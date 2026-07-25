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Экзамен для новичка: «Спартак» принимает «Родину» в первом туре РПЛ. LIVE

РПЛ. 1-й тур. «Спартак» — «Родина». ОНЛАЙН
Александр Вильф/РИА Новости

В матче первого тура Российской премьер-лиги считающийся претендентом на чемпионский титул московский «Спартак» принимает в столичном дерби дебютанта элитного дивизиона «Родину». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 1-й тур
25 июля 2026, 20:45
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
0 : 0
Родина
Москва, Россия
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
20:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» принимает на своем поле в столичном дерби новичка РПЛ «Родину». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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