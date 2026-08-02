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Вернуть золото в Краснодар: «быки» играют против «Факела». LIVE

Футбол. РПЛ. 2-й тур. «Краснодар» — «Факел». ОНЛАЙН
ФК «Краснодар»

В матче второго тура Российской премьер-лиги «Краснодар» принимает воронежский «Факел». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 2-й тур
2 августа 2026, 18:15
Краснодар
Краснодар, Россия
5' Жубал
1-й тайм
1 : 0
Факел
Воронеж, Россия
Стадион «Ozon Арена», Краснодар, Россия
Главный судья: Станислав Матвеев (Троицк, Россия)
1-й тайм
5′Жубал
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
11'

А теперь Тодорович не по правилам играет против Оласы, отлично Лукас продвигает мяч вперед, вынуждая оппонентов фолить.

8'

Магомедов фолит против Оласы, игра приостановлена.

5'

Гол! И сразу же краснодарцы выходят вперед — Жубал после подачи Лукаса Оласы переводит мяч головой в створ, 1:0!

3'

Начало игры остается за хозяевами.

18:18

Игра началась! Поехали!

18:10

«Факел»: Фролкин, Габараев, Юрганов, Журавлев, Тодорович, Якимов, Нетфуллин, Магомедов, Альшин, Гиоргобиани, Гнапи.

18:05

«Краснодар»: Агкацев, Вахания, Тормена, Жубал, Оласа, Аугусто, Черников, Кривцов, Батчи, Кристиан, Воробьев.

18:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура Российской премьер-лиги «Краснодар» принимает воронежский «Факел». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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