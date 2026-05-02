Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана

Калининград рвется к мечте: «Балтика» против «Рубина». LIVE

Футбол. РПЛ. 28-й тур. «Балтика» — «Рубин». ОНЛАЙН
Максим Богодвид/РИА Новости

В очередном матче 28-го тура Российской премьер-лиги калининградская «Балтика» принимает казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Мир Российская Премьер-лига. 28-й тур
2 мая 2026, 16:30
Балтика
Калининград, Россия
1-й тайм
0 : 0
Рубин
Казань, Россия
Стадион «Ростех Арена», Калининград, Россия
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия)
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
19'

Мальдонадо оказывается на газоне после игрового стыка, только через паузу игрок «Рубина» возвращается на поле.

16'

Нижегородов классно бьет головой с подачи Грипши, но не хватает немного Константину, чтобы открыть счет в игре!

13'

Бевеев решился на удар с правой ноги после позиционной атаки калининградцев, мяч прошел мимо створа.

11'

Лобов чересчур рьяно побежал отбирать мяч у Ильи Петрова, игра на паузе.

8'

А теперь Ходжа не успевает за 73-м номером «Балтики» и вынужден фолить.

6'

Рожков не по правилам вступает в отбор против Максима Петрова, игра приостановлена.

3'

Стартовые минуты игры остаются за хозяевами.

16:33

Игра началась! Поехали!

16:20

«Рубин»: Ставер, Арройо, Тесленко, Мальдонадо, Нижегородов, Рожков, Сааведра, Лобов, Грипши, Ходжа, Даку.

16:15

«Балтика»: Любаков, Варатынов, Андраде, Гассама, Чивич, Бевеев, Мендель, Илья Петров, Ковалев, Максим Петров, Оффор.

16:10

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 28-го тура Российской премьер-лиги калининградская «Балтика» принимает казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!