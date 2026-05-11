Третий год подряд: «Динамо» и «Краснодар» решают судьбу чемпионства в РПЛ. LIVE

Угловой не привел к моменту «быков».
После подачи Сперцяна Скопинцев выбил головой на угловой.
«Краснодар» заработал на чужой половине сначала аут, а потом штрафной у боковой линии за фол на Черникове. Сперцян будет подавать.
Поеееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Иналом Танашевым из Нальчика во главе.
А вот стартовый состав «Краснодара» от Мурада Мусаева:
Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Пальцев, Ленини, Сперцян, Батчи, Черников, Кривцов, Кордоба.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев:
Лунев, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Осипенко, Бителло, Глебов, Маринкин, Гомес, Нгамале, Тюкавин.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 29-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» принимает «Краснодар», которому необходимо победить, чтобы сохранить лидерство. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.