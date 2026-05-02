Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Победа дает спасение: «Динамо» принимает «Ростов». LIVE

Футбол. РПЛ. 28-й тур. «Динамо» Мх — «Ростов». ОНЛАЙН
ФК «Динамо» (Махачкала)/VK

Мир Российская Премьер-лига. 28-й тур
2 мая 2026, 14:00
Динамо Мх
Махачкала, Россия
2-й тайм
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
28' Джапо
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
23′Мастури
28′Джапо
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
45+2'

Перерыв! «Динамо» — «Ростов» — 0:1!

45'

Две минуты к основному времени первого тайма добавлено.

44'

Мохеби отправлет мяч прямо в руки голкиперу, пробивая головой после навеса от Щетинина.

41'

Аларкон бьет из-за пределов штрафной сильно выше ворот, не нашел центральный защитник «Динамо» иного варианта продолжения атаки.

38'

Глушков подкатился под Ваханию, пытаясь отобрать мяч, а попал в ногу Илье.

35'

Миронов решил наудачу пробить со штрафного с очень дальней дистанции, мяч ожидаемо пролетел выше всего на свете.

32'

Чистяков нарушил правила в борьбе против Алибекова, стремились игроки овладеть мячом после верховой подачи.

29'

Гол! А если быть совсем точным — автогол! Джапо крайне неудачно срезает мяч в свои ворота после удара Сако, который оказался первым на подборе после подачи Миронова со штрафного! 0:1, вот это да! А ведь динамовцы были поактивнее в первом тайме!

26'

Мелехин на скорости воткнулся в Мастури, не получилось быстро подняться на ноги у футболиста махачкалинской команды.

23'

Мастури получает фол за неспортивное поведение — пнул он мяч после свистка зачем-то.

20'

Мрезиг решился на удар с дальней дистанции и попал в Миронова.

17'

Cундуков классно навесил на Мастури, но подача в итоге вышла слишком высокой.

14'

Сулейманов агрессивно пошел в отбор в центре поля и нарушил правила против эль-Мубарика, вступив в контакт.

11'

Мелехин отдавал передачу на ход Щетинину, но не смог форвард зацепиться за мяч — перед ним вырос защитник «Динамо».

8'

Джавад очень активно пошел в прессинг против Комарова и зацепил того руками.

5'

Сако откровенно прихватил руками Мрезига, игра приостановлена.

3'

Стартовые минуты игры остаются за хозяевами.

14:03

Игра началась! Поехали!

13:55

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Комаров, Роналдо, Сулейманов.

13:50

«Динамо» Махачкала: Волк, Аззи, Аларкон, Джапо, Алибеков, Эль-Мубарик, Хоссейннежад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Мастури.

13:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 28-го тура Российской премьер-лиги махачкалинское «Динамо» играет против «Ростова». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!