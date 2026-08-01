Восстать после 0:5 от чемпиона: «Акрон» принимает «Рубин». LIVE

Ходжа приложился к мячу с очень дальней дистанции, однако на его пути вырос Эсковаль, впоследствии заблокировавший удар.
Болезненный удар получил Самошников, который только-только оправился от травмы! Медики «Рубина» уже спешат на помощь Илье.
Слободан Тезич неплохо исполнил удар с правой ноги, но в створ не попал.
Половина первого тайма позади, если казанцы продолжат держать график забитых мячей в том же духе, что и сейчас, то к концу встречи на табло «Солидарность Самара Арены» напротив логотипа «Рубина» может гореть не одна цифра, а целых две!
Гол! «Акрон» снова привозит сам себе — Бокоев ошибся при передаче ближнему в собственной штрафной, отдав пас сопернику — Даку овладел мячом и с правой быстро пробил в створ, 0:2!
Отличный пас на ход в штрафную принял Безруков и пробил в ближний угол, Гудиев на месте!
Гол! Неудачно исполнил стандарт Грипши, мяч попал в голову сопернику, но на подборе оказался первым Арройо, который вторым касанием смог переправить мяч в сетку! 0:1, «Рубин» повел!
Марадишвили играет рукой вблизи собственной штрафной, стандарт исполнят казанцы.
Еще один угловой исполнили тольяттинцы, Тесленко вынес мяч куда подальше.
Неопасно хозяева разыграли стандарт, игра продолжается.
Егор Тесленко не по правилам вступил в отбор против Константина Марадишвили, арбитр зафиксировал нарушение.
Первый угловой сегодня подают тольяттинцы, Нижегородов довольно легко выбил мяч за пределы собственной штрафной.
Начало игры остается за «Рубином».
Игра началась! Поехали!
«Рубин»: Ставер, Тесленко, Нижегородов, Вуячич, Арройо, Безруков, Самошников, Грипши, Сааведра, Ходжа, Даку.
«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Джурасович, Лончар, Марадишвили, Беншимол, Тедич, Дмитриев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура Российской премьер-лиги тольяттинский «Акрон» принимает на своем поле казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.