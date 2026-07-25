Против чемпиона без Дзюбы: «Акрон» принимает «Зенит» в первом туре РПЛ. LIVE

Встречу обслуживает бригада арбитров из Ярославля с Андреем Прокопьевым во главе.
А вот стартовый состав санкт-петербургского «Зенита» от Сергея Семака:
Адамов, Нино, Вега, Дивеев, Барриос, Вендел, Джон, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер тольяттинского «Акрона» Срджан Благоевич:
Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Джурасович, Бистрович, Лончар, Тедич, Аревало, Дмитриев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого тура Российской премьер-лиги тольяттинский «Акрон» примет санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.