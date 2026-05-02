Победа дает спасение: «Динамо» принимает «Ростов». LIVE

Перерыв! «Динамо» — «Ростов» — 0:1!
Две минуты к основному времени первого тайма добавлено.
Мохеби отправлет мяч прямо в руки голкиперу, пробивая головой после навеса от Щетинина.
Аларкон бьет из-за пределов штрафной сильно выше ворот, не нашел центральный защитник «Динамо» иного варианта продолжения атаки.
Глушков подкатился под Ваханию, пытаясь отобрать мяч, а попал в ногу Илье.
Миронов решил наудачу пробить со штрафного с очень дальней дистанции, мяч ожидаемо пролетел выше всего на свете.
Чистяков нарушил правила в борьбе против Алибекова, стремились игроки овладеть мячом после верховой подачи.
Гол! А если быть совсем точным — автогол! Джапо крайне неудачно срезает мяч в свои ворота после удара Сако, который оказался первым на подборе после подачи Миронова со штрафного! 0:1, вот это да! А ведь динамовцы были поактивнее в первом тайме!
Мелехин на скорости воткнулся в Мастури, не получилось быстро подняться на ноги у футболиста махачкалинской команды.
Мастури получает фол за неспортивное поведение — пнул он мяч после свистка зачем-то.
Мрезиг решился на удар с дальней дистанции и попал в Миронова.
Cундуков классно навесил на Мастури, но подача в итоге вышла слишком высокой.
Сулейманов агрессивно пошел в отбор в центре поля и нарушил правила против эль-Мубарика, вступив в контакт.
Мелехин отдавал передачу на ход Щетинину, но не смог форвард зацепиться за мяч — перед ним вырос защитник «Динамо».
Джавад очень активно пошел в прессинг против Комарова и зацепил того руками.
Сако откровенно прихватил руками Мрезига, игра приостановлена.
Стартовые минуты игры остаются за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Комаров, Роналдо, Сулейманов.
«Динамо» Махачкала: Волк, Аззи, Аларкон, Джапо, Алибеков, Эль-Мубарик, Хоссейннежад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Мастури.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 28-го тура Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» играет против «Ростова». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.