тананеев подставил ногу и отправил мяч на еще один угловой. Этот корнер уже ни к чему не привел.
Нападающий «Родины» Артем Максименко набрал скорость на левом фланге и опасно прострелил в штрафную, но его партнер по команде — испанский полузащитник Икер Посо — замешкался и не сумел пробить по воротам.
Вега ввел мяч из-за боковой в штрафную, и защитник выбил мяч на угловой. Зенитовцы разыграли мяч и доставили его Барриосу, который нанес дальний удар, но выше ворот.
Педро исполнил подачу с углового на ближнюю штангу, но там оказался только защитник «Родины», который вынес мяч головой за боковую.
Момент! Мантуан навесил в штрафную, мяч отскочил к Педро, и тот нанес удар с нескольких метров, но попал в защитника! Мяч ушел на угловой.
Матч начался!
Стартовый состав «Родины»: Волков, Бессмертный, Мещанинов, Тананеев, Гогличидзе, Фищенко, Посо, Рейна, Абдусаламов, Максименко, Тимошенко.
Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Мантуан, Дивеев, Нино, Вега, Барриос, Вендел, Глушенков, Педро, Соболев, Аугусто.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Зенит» играет против новичка РПЛ — московской «Родины». Начало — в 17.00 мск.