Газовое дерби: «Оренбург» против «Зенита». LIVE

42'

Безумно жестко Куль влетает в кость Барриосу, и, если бы не щиток, колумбийцу бы точно пришлось отправляться в медицинское учреждение. Фол точно заслуживает как минимум предупреждения, однако арбитр оставил игрока «Оренбурга» ни с чем.