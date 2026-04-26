Соболев забил быстрый гол: «Зенит» побеждает команду Черчесова. LIVE

VAR две минуты изучал эпизод и подтвердил, что гол нужно засчитывать. «Зенит» ведет со счетом 2:0. Два удара в створ — два гола.
ГОООЛ!!! Луис Энрике быстро сделал счет 2:0 в пользу «Зенита»!
Педро прострелил во вратарскую, и Энрике в касание поразил ворота!
ГООООЛ!!! Соболев очень быстро открыл счет с передачи Дивеева!
Караваев исполнил подачу в штрафную, Дивеев сделал скидку головой на Соболева, который тоже головой направил мяч мимо выбежавшего вратаря!
«Ахмат» заработал еще один угловой. Самородов навесил на ближнюю штангу, но Кондаков вынес мяч в поле.
Опасно! Садулаев нанес удар головой в дальний угол, но Адамов в прыжке перевел мяч на угловой! «Ахмат» не смог создать опасный момент после этого углового.
Кондаков исполнил подачу в штрафную «Ахмата», но мяч немного перелетел Соболева.
Матч начался!
На данный момент «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 56 очками. На первом — «Краснодар» с 60 баллами, но он сыграл на матч больше.
«Ахмат»: Ульянов, Ибишев, Цаке, Богосавац, Сидоров, Садулаев, Силва, Касинтура, Пряхин, Самородов, Мелкадзе.
«Зенит»: Адамов, Сантос, Караваев, Нино, Дивеев, Барриос, Вендел, Энрике, Кондаков, Соболев, Педро.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Матч «Зенит» — «Ахмат» начнется в 19.30 мск.