Газовое дерби: «Оренбург» против «Зенита». LIVE

Перерыв! «Оренбург» — «Зенит» — 0:1!
Глушенков забрался в офсайд.
К основному времени первого тайма добавлена одна минута.
Безумно жестко Куль влетает в кость Барриосу, и, если бы не щиток, колумбийцу бы точно пришлось отправляться в медицинское учреждение. Фол точно заслуживает как минимум предупреждения, однако арбитр оставил игрока «Оренбурга» ни с чем.
Хороший удар наносит Куль с передачи Рыбчинского, мяч проходит рядом со штангой.
Ведерников бьет по ногам Соболеву, Евгений Кукуляк достает из кармана свисток и мощным образом дует в него.
Соболев совершает фол в атаке против Паласиоса, игра на паузе.
Александр Соболев ногой зацепил лицо Дмитрия Рыбчинского при попытке удара через себя, не смотрел форвард «Зенита» на соперника в этом моменте, от чего смог избежать наказания от рефери.
Плотный удар после подачи Рыбчинского наносит Сивис, Адамов отводит угрозу от собственных ворот.
И еще одна желтая карточка в руках арбитра, ее получает за контакт с Пуэблой Роман Вега.
Первое предупреждение в сегодняшнем матче зарабатывает Алексей Татаев, не по правилам вступил в отбор он против Александра Соболева.
В очередной раз Гедеон Гузина забирается в офсайд.
Татаев наступает на ногу Мантуану, игра приостановлена.
Гузина забрался в офсайд.
Касаджиков классно нашел фланговой передачей Куля, но удар Руслана с правой ноги парировал Денис Адамов.
Паласиос слегка подпридержал за футболку Вендела, игра приостановлена.
Гол! Очень быстро петербуржцы открывают счет, Максим Глушенков откликается на передачу в одно касание от Педро и вторым движением протыкает мяч в ворота, 0:1!
Начало игры остается за гостями.
Игра началась! Поехали!
«Зенит»: Адамов, Нино, Вега, Дивеев, Барриос, Вендел, Джон, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.
«Оренбург»: Рудаков, Ведерников, Татаев, Паласиос, Сивис, Болотов, Пуэбла, Рыбчинский, Куль, Гузина, Касаджиков.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура Российской премьер-лиги «Оренбург» принимает петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.