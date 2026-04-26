Соболев забил быстрый гол: «Зенит» побеждает команду Черчесова. LIVE

Футбол. РПЛ. 27-й тур. «Зенит» — «Ахмат». ОНЛАЙН
В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» принимает «Ахмат», главным тренером которого является Станислав Черчесов. В случае победы «Зенит» сократит отставание от лидирующего «Краснодара» до одного балла. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 27-й тур
26 апреля 2026, 19:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
9' Соболев
12'
1-й тайм
2 : 0
Ахмат
Грозный, Россия
Стадион «Газпром Арена», Санкт-Петербург, Россия
Главный судья: Евгений Буланов (Саранск, Россия)
1-й тайм
9′Соболев
12′
2-й тайм
'13

VAR две минуты изучал эпизод и подтвердил, что гол нужно засчитывать. «Зенит» ведет со счетом 2:0. Два удара в створ — два гола.

'11

ГОООЛ!!! Луис Энрике быстро сделал счет 2:0 в пользу «Зенита»!

Педро прострелил во вратарскую, и Энрике в касание поразил ворота!

'8

ГООООЛ!!! Соболев очень быстро открыл счет с передачи Дивеева!

Караваев исполнил подачу в штрафную, Дивеев сделал скидку головой на Соболева, который тоже головой направил мяч мимо выбежавшего вратаря!

'7

«Ахмат» заработал еще один угловой. Самородов навесил на ближнюю штангу, но Кондаков вынес мяч в поле.

'5

Опасно! Садулаев нанес удар головой в дальний угол, но Адамов в прыжке перевел мяч на угловой! «Ахмат» не смог создать опасный момент после этого углового.

'3

Кондаков исполнил подачу в штрафную «Ахмата», но мяч немного перелетел Соболева.

'1

Матч начался!

19:27

На данный момент «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 56 очками. На первом — «Краснодар» с 60 баллами, но он сыграл на матч больше.

19:25

«Ахмат»: Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац, Сидоров, Садулаев, Силва, Касинтура, Пряхин, Самородов, Мелкадзе.

19:20

«Зенит»: Адамов, Сантос, Караваев, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Энрике, Кондаков, Соболев, Педро.

19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Матч «Зенит» — «Ахмат» начнется в 19.30 мск.

Champ text

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!