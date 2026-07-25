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Против чемпиона без Дзюбы: «Акрон» принимает «Зенит» в первом туре РПЛ. LIVE

РПЛ. 1-й тур. «Акрон» — «Зенит». ОНЛАЙН
Футбольный клуб «Зенит»

В матче первого тура Российской премьер-лиги тольяттинский «Акрон», лишившийся Артема Дзюбы, принимает на своем поле действующего чемпиона санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 1-й тур
25 июля 2026, 16:15
Акрон
Тольятти, Россия
Не начался
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Солидарность Самара Арена», Самара, Россия
Главный судья: Андрей Прокопов (Ярославль, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
16:15

Встречу обслуживает бригада арбитров из Ярославля с Андреем Прокопьевым во главе.

16:10

А вот стартовый состав санкт-петербургского «Зенита» от Сергея Семака:

Адамов, Нино, Вега, Дивеев, Барриос, Вендел, Джон, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

16:05

Вот кого с первых минут выставил главный тренер тольяттинского «Акрона» Срджан Благоевич:

Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Джурасович, Бистрович, Лончар, Тедич, Аревало, Дмитриев.

16:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого тура Российской премьер-лиги тольяттинский «Акрон» примет санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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