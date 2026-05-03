Драка в подвале таблицы: «Сочи» против «Оренбурга». LIVE

Футбол. РПЛ. 28-й тур. «Сочи» — «Оренбург». ОНЛАЙН
ФК «Сочи»

В очередном матче 28-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» играет против «Оренбурга». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Мир Российская Премьер-лига. 28-й тур
3 мая 2026, 14:30
Сочи
Сочи, Россия
7' Кравцов
1 : 0
Оренбург
Оренбург, Россия
Стадион «Фишт», Сочи, Россия
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
28'

Ду Кейрос выдал пас на Гюрлюка, который не смог внутренней стороной стопы переправить мяч в пустой угол! Вот это промах, вот это да!

25'

Половина первого тайма позади, сочинцы впереди и по игре, и по смысловому наполнению.

22'

Кантеро прихватил Заику, который раз за разом старается двигать мяч вперед по флангу — фол в пользу хозяев.

19'

Паласиос надежно играет при подаче сочинского углового, выбивая мяч куда подальше.

16'

Дегтев пару раз подряд ошибся при передачах низом от ворот, благо до удара атаку оренбуржцам дело довести не удалось.

13'

Гузина не слишком удачно сыграл наверху, борясь за мяч, выброшенный Муфи из аута.

10'

Кантеро зацепил слегка ногой Ежова, игра приостановлена.

7'

Гол! Просто гениальный удар издали после передачи с правого края в центр наносит Кравцов и попадает под штангу! Не достать такой мяч никак было, 1:0!

5'

Свисток в центре поля раздается, это Заике ударили по ногам.

3'

Стартовые минуты игры остаются за сочинцами.

14:33

Игра началась! Поехали!

14:20

«Оренбург»: Овсянников, Хотулев, Паласиос, Муфи, Ду Кейрос, Кантеро, Болотов, Иващенко, Гюрлюк, Томпсон, Гузина.

14:15

«Сочи»: Дегтев, Литвинов, Заика, Марсело, Волков, Кравцов, Мухин, Магаль, Ежов, Игнатов, Ильин.

14:10

