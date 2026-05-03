Выбраться из зоны вылета: «Пари НН» гостит в Чечне. LIVE

Бальбоа оказался в офсайде.
Первый удар по воротам «Пари НН» наносит Силва, мяч отбивает Медведев.
Лесовой фолит против Богосаваца, игра приостановлена.
Старт игры остается за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Пари НН»: Медведев, Коледин, Кирш, Каккоев, Карич, Шнапцев, Сефас, Тичич, Калинский, Лесовой, Бальбоа.
«Ахмат»: Шелия, Цаке, Богосавац, Сидоров, Ндонг, Садулаев, Силва, Касинтура, Пряхин, Самородов, Мелкадзе.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В заключительном матче 28-го тура Российской премьер-лиги «Ахмат» играет против «Пари НН». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.