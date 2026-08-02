Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Спорт

Газовое дерби: «Оренбург» против «Зенита». LIVE

Футбол. РПЛ. 2-й тур. «Оренбург» — «Зенит». ОНЛАЙН
Вячеслав Евдокимов /ФК «Зенит»

В матче второго тура Российской премьер-лиги «Оренбург» принимает петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 2-й тур
2 августа 2026, 16:00
Оренбург
Оренбург, Россия
Перерыв
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
6' Глушенков
Стадион «Газовик», Оренбург, Россия
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
1-й тайм
25′Касаджиков
21′Татаев
6′Глушенков
23′Вега
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
45+2'

Перерыв! «Оренбург» — «Зенит» — 0:1!

45+1'

Глушенков забрался в офсайд.

45'

К основному времени первого тайма добавлена одна минута.

42'

Безумно жестко Куль влетает в кость Барриосу, и, если бы не щиток, колумбийцу бы точно пришлось отправляться в медицинское учреждение. Фол точно заслуживает как минимум предупреждения, однако арбитр оставил игрока «Оренбурга» ни с чем.

39'

Хороший удар наносит Куль с передачи Рыбчинского, мяч проходит рядом со штангой.

36'

Ведерников бьет по ногам Соболеву, Евгений Кукуляк достает из кармана свисток и мощным образом дует в него.

33'

Соболев совершает фол в атаке против Паласиоса, игра на паузе.

30'

Александр Соболев ногой зацепил лицо Дмитрия Рыбчинского при попытке удара через себя, не смотрел форвард «Зенита» на соперника в этом моменте, от чего смог избежать наказания от рефери.

27'

Плотный удар после подачи Рыбчинского наносит Сивис, Адамов отводит угрозу от собственных ворот.

24'

И еще одна желтая карточка в руках арбитра, ее получает за контакт с Пуэблой Роман Вега.

21'

Первое предупреждение в сегодняшнем матче зарабатывает Алексей Татаев, не по правилам вступил в отбор он против Александра Соболева.

19'

В очередной раз Гедеон Гузина забирается в офсайд.

16'

Татаев наступает на ногу Мантуану, игра приостановлена.

13'

Гузина забрался в офсайд.

11'

Касаджиков классно нашел фланговой передачей Куля, но удар Руслана с правой ноги парировал Денис Адамов.

9'

Паласиос слегка подпридержал за футболку Вендела, игра приостановлена.

6'

Гол! Очень быстро петербуржцы открывают счет, Максим Глушенков откликается на передачу в одно касание от Педро и вторым движением протыкает мяч в ворота, 0:1!

3'

Начало игры остается за гостями.

16:03

Игра началась! Поехали!

15:55

«Зенит»: Адамов, Нино, Вега, Дивеев, Барриос, Вендел, Джон, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

15:50

«Оренбург»: Рудаков, Ведерников, Татаев, Паласиос, Сивис, Болотов, Пуэбла, Рыбчинский, Куль, Гузина, Касаджиков.

15:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче второго тура Российской премьер-лиги «Оренбург» принимает петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Champ text

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Прививки от гепатита и очереди за питьевой водой. Что происходит в Тюмени из-за небывалого паводка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!