Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» принимает на своем поле в столичном дерби новичка РПЛ «Родину». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Экзамен для новичка: «Спартак» принимает «Родину» в первом туре РПЛ. LIVE
В матче первого тура Российской премьер-лиги считающийся претендентом на чемпионский титул московский «Спартак» принимает в столичном дерби дебютанта элитного дивизиона «Родину». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.