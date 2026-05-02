Калининград рвется к мечте: «Балтика» против «Рубина». LIVE

Мальдонадо оказывается на газоне после игрового стыка, только через паузу игрок «Рубина» возвращается на поле.
Нижегородов классно бьет головой с подачи Грипши, но не хватает немного Константину, чтобы открыть счет в игре!
Бевеев решился на удар с правой ноги после позиционной атаки калининградцев, мяч прошел мимо створа.
Лобов чересчур рьяно побежал отбирать мяч у Ильи Петрова, игра на паузе.
А теперь Ходжа не успевает за 73-м номером «Балтики» и вынужден фолить.
Рожков не по правилам вступает в отбор против Максима Петрова, игра приостановлена.
Стартовые минуты игры остаются за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Рубин»: Ставер, Арройо, Тесленко, Мальдонадо, Нижегородов, Рожков, Сааведра, Лобов, Грипши, Ходжа, Даку.
«Балтика»: Любаков, Варатынов, Андраде, Гассама, Чивич, Бевеев, Мендель, Илья Петров, Ковалев, Максим Петров, Оффор.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 28-го тура Российской премьер-лиги калининградская «Балтика» принимает казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.