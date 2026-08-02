Вернуть золото в Краснодар: «быки» играют против «Факела». LIVE

А теперь Тодорович не по правилам играет против Оласы, отлично Лукас продвигает мяч вперед, вынуждая оппонентов фолить.
Магомедов фолит против Оласы, игра приостановлена.
Гол! И сразу же краснодарцы выходят вперед — Жубал после подачи Лукаса Оласы переводит мяч головой в створ, 1:0!
Начало игры остается за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Факел»: Фролкин, Габараев, Юрганов, Журавлев, Тодорович, Якимов, Нетфуллин, Магомедов, Альшин, Гиоргобиани, Гнапи.
«Краснодар»: Агкацев, Вахания, Тормена, Жубал, Оласа, Аугусто, Черников, Кривцов, Батчи, Кристиан, Воробьев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура Российской премьер-лиги «Краснодар» принимает воронежский «Факел». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.